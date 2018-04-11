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Эксклюзив Эха 18:01, 11 апреля 2018

Руководство США предупредило Россию о ракетном ударе по Сирии

В то же время американский президент Дональд Трамп предлагает Москве остановить гонку вооружений.

«Россия, готовься, прилетят новейшие ракеты с продвинутой технологией», написал глава Белого дома в своем твиттере. И напомнил, что Москва ранее обещала сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Кстати, сегодня истекает срок, за который Дональд Трамп, по его же словам, собирался принять окончательное решение о силовой акции в отношении Дамаска. Еще в понедельник президент США обещал взять на раздумья паузу в 24 или 48 часов. Но при этом грозился, что за химическую атаку в пригороде сирийской столицы Думе ответят все причастные.

В своем сегодняшнем твите глава Белого дома заметил, что Россия зря поддерживает сирийского президента Башара Асада. Его Трамп называет не иначе, как «животным», которое с помощью химического оружия убивает собственных граждан и наслаждается этим. В свою очередь в Москве неоднократно обещали, что удар по Сирии не пройдет безнаказанно. Россия оставляет за собой право на ответ, еще до нынешнего обострения ситуации говорил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В марте он замечал, что Москве известно о планах Вашингтона ударить по сирийским объектам.

Вновь об официальной позиции российского руководства напомнил сегодня в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» посол России в Бейруте Александр Засыпкин.

А глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов считает, что если
Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор. Он назвал предложение Трампа готовиться к ракетному обстрелу безответственным поведением. Впрочем, и сам президент США ровно через 40 минут после грозного предупреждения написал в «Твиттере», что не видит причин для противостояния. Он предложил Москве остановить гонку вооружений, поскольку уверен – Россия нуждается в Штатах, чтобы укрепить свою экономику.

На этом фоне, как передает РИА Новости, американские власти подняли в воздух т.н. самолет «судного дня». Он используется для связи и управления в случае применения против страны ядерного оружия. Самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими объектами. По словам специалистов, в кризисные моменты лайнер поднимается в воздух по умолчанию.

Современные российские средства ПВО, в том числе и те, которые присутствуют в Сирии, могут отразить массовую атаку современных баллистических ракет, рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Сергей Бабаков.

Бабаков также сказал, что считает необходимым законодательно урегулировать продажу и использование дронов. Контролировать беспилотники предполагается силами полиции и нацгвардии.

Российские средства ПВО, развернутые в Сирии, вряд ли могут противостоять массированной атаке американских ракет, сказал в эфире «Эха Москвы» эксперт центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Впрочем, Сергей Денисенцев подчеркнул, что скорее всего для своего удара американцы постараются выбрать объекты в Сирии, где с высокой степенью вероятностью не будет российских инструкторов.

Постоянный представитель России при Европейском Союзе отрицает, что в Сирии произошла химическая атака. Это постановка, — сказал в студии Euronews Владимир Чижов.

Владимир Чижов добавил, что ранее люди из так называемых «белых касок» уже были уличены в постановочных видео.

Бряцанье оружием в Сирии может привести к глобальной катастрофе. До этого было неприятно, но сейчас обстановка довольно страшная, — сказала в эфире «Эха» главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова.

Ирина Прохорова напомнила, что не может быть победителя в ядерной войне, и сейчас необходимо искать другие способы заставить других считаться с нашей страной.

Комментарии

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pyccokokc 11 апреля 2018 | 18:05

Могильщик России - маленькое плешивое )(уйло. Стрёмно как-то для великой-то страны. Или наврали нам про великость?

evgolius7 11 апреля 2018 | 18:07

Предупредили.....
"Готовься, Россия, они прилетят (ракеты), такие красивые, новые и "умные"
Россияне, не забудьте взять с собой бомбоубежище последний прижизненный портрет, вашего мудрого и дальновидного вождя.

costs 11 апреля 2018 | 18:09

evgolius7: хохлы опять в экстазе )))

patrik05 11 апреля 2018 | 18:11

Руководство США предупредило Россию о ракетном ударе по Сирии...

