Руководство США предупредило Россию о ракетном ударе по Сирии
В то же время американский президент Дональд Трамп предлагает Москве остановить гонку вооружений.
«Россия, готовься, прилетят новейшие ракеты с продвинутой технологией», написал глава Белого дома в своем твиттере. И напомнил, что Москва ранее обещала сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Кстати, сегодня истекает срок, за который Дональд Трамп, по его же словам, собирался принять окончательное решение о силовой акции в отношении Дамаска. Еще в понедельник президент США обещал взять на раздумья паузу в 24 или 48 часов. Но при этом грозился, что за химическую атаку в пригороде сирийской столицы Думе ответят все причастные.
В своем сегодняшнем твите глава Белого дома заметил, что Россия зря поддерживает сирийского президента Башара Асада. Его Трамп называет не иначе, как «животным», которое с помощью химического оружия убивает собственных граждан и наслаждается этим. В свою очередь в Москве неоднократно обещали, что удар по Сирии не пройдет безнаказанно. Россия оставляет за собой право на ответ, еще до нынешнего обострения ситуации говорил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В марте он замечал, что Москве известно о планах Вашингтона ударить по сирийским объектам.
Вновь об официальной позиции российского руководства напомнил сегодня в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» посол России в Бейруте Александр Засыпкин.
А глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов считает, что если
Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор. Он назвал предложение Трампа готовиться к ракетному обстрелу безответственным поведением. Впрочем, и сам президент США ровно через 40 минут после грозного предупреждения написал в «Твиттере», что не видит причин для противостояния. Он предложил Москве остановить гонку вооружений, поскольку уверен – Россия нуждается в Штатах, чтобы укрепить свою экономику.
На этом фоне, как передает РИА Новости, американские власти подняли в воздух т.н. самолет «судного дня». Он используется для связи и управления в случае применения против страны ядерного оружия. Самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими объектами. По словам специалистов, в кризисные моменты лайнер поднимается в воздух по умолчанию.
Современные российские средства ПВО, в том числе и те, которые присутствуют в Сирии, могут отразить массовую атаку современных баллистических ракет, рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.
Бабаков также сказал, что считает необходимым законодательно урегулировать продажу и использование дронов. Контролировать беспилотники предполагается силами полиции и нацгвардии.
Российские средства ПВО, развернутые в Сирии, вряд ли могут противостоять массированной атаке американских ракет, сказал в эфире «Эха Москвы» эксперт центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
Впрочем, Сергей Денисенцев подчеркнул, что скорее всего для своего удара американцы постараются выбрать объекты в Сирии, где с высокой степенью вероятностью не будет российских инструкторов.
Постоянный представитель России при Европейском Союзе отрицает, что в Сирии произошла химическая атака. Это постановка, — сказал в студии Euronews Владимир Чижов.
Владимир Чижов добавил, что ранее люди из так называемых «белых касок» уже были уличены в постановочных видео.
Бряцанье оружием в Сирии может привести к глобальной катастрофе. До этого было неприятно, но сейчас обстановка довольно страшная, — сказала в эфире «Эха» главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова.
Ирина Прохорова напомнила, что не может быть победителя в ядерной войне, и сейчас необходимо искать другие способы заставить других считаться с нашей страной.
Комментарии61
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pyccokokc 11 апреля 2018 | 18:05
Могильщик России - маленькое плешивое )(уйло. Стрёмно как-то для великой-то страны. Или наврали нам про великость?
evgolius7 11 апреля 2018 | 18:07
Предупредили.....
"Готовься, Россия, они прилетят (ракеты), такие красивые, новые и "умные"
Россияне, не забудьте взять с собой бомбоубежище последний прижизненный портрет, вашего мудрого и дальновидного вождя.
costs 11 апреля 2018 | 18:09
evgolius7: хохлы опять в экстазе )))
patrik05 11 апреля 2018 | 18:11
Руководство США предупредило Россию о ракетном ударе по Сирии...
