Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в сентябре
В своем обращении Яшин назвал «враждебной» и «варварской» политику действующего мэра Сергея Собянина.
«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин.
Он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции и своим ближайшим союзником называет Алексея Навального. Яшин подчеркнул, что является не единственным представителем демократического движения который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.
В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно.
Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина лишь этап политической карьеры. – считает Сергей Митрохин, который также намерен выставить свою кандидатуру.
Митрохин отверг возможность предвыборной коалиции с Яшиным.
Комментарии3
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advokat52 advokat 11 апреля 2018 | 18:24
ждем комплект уголовных дел в отношении Яшина наверняка лес или картину упер
fedya_111 11 апреля 2018 | 18:26
А , хоть бригадой сантехников, поруководить не пробовал?
Клоун с организаторскими потребностями.
glotov 11 апреля 2018 | 18:30
В Москве ведь нет единым кандитатам перевода; Чего? плодятся год от года... (с)