Собака, которая много лает - не кусается.

ur_sus 11 апреля 2018 | 18:18

patrik05:
//Собака, которая много лает - не кусается//
Интересно, послушает ли Пупкин речи "общественного деятеля" Кедми у соловья-помётчика и начнёт "кусаться"?

poluputing 11 апреля 2018 | 18:21

patrik05: а Моська , лающая на слона укусит? Может конечно, если бешенная.

nf5096004 11 апреля 2018 | 18:23

patrik05: а недавно ваших пригожинских вагнеровцев кто покусал?

patrik05 11 апреля 2018 | 18:26

nf5096004:

Здрасти, снова здорова? Разобрались вроде бы, что слухи о погибших "вагнеровцах" распускали евреи с Сухаревки. Они будут строго наказаны.

mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 18:58

patrik05:- Они будут строго наказаны.

Думаю, все знают, что по профессии Асад врач-офтальмолог. Тем интересней будет увидеть, как этому офтальмологу натянут глаз на жопу!

gardaratat 11 апреля 2018 | 18:34

patrik05:
не собака это, не наговаривай на животных, это рептилоид с косой, пора бы уж выучить методичку.

honduras_on_kolima 11 апреля 2018 | 18:35

patrik05: // Собака, которая много лает - не кусается. //
Клоун облезлый номерной, когда укусит - что будешь кукарекать?
А врежут наиболее вероятно сегодня вечером или ночью.
Бешеный Пёс давно бьёт копытом, из Трампа только подпись выжимает.
Так что вашим сирийским ватникам в погонах лучше пустынными сусликами прикинутся.
Если не хотят повторить судьбу вагнеровского мяса.

zz682: Путриот, свои вести с военно-портяночных полей можешь свернуть в трубочку и задвинуть в место, которым думаешь.
Когда всё закончится, я у тебя спрошу - где было это всё тобой распиаренное.
Готовься к ответу, репоед.

patrik05 11 апреля 2018 | 18:36

honduras_on_kolima:

Украинцы - нация-проститутка?

mavviomi 11 апреля 2018 | 18:54

patrik05: разжигать ненависть по национальному признаку это уголовное преступление по УК РФ, но как и положено дикарям и варварам, россияне свои законы не выполняют.

mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 19:02

patrik05:--проститутка?
Трудно изображать победителя, сидя, образно говоря, в жопе. Это плохо удается даже известному мастеру многоходовок.

mavviomi 11 апреля 2018 | 18:48

patrik05: ты это скажи вагнеровцам, которые не успели даже ахнуть или понять что их прибило.

mordechai_blinchikov 11 апреля 2018 | 18:55

patrik05: Собака, которая много лает
-бешенная собака свой хвост кусает, шампанское в думу!

ura_123 11 апреля 2018 | 18:11

costs: И что ВАС так возбудило?

zz682 11 апреля 2018 | 18:13

costs: "Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", - написал Трамп в твиттере: Например, на вооружении до сих пор находятся около 30 МиГ-25ПД "Foxbat" - "летучая лисица". Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет. Когда был кризис при Обаме, сирийский миг 25 долетел до Кипра , и его не сбили, но успокоились. Сирии надо рискнуть сделать, это еще раз, запустить в 2 МИГ-25 направлениях на Средиземное море и Красное море. Могут сбить но риск стоит свеч, когда ракета КНДР , перелетела Японию, пиндосы успокоились и от Корейцев.Когда ИЗРАЛЬ бил недавно по сирийскому аэродрому, они взлетали и был сбит Ф-16 не ими конечно, но летать они могут . Сирийцы говорят что они в постоянной боевой готовности, а если МИГ- 25, не российский и сирийский на скорости 2500 км и 25 километров высоты пройдет хотя бы расстояние 200 км,, над средиземным морем,подействует на пиндосов отрезвляющий..
У Сирии есть МИГ- 25, в хорошем состоянии он выдает все 3500 км в час и потолок 35 км, в Сирии их 40 штук в хорошем состоянии их даже израильтяне не смогли подбить когда потеряли свой Ф-16. И они представь себе летают и могут обгонять ракеты
перехвата.Они летали недавно когда сирийцы сбили Ф-16, один из 40 можно собрать , корейцы же собрали одну ракету которая перелетела Японию, Трамп сразу затих, он уже смеется над Путиным зная , что слабак , а Асаду терять нечего, а у Путин должен исполнить волю умирающего , или спецов у русских не осталось https://www.currenttime.tv/a/29158959.html

poluputing 11 апреля 2018 | 18:25

costs: вы в дупе, а украинцы конечно в экстазе. Связь обратная, естественно

gardaratat 11 апреля 2018 | 18:26

costs:
в экстазе хохлы будут, когда бакс будет по 150 рублей.
шо москалыкы? захотилы крым? за всэ трэба платыыть ыть ыть).