Собака, которая много лает - не кусается.
ur_sus 11 апреля 2018 | 18:18
patrik05:
//Собака, которая много лает - не кусается//
Интересно, послушает ли Пупкин речи "общественного деятеля" Кедми у соловья-помётчика и начнёт "кусаться"?
poluputing 11 апреля 2018 | 18:21
patrik05: а Моська , лающая на слона укусит? Может конечно, если бешенная.
nf5096004 11 апреля 2018 | 18:23
patrik05: а недавно ваших пригожинских вагнеровцев кто покусал?
patrik05 11 апреля 2018 | 18:26
nf5096004:
Здрасти, снова здорова? Разобрались вроде бы, что слухи о погибших "вагнеровцах" распускали евреи с Сухаревки. Они будут строго наказаны.
mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 18:58
patrik05:- Они будут строго наказаны.
Думаю, все знают, что по профессии Асад врач-офтальмолог. Тем интересней будет увидеть, как этому офтальмологу натянут глаз на жопу!
gardaratat 11 апреля 2018 | 18:34
patrik05:
не собака это, не наговаривай на животных, это рептилоид с косой, пора бы уж выучить методичку.
honduras_on_kolima 11 апреля 2018 | 18:35
patrik05: // Собака, которая много лает - не кусается. //
Клоун облезлый номерной, когда укусит - что будешь кукарекать?
А врежут наиболее вероятно сегодня вечером или ночью.
Бешеный Пёс давно бьёт копытом, из Трампа только подпись выжимает.
Так что вашим сирийским ватникам в погонах лучше пустынными сусликами прикинутся.
Если не хотят повторить судьбу вагнеровского мяса.
zz682: Путриот, свои вести с военно-портяночных полей можешь свернуть в трубочку и задвинуть в место, которым думаешь.
Когда всё закончится, я у тебя спрошу - где было это всё тобой распиаренное.
Готовься к ответу, репоед.
patrik05 11 апреля 2018 | 18:36
honduras_on_kolima:
Украинцы - нация-проститутка?
mavviomi 11 апреля 2018 | 18:54
patrik05: разжигать ненависть по национальному признаку это уголовное преступление по УК РФ, но как и положено дикарям и варварам, россияне свои законы не выполняют.
mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 19:02
patrik05:--проститутка?
Трудно изображать победителя, сидя, образно говоря, в жопе. Это плохо удается даже известному мастеру многоходовок.
mavviomi 11 апреля 2018 | 18:48
patrik05: ты это скажи вагнеровцам, которые не успели даже ахнуть или понять что их прибило.
mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 18:55
patrik05: Собака, которая много лает
-бешенная собака свой хвост кусает, шампанское в думу!
ura_123 11 апреля 2018 | 18:11
costs: И что ВАС так возбудило?
zz682 11 апреля 2018 | 18:13
costs: "Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", - написал Трамп в твиттере: Например, на вооружении до сих пор находятся около 30 МиГ-25ПД "Foxbat" - "летучая лисица". Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет. Когда был кризис при Обаме, сирийский миг 25 долетел до Кипра , и его не сбили, но успокоились. Сирии надо рискнуть сделать, это еще раз, запустить в 2 МИГ-25 направлениях на Средиземное море и Красное море. Могут сбить но риск стоит свеч, когда ракета КНДР , перелетела Японию, пиндосы успокоились и от Корейцев.Когда ИЗРАЛЬ бил недавно по сирийскому аэродрому, они взлетали и был сбит Ф-16 не ими конечно, но летать они могут . Сирийцы говорят что они в постоянной боевой готовности, а если МИГ- 25, не российский и сирийский на скорости 2500 км и 25 километров высоты пройдет хотя бы расстояние 200 км,, над средиземным морем,подействует на пиндосов отрезвляющий..
