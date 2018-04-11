Компания Rusal по некоторым данным попросила клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters. По его данным, таким образом компания может обойти санкции США. Собеседник агентства отметил, что Rusal решил последовать примеру Ирана, который несколько лет назад в условиях санкций начал расплачиваться за товары золотом, нефтью и японскими иенами. Он уточнил, что компания запустила целый «защитный план в иранском стиле». В Rusal'е это никак не прокомментировали.