Уголовное дело о халатности возбудили против командира пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
В МЧС уверяют, что Сергей Генин действовал по инструкции.
По версии следствия, командир пожарного звена проигнорировал данные о коротком пути, по которому можно было пройти к людям на 4-й этаж. Один из очевидцев пожара сообщил Генину, что в кинозале №2 много людей, дети и указал на краткий путь туда по ближайшей лестнице. Однако командир пожарного звена проигнорировал эти сведения и не сверил их с планам-схемами здания, подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, Сергей Генин направил пожарных к дальнему лестничному маршу, где они обнаружили закрытую дверь, взломать ее не удалось. В итоге пришлось искать другой путь, пожарные вернулись обратно к ближайшей лестнице и направились на 4 этаж к кинозалу, где находились люди. Из-за того, что руководитель направил своих подчиненных по неверному пути, было потеряно время, в результате погибли не менее 37 человек, заключили в Следственном комитете.
В МЧС уверяют, что командир звена действовал в соответствии с боевым уставом ведомства, а по направлению, указанному очевидцами, уже работал другой пожарный расчёт. Уголовное дело против Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен, следствие не закончено, отметили в МЧС. Статья о халатности предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы. Дома у Сергея Генина проводят обыски, вскоре следствие решит вопрос о мере пресечения.
В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, среди жертв много детей.
Комментарии10
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djuga 11 апреля 2018 | 18:18
Кто бы мне сказал - а обыски дома зачем? При чем здесь его квартира или дом?
Убей - не понимаю!
svetlanas41 11 апреля 2018 | 18:23
djuga: А вдруг найдут детскую порнографию, наркотики или на худой случай детали охотничьего оружия. Был бы человек, а обыск можно по любой статье проводить......теперь можно.
eniro 11 апреля 2018 | 18:22
Все старо. 1. Запутывание. 2.Распутывание. 3.Наказание невиновных и награждение непричастных
sedoff 11 апреля 2018 | 18:58
eniro: Да уж, невиновных! Больше 40-ка детей погибло. Хоть один пожарный погиб, или, хотя бы, ожоги получил, пытаясь их спасти? !
Если нет, то на хрен они нужны, такие пожарные!
xrmosom 11 апреля 2018 | 18:23
Вот упыри.Пожарные виноваты.Одежды огнеупорной нет,кислородных масок нет,инвентарь отсутствует.Где эти уроды что дело возбуждают были,когда горел ТЦ?Бумажки ска писали.
vit0nix 11 апреля 2018 | 18:51
xrmosom: если все так плохо и ничего нет то увольняйтесь
xrmosom 11 апреля 2018 | 19:01
vit0nix: А Вы сударь семью будите кормить.
post_v 11 апреля 2018 | 18:25
Когда в давние времена на нашей фабрике было задымление на этаже бухгалтерии и финотдела, то пожарные не ждали, пока вахтеры откроют все двери – закрытые на замок двери пожарные мгновенно открывали ударом ноги, пожарного топорика, или при помощи лома.
Видимо, кемеровским пожарным надо проводить дополнительные тренировки по быстрому открыванию ЛЮБЫХ запертых дверей. В будущем это спасет чьи-то жизни
rampa 11 апреля 2018 | 18:52
несколько взрослых мужиков не смогли выбить дверь? О чем еще можно говорить? И если они действовали по инструкции, то сажать надо того, кто ее составлял
poluputing 11 апреля 2018 | 18:58
rampa: в США, как вы помните, при обрушении башен -близнецов погибло, спасая людей до последнего, около 400 пожарных. Прочувствуйте разницу. 2 мира, 2 Шапиро, однако