У Сирии есть МИГ- 25, в хорошем состоянии он выдает все 3500 км в час и потолок 35 км, в Сирии их 40 штук в хорошем состоянии их даже израильтяне не смогли подбить когда потеряли свой Ф-16. И они представь себе летают и могут обгонять ракеты
перехвата.Они летали недавно когда сирийцы сбили Ф-16, один из 40 можно собрать , корейцы же собрали одну ракету которая перелетела Японию, Трамп сразу затих, он уже смеется над Путиным зная , что слабак , а Асаду терять нечего, а у Путин должен исполнить волю умирающего , или спецов у русских не осталось https://www.currenttime.tv/a/29158959.html
poluputing 11 апреля 2018 | 18:25
costs: вы в дупе, а украинцы конечно в экстазе. Связь обратная, естественно
gardaratat 11 апреля 2018 | 18:26
costs:
в экстазе хохлы будут, когда бакс будет по 150 рублей.
шо москалыкы? захотилы крым? за всэ трэба платыыть ыть ыть).
alex110 11 апреля 2018 | 18:32
gardaratat: Когда бакс будет по 150...грЫвна будет по все 100.Или ты не заметил тенденцию?
vezdehod 11 апреля 2018 | 18:33
США честно предупредила Россию о том что жахнет по Сирии - кто не спрятался, тот сам виноват. Думайте сами - решайте сами ...Бежать. или не бежать.
polit_person 11 апреля 2018 | 18:42
evgolius7: Ты уже три раза обкончался, а Доня все раздумывает. Иди подмывайся, не будет он стрелять. Он не воин, он барыга, впрочем как и твой Потрох, его жалкое и клоунское подобие.
dickson_s 11 апреля 2018 | 18:08
Все по чесному - предупредили за сутки. Не то что кремлекрыса пол года мычала про настамнету авыдокажите букможновсельпокупить
zz682 11 апреля 2018 | 18:10
dickson_s: "Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", - написал Трамп в твиттере: Например, на вооружении до сих пор находятся около 30 МиГ-25ПД "Foxbat" - "летучая лисица". Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет. Когда был кризис при Обаме, сирийский миг 25 долетел до Кипра , и его не сбили, но успокоились. Сирии надо рискнуть сделать, это еще раз, запустить в 2 МИГ-25 направлениях на Средиземное море и Красное море. Могут сбить но риск стоит свеч, когда ракета КНДР , перелетела Японию, пиндосы успокоились и от Корейцев.Когда ИЗРАЛЬ бил недавно по сирийскому аэродрому, они взлетали и был сбит Ф-16 не ими конечно, но летать они могут . Сирийцы говорят что они в постоянной боевой готовности, а если МИГ- 25, не российский и сирийский на скорости 2500 км и 25 километров высоты пройдет хотя бы расстояние 200 км,, над средиземным морем,подействует на пиндосов отрезвляющий..
У Сирии есть МИГ- 25, в хорошем состоянии он выдает все 3500 км в час и потолок 35 км, в Сирии их 40 штук в хорошем состоянии их даже израильтяне не смогли подбить когда потеряли свой Ф-16. И они представь себе летают и могут обгонять ракеты перехвата...https://pp.userapi.com/c846321/v846321490/20360/uO3iDc9uiLk.jpg
Они летали недавно когда сирийцы сбили Ф-16, один из 40 можно собрать , корейцы же собрали одну ракету которая перелетела Японию, Трамп сразу затих, он уже смеется над Путиным зная , что слабак , а Асаду терять нечего, а у Путин должен исполнить волю умирающего , или спецов у русских не осталось https://www.currenttime.tv/a/29158959.html
dickson_s 11 апреля 2018 | 18:14
zz682: ты все эти басни вагнероскому фаршу иди расскажи, можешь заодно и путинские мультики показать. Весь мир знает что лучшим в мире рос ПВО межает кривизна земли.
alehan11174 11 апреля 2018 | 18:14
говно сирию разделить на несколько частей и провезти газопровод из Катара в Турцию. путирашинскую бензоколонку можно и прикрыть пока, на время - слишком много вони :((( а мясник асад пусть сидит в своей части-резервации вокруг дамаска и травит газами тех кто еще остался с этим уродом...таких будет явно немного
danko1 11 апреля 2018 | 18:10
pyccokokc: Никогда не было так стыдно за нашу власть.
Это же не только воры и мафиози, которых гопник питерский всюду поставил во власть и отдал им природные ресурсы, но и преступники международного масштаба.
