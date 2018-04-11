В Генштабе РФ утверждают,что враждебные силы пытаются помешать военным нашей страны стабилизировать обстановку в Сирии
Там говорят, что обеспокоены заявлениями Всемирной организации здравоохранения о пяти сотнях пострадавших от химического оружия в городе Дума. Представителям «Красного полумесяца» и сирийского офиса ООН об этом ничего не известно, говорят в Генштабе. Там также сообщают, что завтра в город Дума будет введена российская военная полиция, ее задача – следить за порядком и организовывать помощь местным жителям.
Комментарии15
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sklar39 11 апреля 2018 | 17:33
Опять темные силы нас злобно гнетут?
bozk 11 апреля 2018 | 17:33
Ох уж эти Земляне!!! Мешают нам в Сирии !!
serg1667 11 апреля 2018 | 17:33
А СИРИЯ НАМ ВООБЩЕ ТО ЗАЧЕМ?
naivnyk 11 апреля 2018 | 17:36
serg1667: А пиндосам она зачем?
volkov_25 11 апреля 2018 | 17:37
serg1667: Да так про всяк случай. Делать все одно больше нечего.
ur_sus 11 апреля 2018 | 17:34
//завтра в город Дума будет введена российская военная полиция, ее задача – следить за порядком и организовывать помощь местным жителям.//
Особо отмороженные чечены "наведут порядок" среди "братов по вере". Дебилы (пехотинцы), б..
cap_ 11 апреля 2018 | 17:36
Буду краток: Трамп - чмо, Обама - наш!
volkov_25 11 апреля 2018 | 17:34
Ну клоуны. Опять вихри враждебные веют над нами.
prender 11 апреля 2018 | 17:34
ВОЗ расшатывает лодку. перестаньте мешать делать добро.
plidurok Андрей Филимонов 11 апреля 2018 | 17:35
Вот и новый враг замаячил на горизонте - ВОЗ.
dr_nemos 11 апреля 2018 | 17:36
Посмешили...от души, правда грустно от этого. Генштаб, как всегда, выступил пропагандоном, не более. Естественно, что всерьез его "заявления" не принимает.
tag188 11 апреля 2018 | 17:36
Там также сообщают, что завтра в город Дума будет введена российская военная полиция
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Вам же уже посоветовали за пределы российских баз не выходить. Для вашей же, безопасности, между прочим.
Российские базы, если будете сидеть тихо, и не будете пытаться сбивать американские ракеты, трогать не будут.
Иначе -- пеняйте на себя.
nurim 11 апреля 2018 | 17:36
Высокоточный фугас кончился, в дело пошла хлорка...
nabludatel67 11 апреля 2018 | 17:36
"враждебные силы" простите это кто? Если это потивоположная сторона, то это естественный прооцесс. На любой войне противники предпологают уничтожение друг друга. Думаю что в генштабе должны об этом знать. И это заявление ни какой "америке" не открывает.
ostapbey 11 апреля 2018 | 17:38
Ролдугина!!!! Ролдугина не забудьте!!!!!
Концерт симфонической музыки для виолончели без оркестра!!
Как прошлый рраз!! Ешшо раз!!! Ещщщо много, много раз!
Даже!!