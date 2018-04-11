Комиссия по расследованию: Лех Качиньский мог погибнуть в результате покушения со стороны российских военных

О такой версии рассказал Антоний Мацеревич, глава польской комиссии, которая занимается расследованием авиакатастрофы.

Как отмечает корреспондент «Эха» в Варшаве, у Польши пока нет официального мнения о причинах авиакатастрофы под Смоленском. Она появится, когда сегодняшний технический доклад оформят как окончательную версию.