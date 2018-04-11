Упавший в Алжире военно-транспортный самолет мог загореться еще при наборе высоты

Лайнер разбился при попытке экстренной посадки. Жертвами крушения стали более 250 человек.

После отрыва от взлетной полосы правое крыло Ил-76 внезапно загорелось – утверждает телеканал «Ан-Нахар» со ссылкой на свои источники. Это произошло всего в 50 метрах над землей и экипаж попытался вернуться на аэродром, однако самолет продержался в воздухе считанные минуты после чего ударился об землю. По предварительным данным на борту транспортного судна находились 257 человек, в том числе 10 членов экипажа. Большинство погибших были военными, однако сообщается, что среди пассажиров находились и несколько семей с детьми.

Крушение произошло в районе сельскохозяйственных полей, поэтому массовых жертв на земле удалось избежать. Однако источники на месте падения сообщают, что как минимум один человек все же находился в зоне катастрофы. Он госпитализирован в критическом состоянии.

Катастрофа произошла неподалеку от города Буфарик – в пятидесяти километрах южнее столицы Алжира. Судя по многочисленным видеороликам, которые опубликованы в сети, поле, на котором разбился лайнер, окружено машинами спасателей, полицией и пожарными, а над самим местом падения поднимается столб густого черного дыма. Очевидцы сообщают, что у лайнера особо повреждена передняя часть фюзеляжа.

Алжирские власти уже создали комиссию, которая выясняет обстоятельства крушения. Свои услуги в расследовании предложили и специалисты компании «Илюшин».

Последняя катастрофа с участием самолета Ил-76 случилась в позапрошлом году. Тогда в Иркутской области разбился самолет МЧС, участвовавший в тушении лесных пожаров.