alex110 11 апреля 2018 | 18:32

gardaratat: Когда бакс будет по 150...грЫвна будет по все 100.Или ты не заметил тенденцию?

vezdehod 11 апреля 2018 | 18:33

США честно предупредила Россию о том что жахнет по Сирии - кто не спрятался, тот сам виноват. Думайте сами - решайте сами ...Бежать. или не бежать.

polit_person 11 апреля 2018 | 18:42

evgolius7: Ты уже три раза обкончался, а Доня все раздумывает. Иди подмывайся, не будет он стрелять. Он не воин, он барыга, впрочем как и твой Потрох, его жалкое и клоунское подобие.

dickson_s 11 апреля 2018 | 18:08

Все по чесному - предупредили за сутки. Не то что кремлекрыса пол года мычала про настамнету авыдокажите букможновсельпокупить

zz682 11 апреля 2018 | 18:10

dickson_s: "Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", - написал Трамп в твиттере: Например, на вооружении до сих пор находятся около 30 МиГ-25ПД "Foxbat" - "летучая лисица". Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет. Когда был кризис при Обаме, сирийский миг 25 долетел до Кипра , и его не сбили, но успокоились. Сирии надо рискнуть сделать, это еще раз, запустить в 2 МИГ-25 направлениях на Средиземное море и Красное море. Могут сбить но риск стоит свеч, когда ракета КНДР , перелетела Японию, пиндосы успокоились и от Корейцев.Когда ИЗРАЛЬ бил недавно по сирийскому аэродрому, они взлетали и был сбит Ф-16 не ими конечно, но летать они могут . Сирийцы говорят что они в постоянной боевой готовности, а если МИГ- 25, не российский и сирийский на скорости 2500 км и 25 километров высоты пройдет хотя бы расстояние 200 км,, над средиземным морем,подействует на пиндосов отрезвляющий..
У Сирии есть МИГ- 25, в хорошем состоянии он выдает все 3500 км в час и потолок 35 км, в Сирии их 40 штук в хорошем состоянии их даже израильтяне не смогли подбить когда потеряли свой Ф-16. И они представь себе летают и могут обгонять ракеты перехвата...https://pp.userapi.com/c846321/v846321490/20360/uO3iDc9uiLk.jpg

Они летали недавно когда сирийцы сбили Ф-16, один из 40 можно собрать , корейцы же собрали одну ракету которая перелетела Японию, Трамп сразу затих, он уже смеется над Путиным зная , что слабак , а Асаду терять нечего, а у Путин должен исполнить волю умирающего , или спецов у русских не осталось https://www.currenttime.tv/a/29158959.html

dickson_s 11 апреля 2018 | 18:14

zz682: ты все эти басни вагнероскому фаршу иди расскажи, можешь заодно и путинские мультики показать. Весь мир знает что лучшим в мире рос ПВО межает кривизна земли.

alehan11174 11 апреля 2018 | 18:14

говно сирию разделить на несколько частей и провезти газопровод из Катара в Турцию. путирашинскую бензоколонку можно и прикрыть пока, на время - слишком много вони :((( а мясник асад пусть сидит в своей части-резервации вокруг дамаска и травит газами тех кто еще остался с этим уродом...таких будет явно немного

danko1 11 апреля 2018 | 18:10

pyccokokc: Никогда не было так стыдно за нашу власть.
Это же не только воры и мафиози, которых гопник питерский всюду поставил во власть и отдал им природные ресурсы, но и преступники международного масштаба.
Путин - это война и нищая Россия, если это ничтожество, чтобы доказать свою значимость, планету не уничтожит.

mbh_vor_n1 11 апреля 2018 | 18:13

А нам - просто наср*ть на американское фейковое оружие.
Только пендосы дёрнуться - и им полный песец ))

Скорей бы уже дёрнулись. Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!

vezdehod 11 апреля 2018 | 18:36

mbh_vor_n1:
Скорей бы уже дёрнулись. Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!
==================================================================================
Недоумок...Тебе тоже, даже, урна не понадобится - засыпать в ней твой пепел будет некому.

