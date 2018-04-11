Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в  сентябре

В своем обращении Яшин назвал «враждебной» и «варварской» политику действующего мэра Сергея Собянина.

«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин.

Он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции и своим ближайшим союзником называет Алексея Навального. Яшин подчеркнул, что является не единственным представителем демократического движения который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.

В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно.

Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина лишь этап политической карьеры. – считает Сергей Митрохин, который также намерен выставить свою кандидатуру.

Митрохин отверг возможность предвыборной коалиции с Яшиным.