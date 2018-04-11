Упавший в Алжире военно-транспортный самолет мог загореться еще при наборе высоты
Лайнер разбился при попытке экстренной посадки. Жертвами крушения стали более 250 человек.
После отрыва от взлетной полосы правое крыло Ил-76 внезапно загорелось – утверждает телеканал «Ан-Нахар» со ссылкой на свои источники. Это произошло всего в 50 метрах над землей и экипаж попытался вернуться на аэродром, однако самолет продержался в воздухе считанные минуты после чего ударился об землю. По предварительным данным на борту транспортного судна находились 257 человек, в том числе 10 членов экипажа. Большинство погибших были военными, однако сообщается, что среди пассажиров находились и несколько семей с детьми.
Крушение произошло в районе сельскохозяйственных полей, поэтому массовых жертв на земле удалось избежать. Однако источники на месте падения сообщают, что как минимум один человек все же находился в зоне катастрофы. Он госпитализирован в критическом состоянии.
Катастрофа произошла неподалеку от города Буфарик – в пятидесяти километрах южнее столицы Алжира. Судя по многочисленным видеороликам, которые опубликованы в сети, поле, на котором разбился лайнер, окружено машинами спасателей, полицией и пожарными, а над самим местом падения поднимается столб густого черного дыма. Очевидцы сообщают, что у лайнера особо повреждена передняя часть фюзеляжа.
Алжирские власти уже создали комиссию, которая выясняет обстоятельства крушения. Свои услуги в расследовании предложили и специалисты компании «Илюшин».
Последняя катастрофа с участием самолета Ил-76 случилась в позапрошлом году. Тогда в Иркутской области разбился самолет МЧС, участвовавший в тушении лесных пожаров.
Комментарии1
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neon999 11 апреля 2018 | 19:07
Небось, Россия выдала кредит, чтоб алжирцы купили эту рухлядь. И потом как водится, кредит простила. Тогда сами виноваты.