Путин - это война и нищая Россия, если это ничтожество, чтобы доказать свою значимость, планету не уничтожит.
mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 18:13
А нам - просто наср*ть на американское фейковое оружие.
Только пендосы дёрнуться - и им полный песец ))
Скорей бы уже дёрнулись. Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!
vezdehod 11 апреля 2018 | 18:36
mbh_vor_n1:
Скорей бы уже дёрнулись. Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!
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Недоумок...Тебе тоже, даже, урна не понадобится - засыпать в ней твой пепел будет некому.
tour 11 апреля 2018 | 19:07
mbh_vor_n1: -/Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!/
Веселья будет завались и всё бесплатно, только, кто веселиться будет в Мире победившего атома?!?
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 18:15
pyccokokc: всё верно глаголят американцы: хлопнем животное- асада, который травит и убивает свой народ, ваших военных не тронем , так что лучше дружите с нами и занимайтесь своей экономиков! А то от одной подписи Трампа ваш рынок уже раком почти стал!
socialism 11 апреля 2018 | 18:39
pyccokokc: Кокса обожрался? Не тебе судить о великости России, шавка госдеповская.
А Трамп тоже сегодня обкурился. Написал в твиттер, что бы готовились к запуску ракет, а через сорок минут там же написал предложение об остановке гонки вооружений.
А во Франции, те ещё вояки:
"Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D по ошибке сбросил авиабомбу на завод компании Faurecia. Инцидент произошел 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи во французском местечке Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон. Об этом пишет France Bleu".
nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:06
США направили в восточное Средиземноморье, к берегам Сирии, боевую группу своих военно-морских сил, в которую входят авианосец "Гарри С. Трумэн", несколько крейсеров и другие боевые корабли. В составе группы – 6500 военнослужащих ВМС США. В Средиземном море уже находится эскадренный миноносец "Дональд Кук", на вооружении которого есть крылатые ракеты "Томагавк". Хотя американское командование заявляет, что речь идет о плановых перемещениях, мало кто сомневается, что при необходимости именно эти корабли примут участие в нанесении удара по сирийским военным объектам.
крепись,народ страны моей,
что сделал ставку на чертей...
korikov 11 апреля 2018 | 18:17
nikolashin2017:
США готовятся напасть на суверенное государство в котором находятся российские войска. Есть риск столкновения.
США как и фашистская Германия нападает на другое государство. Мне интересно, ваш прадет так же как и вы сейчас об американцах высказывался об угрозе нападения нацистской Германии?
nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:25
korikov: мой прадеД воевал еще в 1-ю мировую(мне 52 года),а оба деда воевали во 2-ю мировую.
что касается нападения на другое гос-во ,
спрошу:кто нападал на грузию и украину?
отвечу:фашисткое государство...
tour 11 апреля 2018 | 18:36
korikov:
Ублюдочное животное Асад, убивающее женщин и детей Сирии должен и будет наказан. Путин, лишь продлевает агонию преступного режима, но сколько верёвочке не виться..
Из-за агрессивной политики Путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает - уважает! Когда у тебя лексикон пахана, ужимки босяка и повадки киллера, надо быть готовым к тому, что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем. В итоге с Путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Беда однако, на имеющейся репутации далеко от международного трибунала не уедешь.
volvic 11 апреля 2018 | 18:08
Два придурка, дорвавшиеся до власти, меряются членами.
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 18:18
volvic: ну , если смотреть реально , то у американского 'придурка' член размером с российского придурка и даже если он на каблуках!
dorin1987 11 апреля 2018 | 18:09
Что-то не слышно плясуньи из МИД РФ... Неужели никакого вирша не накрапала? А ее начальник с помойным диалектом? Чего хвосты поджали - звездный час же!
kinnlade 11 апреля 2018 | 18:11
dorin1987: Грязная ,подленькая кастрюлька умеет говоритЬ ?!