(комментарий скрыт)

tour 11 апреля 2018 | 19:07

mbh_vor_n1: -/Повеселимся радиоактивному пеплу из северной америки!!!/
Веселья будет завались и всё бесплатно, только, кто веселиться будет в Мире победившего атома?!?

igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 18:15

pyccokokc: всё верно глаголят американцы: хлопнем животное- асада, который травит и убивает свой народ, ваших военных не тронем , так что лучше дружите с нами и занимайтесь своей экономиков! А то от одной подписи Трампа ваш рынок уже раком почти стал!

socialism 11 апреля 2018 | 18:39

pyccokokc: Кокса обожрался? Не тебе судить о великости России, шавка госдеповская.
А Трамп тоже сегодня обкурился. Написал в твиттер, что бы готовились к запуску ракет, а через сорок минут там же написал предложение об остановке гонки вооружений.
А во Франции, те ещё вояки:
"Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D по ошибке сбросил авиабомбу на завод компании Faurecia. Инцидент произошел 10 апреля во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи во французском местечке Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон. Об этом пишет France Bleu".

nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:06

США направили в восточное Средиземноморье, к берегам Сирии, боевую группу своих военно-морских сил, в которую входят авианосец "Гарри С. Трумэн", несколько крейсеров и другие боевые корабли. В составе группы – 6500 военнослужащих ВМС США. В Средиземном море уже находится эскадренный миноносец "Дональд Кук", на вооружении которого есть крылатые ракеты "Томагавк". Хотя американское командование заявляет, что речь идет о плановых перемещениях, мало кто сомневается, что при необходимости именно эти корабли примут участие в нанесении удара по сирийским военным объектам.

крепись,народ страны моей,
что сделал ставку на чертей...

korikov 11 апреля 2018 | 18:17

nikolashin2017:
США готовятся напасть на суверенное государство в котором находятся российские войска. Есть риск столкновения.
США как и фашистская Германия нападает на другое государство. Мне интересно, ваш прадет так же как и вы сейчас об американцах высказывался об угрозе нападения нацистской Германии?

nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:25

korikov: мой прадеД воевал еще в 1-ю мировую(мне 52 года),а оба деда воевали во 2-ю мировую.
что касается нападения на другое гос-во ,
спрошу:кто нападал на грузию и украину?
отвечу:фашисткое государство...

tour 11 апреля 2018 | 18:36

korikov:
Ублюдочное животное Асад, убивающее женщин и детей Сирии должен и будет наказан. Путин, лишь продлевает агонию преступного режима, но сколько верёвочке не виться..
Из-за агрессивной политики Путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает - уважает! Когда у тебя лексикон пахана, ужимки босяка и повадки киллера, надо быть готовым к тому, что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем. В итоге с Путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Беда однако, на имеющейся репутации далеко от международного трибунала не уедешь.

volvic 11 апреля 2018 | 18:08

Два придурка, дорвавшиеся до власти, меряются членами.

igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 18:18

volvic: ну , если смотреть реально , то у американского 'придурка' член размером с российского придурка и даже если он на каблуках!

dorin1987 11 апреля 2018 | 18:09

Что-то не слышно плясуньи из МИД РФ... Неужели никакого вирша не накрапала? А ее начальник с помойным диалектом? Чего хвосты поджали - звездный час же!

kinnlade 11 апреля 2018 | 18:11

dorin1987: Грязная ,подленькая кастрюлька умеет говоритЬ ?!

velbkeirf1 11 апреля 2018 | 18:19

dorin1987: От жидов ограждение - половина спасения

basel812 11 апреля 2018 | 18:11

Ну что, портянычи, готовы сдохнуть за Сирийского душегуба?

komar 11 апреля 2018 | 18:11

У либерастов это называется "предупреждение"? Пончтно! Понятно, что для либерастов глупостей USятой страны не существует!

verooko 11 апреля 2018 | 18:13

Помнится как Хрущ достал то ли из штанов то ли из пиджака КУЗЬКИНУ МАТЬ так все америкосы по бомбоубежищам попрятались . Так может пора опять доставать это секретное чудо оружие.

nikolashin2017 11 апреля 2018 | 18:28

verooko: показать новый мультик?

kara 11 апреля 2018 | 18:17

Эхо еще не стримит удар по Сирии?

