В ФСБ отрицают, что пытали предполагаемых участников террористического сообщества «Сеть»
Их обвиняют в попытке организации государственного переворота. О пытках сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии.
У силовиков есть установка не расследовать дела о пытках" – считает адвокат Виталий Черкасов
Первые задержания по делу террористического сообщества «Сеть» были в Пензе в коцне прошлого года. Под арестом оказались восемь человек. Изначально некоторые давали признательные показания, но затем отказались от своих слов – задержанные утверждали, что сотрудники ФСБ их пытали.
Комментарии2
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post_v 11 апреля 2018 | 18:22
то есть десятки ожогов от электрошокера по всему телу - это не пытки, а применение спецсредства из служебной необходимости?
captainobvious 11 апреля 2018 | 18:28
и правильно, что отрицают... сегодня в международной практике это называется «усовершенствованные методы допроса», если я не ошибаюсь?