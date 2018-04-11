Компания Finnair изменила маршруты полетов в Тель-Авив из-за ситуации в Сирии
Об этом сообщила финская телерадиокомпания YLE. Руководство перевозчика пояснило, что прежний маршрут частично проходил через зону, о которой говорится в предупреждении Европейского агентства по безопасности полетов. Ранее агентство разослало авиакомпаниям уведомление об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря. В сообщении говорилось, что необходимо усилить контроль за полетами в этом районе из-за возможного нанесения воздушных ударов по Сирии.
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