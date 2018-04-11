Руководство США предупредило Россию о ракетном ударе по Сирии...

В то же время американский президент Дональд Трамп предлагает Москве остановить гонку вооружений.

«Россия, готовься, прилетят новейшие ракеты с продвинутой технологией», написал глава Белого дома в своем твиттере. И напомнил, что Москва ранее обещала сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Кстати, сегодня истекает срок, за который Дональд Трамп, по его же словам, собирался принять окончательное решение о силовой акции в отношении Дамаска. Еще в понедельник президент США обещал взять на раздумья паузу в 24 или 48 часов. Но при этом грозился, что за химическую атаку в пригороде сирийской столицы Думе ответят все причастные.

В своем сегодняшнем твите глава Белого дома заметил, что Россия зря поддерживает сирийского президента Башара Асада. Его Трамп называет не иначе, как «животным», которое с помощью химического оружия убивает собственных граждан и наслаждается этим. В свою очередь в Москве неоднократно обещали, что удар по Сирии не пройдет безнаказанно. Россия оставляет за собой право на ответ, еще до нынешнего обострения ситуации говорил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В марте он замечал, что Москве известно о планах Вашингтона ударить по сирийским объектам.

Вновь об официальной позиции российского руководства напомнил сегодня в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» посол России в Бейруте Александр Засыпкин.

А глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов считает, что если

Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор. Он назвал предложение Трампа готовиться к ракетному обстрелу безответственным поведением. Впрочем, и сам президент США ровно через 40 минут после грозного предупреждения написал в «Твиттере», что не видит причин для противостояния. Он предложил Москве остановить гонку вооружений, поскольку уверен – Россия нуждается в Штатах, чтобы укрепить свою экономику.

На этом фоне, как передает РИА Новости, американские власти подняли в воздух т.н. самолет «судного дня». Он используется для связи и управления в случае применения против страны ядерного оружия. Самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими объектами. По словам специалистов, в кризисные моменты лайнер поднимается в воздух по умолчанию.

Современные российские средства ПВО, в том числе и те, которые присутствуют в Сирии, могут отразить массовую атаку современных баллистических ракет, рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

Бабаков также сказал, что считает необходимым законодательно урегулировать продажу и использование дронов. Контролировать беспилотники предполагается силами полиции и нацгвардии.

Российские средства ПВО, развернутые в Сирии, вряд ли могут противостоять массированной атаке американских ракет, сказал в эфире «Эха Москвы» эксперт центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Впрочем, Сергей Денисенцев подчеркнул, что скорее всего для своего удара американцы постараются выбрать объекты в Сирии, где с высокой степенью вероятностью не будет российских инструкторов.

Постоянный представитель России при Европейском Союзе отрицает, что в Сирии произошла химическая атака. Это постановка, — сказал в студии Euronews Владимир Чижов.

Владимир Чижов добавил, что ранее люди из так называемых «белых касок» уже были уличены в постановочных видео.

Бряцанье оружием в Сирии может привести к глобальной катастрофе. До этого было неприятно, но сейчас обстановка довольно страшная, — сказала в эфире «Эха» главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова.

Ирина Прохорова напомнила, что не может быть победителя в ядерной войне, и сейчас необходимо искать другие способы заставить других считаться с нашей страной.