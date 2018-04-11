Гудков огорчен тем, что Яшин объявил о намерении участвовать в выборах, поскольку рассчитывал на его поддержку

Политик Дмитрий Гудков огорчен тем, что председатель совета муниципальных депутатов района Красносельский Илья Яшин заявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, поскольку рассчитывал на поддержку как со стороны И.Яшина, так и со стороны оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Д.Гудков сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, честно говоря, рассчитывал, что Яшин меня поддержит, потому что во время муниципальной кампании я поддержал всю его десятку. И меня, конечно, расстраивает, что мой товарищ, с которым мы вели два месяца переговоры, чтобы создать такой единый фронт, — и я очень надеялся на поддержку и Ильи, и Навального — что теперь они оба решили участвовать в этих выборах параллельно. Хорошо, я не против. Он имеет на это право», — сказал Д.Гудков. Он при этом отметил, что ранее И.Яшин заявлял, что не будет выдвигаться в кандидаты на пост мэра Москвы.

Д.Гудков также добавил, что огорчен тем, как подается и интерпретируется информация об его инициативах со стороны И.Яшина, в частности о предварительном голосовании (праймериз) по выдвижению единого кандидата от оппозиции.

«Меня еще очень расстраивает, как они это подают. Все перевирается и подается не так. Я по-прежнему готов к праймериз. Но надо не обвинять меня в чем-то, а садиться и разговаривать о процедуре праймериз», — сказал он.

Ранее в среду И.Яшин заявил о желании выдвинуться на выборах мэра столицы после проведения и победы в общегородских праймериз с участием всех желающих. Среди своих сторонников он, в частности, назвал А.Навального.