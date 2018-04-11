Международное рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's отозвало все рейтинги компании Rusal

Перед этим прогноз их пересмотра был изменен с развивающегося на негативный. Действия последовали за включением Rusal'а в обновленный санкционный список, обнародованный Минфином США. Ранее агентство Moody's сообщило, что отзывает рейтинги компании по причинам делового характера.