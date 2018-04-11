Компания Rusal по некоторым данным попросила клиентов перейти на расчеты в евро вместо долларов
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters. По его данным, таким образом компания может обойти санкции США. Собеседник агентства отметил, что Rusal решил последовать примеру Ирана, который несколько лет назад в условиях санкций начал расплачиваться за товары золотом, нефтью и японскими иенами. Он уточнил, что компания запустила целый «защитный план в иранском стиле». В Rusal'е это никак не прокомментировали.
Комментарии4
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ur_sus 11 апреля 2018 | 17:37
//Он уточнил, что компания запустила целый «защитный план в иранском стиле»//
Верный путь - благодаря таким "защитам" доллар станет рубликов по 90 к концу месяца
plidurok Андрей Филимонов 11 апреля 2018 | 17:37
Америку не догнали, Португалию не догнали. Может быть Иран сможем?
dr_nemos 11 апреля 2018 | 17:38
Идиотизм....Просто беспросветный непрофессионализм.....впрочем, умиляет, что нас уже поставили вровень с Ираном. То ли еще будет....немного и кндр.
gvs 11 апреля 2018 | 17:38
Можно еще попробовать производить расчеты, например, в баранах... )))