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 18:19
dorin1987: От жидов ограждение - половина спасения
basel812 11 апреля 2018 | 18:11
Ну что, портянычи, готовы сдохнуть за Сирийского душегуба?
komar 11 апреля 2018 | 18:11
У либерастов это называется "предупреждение"? Пончтно! Понятно, что для либерастов глупостей USятой страны не существует!
verooko 11 апреля 2018 | 18:13
Помнится как Хрущ достал то ли из штанов то ли из пиджака КУЗЬКИНУ МАТЬ так все америкосы по бомбоубежищам попрятались . Так может пора опять доставать это секретное чудо оружие.
nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:28
verooko: показать новый мультик?
kara 11 апреля 2018 | 18:17
Эхо еще не стримит удар по Сирии?
x_signal 11 апреля 2018 | 18:17
"Трамп предложил остановить гонку вооружений и "помочь" российской экономике"
«Метод кнута и пряника» использует.
krs_sk 11 апреля 2018 | 18:28
x_signal: Не на тех напал, тут вато-мазохисты ! От кнута просто прутся...
zztop1960 11 апреля 2018 | 18:18
Предлагает России остановить гонку вооружений ? Так Путин , заявив про начало гонки вооружений потеряет лицо среди портянок , они же ликовали месяц назад и кидали чепчики в воздух , а это значит обосраться , хотя и обосранный Путин портянкам мил и по вкусу
sg80g 11 апреля 2018 | 18:22
Так Россия разве против? Она уничтожила свое химоружие, а янкели нет. Как можно верить этим лживым пидорасам??? Лицемер гребаный.. Когда надо оскратить свои устаревшие ракеты - они бомбят кого не попадя, потом говоря "Это были гуманитарные бомбардировки. А Россия имеет агрессивное оборонительное оружие.." Этот гнойник надо вскрывать, надо..
zztop1960 11 апреля 2018 | 18:46
sg80g: Россия как мужик , который завязал с пьянкой и обещал вылить ящик водки прилюдно , одну бутылку затихорил , мало ли пригодится
krs_sk 11 апреля 2018 | 18:26
Бегите, ихтамнеты! Вам же славы не положено, только гробы...
vvpv 11 апреля 2018 | 18:27
Портянко-дебило-патриото, скурите элементарную физику и разницу в обнаружении высоколетящей и низколетящей цели по причине пресловутой кривизны земли. Впрочем безнадега.ру. Вот и не врет Бабаков про атаку баллистических ракет, но расчет на дебилов, ведь к низколетящим тамагавкам это никакого отношения не имеет.
tks 11 апреля 2018 | 18:27
Узурпатор разве не знает, что если хочешь заставить с собой считаться, бряцая причиндалами, то можно здорово просчитаться, почти точь-в-точь как "коллега" по "счётам", Адя Шикльгрубер.
stanislav1975 11 апреля 2018 | 18:32
Сбивать ракеты так-же глупо, как сбивать пули. Надо гасить пулеметчика. Причем, желательно, еще до того, как он начал стрелять.
j_partizan 11 апреля 2018 | 18:32
Россия нуждается в Штатах, чтобы укрепить свою экономику
________
Уж точно в ком Россия не нуждается, так это в США.
Олигархи и другие воры - другое дело.
jetsam 11 апреля 2018 | 18:36
j_partizan: провод из разетки вынь.
срочно. там американские байты в твой российский...
тьфю, американский смартфон бегут эти байты...
* вам не страшно, но и до головы могут добежать... хотя...
timwlad70 11 апреля 2018 | 18:56
В своем сегодняшнем твите глава Белого дома заметил, что Россия зря поддерживает сирийского президента Башара Асада.
-------------
В Европе отсутствует понятие сделка в правовых вопросах.
Это только в США сделка ради спасения своей шкуры это основа социального воспитания.
В Европе и в других странах мира другое религиозное воспитание, где правовые законодательные основы регулируют отношения в обществе.
Так что господа в США, не хрен лезть со своим уставом в чужой монастырь.
nurim 11 апреля 2018 | 18:58
Опять будут пытаться перехватить старые Томагавки. Опять не получится.
protiv777 11 апреля 2018 | 19:01
Белоленточные прокладки так заливаются визгом от счастья, что такое ощущение, что они действительно верят, что в случае войны их спасет белая ленточка в окне и крики ай лавью Америка.