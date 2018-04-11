Комиссия по расследованию: Лех Качиньский мог погибнуть в результате покушения со стороны российских военных
О такой версии рассказал Антоний Мацеревич, глава польской комиссии, которая занимается расследованием авиакатастрофы.
Как отмечает корреспондент «Эха» в Варшаве, у Польши пока нет официального мнения о причинах авиакатастрофы под Смоленском. Она появится, когда сегодняшний технический доклад оформят как окончательную версию.
Комментарии13
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kinnlade 11 апреля 2018 | 18:19
Польша , гиена европы
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 18:22
Больше бухать надо в полете и указания пилотам раздавать, неучи.
vezdehod 11 апреля 2018 | 18:48
Я уже ничему не удивляюсь и готов поверить в эту гипотезу - достало Мидовское "Докажите"
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 18:24
Антоний - Полный Дебилоний. )
sg80g 11 апреля 2018 | 18:27
Гречку заложили при ремонте на территории России? НЕ, была бы российская - всее бы выжили.. Это их, польская, дюже ядовитая, как вся их подлая душонка..
Мы, бля, пока не знаем как они это сделали, но это были точно Российские военные. Сначала напустили тумана и направили самолет в березу, а затем сделали контрольный взрыв за секунду до удара о землю..
pravdatut 11 апреля 2018 | 18:29
Заложили бомбу при техобслуживании.?? Поляки лохи, нашли чьим самолетом летать!
minerr 11 апреля 2018 | 18:34
pravdatut: Поляки лохи
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После такого обращения к хозяевам, поляки доверят тебе мыть самый грязный унитаз.
kara 11 апреля 2018 | 18:31
а что молчит Венедиктов?! ведь это он уводил нас от этой версии и крутился как уж. ставил (наверное фэйковые)записи из кабины пилотов, и пытался доказать, что они сами виноваты, туман и еще кто то в кабине кто приказывал садиться.
fedya_111 11 апреля 2018 | 18:32
Россия должна покаяться и, главное(!!!),
ЗАПЛАТИТЬ ДЕНЕГ !!!!
А нахрен России сплющились эти пассажиры - никому не интересно.
mamiluk 11 апреля 2018 | 18:35
Все грехи вылезли...разом...а сколько еще вылезут...тут одной Гаагой не отделаться...нужен новый нюрнбергский процесс!
kinnlade 11 апреля 2018 | 18:38
mamiluk: Проведи его сам с собой
gramotei 11 апреля 2018 | 18:38
ЭТО УЖЕ ДАВНЫМ ДАВНО ИЗВЕСТНО!!! ТОЛЬКО ПОЛЯКИ ВСЁ НЕ КАК НЕ МОГУТ ЭТО ОБОСНОВАТЬ...........,ВСЁ МЯМЛЯТ И МЯМЛЯТ
pavel_svr 11 апреля 2018 | 18:38
// Лех Качиньский мог погибнуть в результате покушения со стороны российских военных..//
В этот раз, как-то без выдумки и романтики. А где, полоний, газ новичок, переносная атомная бомба?! Нет, мы так банально давно не работаем...
Если в салоне хлопнула бутылка шампанского, с газом 8 поколения, разлагающим - атомы человека, на молекулы обезьяны, то может и поверят на западе..., в общем, не доработали польские следаки.