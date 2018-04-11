Представитель СК: Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Это сообщила ТАСС старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарья Немцева.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса, а именно по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, 11 апреля 2018 года около 11 часов 30 минут по местному времени в районе антенного поля по улице Выборгской в городе Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток». По данным следствия на борту находились члены экипажа в количестве шести человек, которые не выжили. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования».

Тела погибших в крушении Ми-8 доставлены в морг Хабаровска, опознание пройдет в четверг.