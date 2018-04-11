Неизвестные минувшей ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя «Эха» Сергея Асланяна
Сам он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.
В студии Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сам он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.
В студии Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело.
Президент США Дональд Трамп предложил остановить гонку вооружений и работать вместе «Отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена «холодной войны», оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи и это будет очень просто сделать – нам нужно, чтобы все страны работали вместе», — написал Трамп…
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neyexo 11 апреля 2018 | 17:07
А может он кого-то обидел?
Это уже не профессиональная деятельность
edyatel 11 апреля 2018 | 17:19
neyexo: Как может автомобиль кого-то обидеть?
Зачем его-то наказывать?
poluputing 11 апреля 2018 | 17:23
neyexo: отчего то в обиженных постоянно скрепанутые
mavreh 11 апреля 2018 | 17:11
А нефиг Автоваз хаять.
Он выпускает вполне нормальные и дешёвые автомобили.
Конечно, не Мерседес, но от "жигулей" уже очень и очень далеко.
murad_manapov 11 апреля 2018 | 17:15
нападение на автомобиль следует приравнять к покушению на убийство человека.
andreyoo 11 апреля 2018 | 17:18
Сам он считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.
---
Слишком ретиво "топил" за одних производителей в ущерб другим?
nenepaletz0 11 апреля 2018 | 17:26
….полицейские уже заводят уголовное дело.
Неужели так быстро смогли найти полицейского умеющего писать?
max3446 11 апреля 2018 | 17:33
махинации со страховой как возможно латынина когда то?