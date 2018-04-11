В Генштабе РФ утверждают,что враждебные силы пытаются помешать военным нашей страны стабилизировать обстановку в Сирии

Там говорят, что обеспокоены заявлениями Всемирной организации здравоохранения о пяти сотнях пострадавших от химического оружия в городе Дума. Представителям «Красного полумесяца» и сирийского офиса ООН об этом ничего не известно, говорят в Генштабе. Там также сообщают, что завтра в город Дума будет введена российская военная полиция, ее задача – следить за порядком и организовывать помощь местным жителям.