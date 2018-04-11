Международное рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's отозвало все рейтинги компании Rusal
Перед этим прогноз их пересмотра был изменен с развивающегося на негативный. Действия последовали за включением Rusal'а в обновленный санкционный список, обнародованный Минфином США. Ранее агентство Moody's сообщило, что отзывает рейтинги компании по причинам делового характера.
Комментарии1
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djuga 11 апреля 2018 | 17:35
Всё, доигрались. Теперь Русалу никто денег не даст - ни кредиторы, ни серьезные покупатели. Самое интересное - что и в России тоже - никому не охота замараться и попасть под санкции. Или дадут на таких условиях, что он сам откажется.
Приехали, короче!