Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировку технического домена Google

По данным организации «Роскомсвобода», всего заблокировано 10 тысяч сайтов и IP-адресов. На домене Googleusercontent.com у компании находится служебный контент собственных ресурсов, а также ресурсы для сторонних сайтов. Как отмечают IT-специалисты, в ближайшее время в интернете может перестать частично или полностью открываться огромное количество сайтов, использующих в качестве элементов ресурсы Google. Блокировка связана с техническим ограничением приложения Zello, — рассказал «Эху» руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Zello заблокировали в России год назад, приложение отказалось выполнить требования Роскомнадзора о регистрации в реестре распространителей информации. Программа популярна в том числе среди водителей дальнобойщиков, которые, как считается, использовали сервис для координации акций протеста против системы «Платон».