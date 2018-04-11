Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировку технического домена Google
По данным организации «Роскомсвобода», всего заблокировано 10 тысяч сайтов и IP-адресов. На домене Googleusercontent.com у компании находится служебный контент собственных ресурсов, а также ресурсы для сторонних сайтов. Как отмечают IT-специалисты, в ближайшее время в интернете может перестать частично или полностью открываться огромное количество сайтов, использующих в качестве элементов ресурсы Google. Блокировка связана с техническим ограничением приложения Zello, — рассказал «Эху» руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Zello заблокировали в России год назад, приложение отказалось выполнить требования Роскомнадзора о регистрации в реестре распространителей информации. Программа популярна в том числе среди водителей дальнобойщиков, которые, как считается, использовали сервис для координации акций протеста против системы «Платон».
Комментарии19
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terens 11 апреля 2018 | 17:10
А я кнопочку VPN нажал и роскомнадзор перестал для меня существовать. Неудачи вам, холуи режима.
rsilk 11 апреля 2018 | 17:14
terens: Блокировка Google это наверное зеркальные санкции?)))
malanoff 11 апреля 2018 | 17:15
terens: А можно поподробнее пожалуйста. Я тоже хочу кнопочку нажать . Заранее благодарю.
malanoff 11 апреля 2018 | 17:22
Нашел сам. Надо просто купить услугу VPN https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/04/11/76142-kak-platit-nalog-na-tsenzuru?utm_source=push
archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 17:29
malanoff: " Надо просто купить услугу VPN "
Ничего покупать не надо. Если у Вас браузер Chromium, то набираете в поиске - browsec chrome - далее следуете указаниям.
malanoff 11 апреля 2018 | 17:37
archibald_dandy_esquire: Спасибо
cattt 11 апреля 2018 | 17:11
С Гуглом тягаться - дохлый номер и так яндекс трещит, а теперь рухнет, эта гебстская хрень.
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 17:12
Это и есть "зеркальный" ответ озёрной банды. Веселись, стадо, выбравшее своё будущее.
rsilk 11 апреля 2018 | 17:16
stas_russkiy: Извините, не заметил ваш пост. С вами на 100% согласен.
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 17:34
rsilk: Ничего, многие так подумали...
dadmorose 11 апреля 2018 | 17:14
Зело борзо!
rottor 11 апреля 2018 | 17:14
волшебные слова - Анонимайзер, ВПН, Прокси.
И плевать на надзор.
djuga 11 апреля 2018 | 17:25
rottor: Анонимайзер, ВПН, Прокси
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Разве дело в этом? Мир открывает границы, люди просто садятся в самолет, поезд, авто и едут пить пиво в соседнюю страну, заниматься дайвингом или серфингом в другое полушарие, живут в одной стране, а работают в другой, пересекая условные границы дважды в день, а у нас все козьи тропы, да кабаньи копыта, привязанные к обуви для перехода границ...
XXI век. Россия, встающая с колен....
Позорище!
kara 11 апреля 2018 | 17:15
а что по этому поводу скажут эхохомячки? как в их парадигме, Гугл должен сдать Зелло или нет.
я думаю, что они будут призывать сдать, как призывают Путина сдать Асада.
ex_ex 11 апреля 2018 | 17:21
kara: ну ты и сравнил гугл - важнейшую для человека вещь - с черт знает чем.
navsegda 11 апреля 2018 | 17:25
kara: Google без России обойдётся , мало кто заметит отсутствие России в интернет
stas_russkiy 11 апреля 2018 | 17:30
navsegda: "...мало кто заметит отсутствие России..."
А до портянок не доходит, что РКН блокирует не иностранные ресурсы (они никуда не деваются и на РКН им плевать), а ограничиваются права граждан РФ пользоваться услугами зарубежных сервисов. Т.е., Воронежу опять достаётся...
diclekcik 11 апреля 2018 | 17:33
новость звучит как роскомПОЗОР запретил воздух! Ну ну с богом
poluputing 11 апреля 2018 | 17:38
украинские любители рашки перековываются в свете происходящего. Это радует