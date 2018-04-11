Гудков огорчен тем, что Яшин объявил о намерении участвовать в выборах, поскольку рассчитывал на его поддержку
Политик Дмитрий Гудков огорчен тем, что председатель совета муниципальных депутатов района Красносельский Илья Яшин заявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, поскольку рассчитывал на поддержку как со стороны И.Яшина, так и со стороны оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Д.Гудков сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Я, честно говоря, рассчитывал, что Яшин меня поддержит, потому что во время муниципальной кампании я поддержал всю его десятку. И меня, конечно, расстраивает, что мой товарищ, с которым мы вели два месяца переговоры, чтобы создать такой единый фронт, — и я очень надеялся на поддержку и Ильи, и Навального — что теперь они оба решили участвовать в этих выборах параллельно. Хорошо, я не против. Он имеет на это право», — сказал Д.Гудков. Он при этом отметил, что ранее И.Яшин заявлял, что не будет выдвигаться в кандидаты на пост мэра Москвы.
Д.Гудков также добавил, что огорчен тем, как подается и интерпретируется информация об его инициативах со стороны И.Яшина, в частности о предварительном голосовании (праймериз) по выдвижению единого кандидата от оппозиции.
«Меня еще очень расстраивает, как они это подают. Все перевирается и подается не так. Я по-прежнему готов к праймериз. Но надо не обвинять меня в чем-то, а садиться и разговаривать о процедуре праймериз», — сказал он.
Ранее в среду И.Яшин заявил о желании выдвинуться на выборах мэра столицы после проведения и победы в общегородских праймериз с участием всех желающих. Среди своих сторонников он, в частности, назвал А.Навального.
Комментарии7
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lion64___3 11 апреля 2018 | 17:47
Побольше выдвигайте кандидатов, либерасты поганые, Можете мишу-2%, ксюшадь, унитаз-обвального, борового, шакро-молодого, невзлина, шлюзберга, ещё какого-нибудь ротвейлера. Говна у вас навалом.
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 17:52
Огорчён? Пойди к надувной ксюше - повеселись...
askol2016 11 апреля 2018 | 18:04
Выдвижение единого кандидата от оппозиции не складывает арифметически все голоса в одну корзину. И, поскольку голосование закончится одним туром, смысла в едином кандидате нет. Надо ясно понимать, что путинский режим не позволит "неправильных" для себя результатов голосования на таком значимом уровне.
glotov 11 апреля 2018 | 18:08
askol2016: Выдвижение единого кандидата от оппозиции не складывает арифметически все голоса в одну корзину... А выдвижение разных кандидатов не только гарантированно раскладывает голоса по разным корзинам, но и дискредитирует всех участников, не могущих договориться, т.е. "хоронит" оппозицию, как таковую.
askol2016 11 апреля 2018 | 18:25
glotov: А вы что, рассчитываете на второй тур? Наивный человек...
kinnlade 11 апреля 2018 | 18:07
Либеральные паразиты, вы абсолютные импотенты во всем, кроме пиздабольства,вы разрушаете все к чему касаетесь, сожрите друг друга!
babai007 11 апреля 2018 | 18:37
Леберасня к кармушке рветься,расталкивая друг дружку локтями