x_signal 11 апреля 2018 | 18:17

"Трамп предложил остановить гонку вооружений и "помочь" российской экономике"

«Метод кнута и пряника» использует.

krs_sk 11 апреля 2018 | 18:28

x_signal: Не на тех напал, тут вато-мазохисты ! От кнута просто прутся...

zztop1960 11 апреля 2018 | 18:18

Предлагает России остановить гонку вооружений ? Так Путин , заявив про начало гонки вооружений потеряет лицо среди портянок , они же ликовали месяц назад и кидали чепчики в воздух , а это значит обосраться , хотя и обосранный Путин портянкам мил и по вкусу

sg80g 11 апреля 2018 | 18:22

Так Россия разве против? Она уничтожила свое химоружие, а янкели нет. Как можно верить этим лживым пидорасам??? Лицемер гребаный.. Когда надо оскратить свои устаревшие ракеты - они бомбят кого не попадя, потом говоря "Это были гуманитарные бомбардировки. А Россия имеет агрессивное оборонительное оружие.." Этот гнойник надо вскрывать, надо..

zztop1960 11 апреля 2018 | 18:46

sg80g: Россия как мужик , который завязал с пьянкой и обещал вылить ящик водки прилюдно , одну бутылку затихорил , мало ли пригодится

krs_sk 11 апреля 2018 | 18:26

Бегите, ихтамнеты! Вам же славы не положено, только гробы...

vvpv 11 апреля 2018 | 18:27

Портянко-дебило-патриото, скурите элементарную физику и разницу в обнаружении высоколетящей и низколетящей цели по причине пресловутой кривизны земли. Впрочем безнадега.ру. Вот и не врет Бабаков про атаку баллистических ракет, но расчет на дебилов, ведь к низколетящим тамагавкам это никакого отношения не имеет.

tks 11 апреля 2018 | 18:27

Узурпатор разве не знает, что если хочешь заставить с собой считаться, бряцая причиндалами, то можно здорово просчитаться, почти точь-в-точь как "коллега" по "счётам", Адя Шикльгрубер.

stanislav1975 11 апреля 2018 | 18:32

Сбивать ракеты так-же глупо, как сбивать пули. Надо гасить пулеметчика. Причем, желательно, еще до того, как он начал стрелять.

j_partizan 11 апреля 2018 | 18:32

Россия нуждается в Штатах, чтобы укрепить свою экономику
________
Уж точно в ком Россия не нуждается, так это в США.
Олигархи и другие воры - другое дело.

jetsam 11 апреля 2018 | 18:36

j_partizan: провод из разетки вынь.
срочно. там американские байты в твой российский...
тьфю, американский смартфон бегут эти байты...

* вам не страшно, но и до головы могут добежать... хотя...

(комментарий скрыт)

timwlad70 11 апреля 2018 | 18:56

В своем сегодняшнем твите глава Белого дома заметил, что Россия зря поддерживает сирийского президента Башара Асада.
-------------
В Европе отсутствует понятие сделка в правовых вопросах.
Это только в США сделка ради спасения своей шкуры это основа социального воспитания.
В Европе и в других странах мира другое религиозное воспитание, где правовые законодательные основы регулируют отношения в обществе.
Так что господа в США, не хрен лезть со своим уставом в чужой монастырь.

nurim 11 апреля 2018 | 18:58

Опять будут пытаться перехватить старые Томагавки. Опять не получится.

protiv777 11 апреля 2018 | 19:01

Белоленточные прокладки так заливаются визгом от счастья, что такое ощущение, что они действительно верят, что в случае войны их спасет белая ленточка в окне и крики ай лавью Америка.

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Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту Он произошел еще до столкновения с землей…

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Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

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Kсанкции, сша, рф, мнения
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Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

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Kотношения, литва, грузия, события
Новости

Военные США, по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ в случае применения силы против Дамаска При этом Вашингтон все-таки может задействовать в ходе операции не только ракеты, но и самолеты, пишет пресса…

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Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

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Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

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Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Новости

В Госдуме призывают зеркально ответить на санкции США в отношении российских олигархов С соответствующим заявлением спикер Вячеслав Володин обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву…

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Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

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Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения

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В США поднят в  воздух так называемый самолет «судного дня» Согласно этим данным, воздушное судно находится над штатом Индиана…

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

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Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

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Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

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Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

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Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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