Уголовное дело о халатности возбудили против командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

В МЧС уверяют, что Сергей Генин действовал по инструкции.

По версии следствия, командир пожарного звена проигнорировал данные о коротком пути, по которому можно было пройти к людям на 4-й этаж. Один из очевидцев пожара сообщил Генину, что в кинозале №2 много людей, дети и указал на краткий путь туда по ближайшей лестнице. Однако командир пожарного звена проигнорировал эти сведения и не сверил их с планам-схемами здания, подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, Сергей Генин направил пожарных к дальнему лестничному маршу, где они обнаружили закрытую дверь, взломать ее не удалось. В итоге пришлось искать другой путь, пожарные вернулись обратно к ближайшей лестнице и направились на 4 этаж к кинозалу, где находились люди. Из-за того, что руководитель направил своих подчиненных по неверному пути, было потеряно время, в результате погибли не менее 37 человек, заключили в Следственном комитете.

В МЧС уверяют, что командир звена действовал в соответствии с боевым уставом ведомства, а по направлению, указанному очевидцами, уже работал другой пожарный расчёт. Уголовное дело против Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, следствие не закончено, отметили в МЧС. Статья о халатности предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы. Дома у Сергея Генина проводят обыски, вскоре следствие решит вопрос о мере пресечения.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, среди жертв много детей.