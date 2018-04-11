В Москве резко отреагировали на высказывания Дональда Трампа в Твиттере
Президент США сначала посоветовал России готовиться к авиаудару по Сирии, а сразу после этого призвал остановить гонку вооружений.
«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала в Фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова. Она предположила, что «умные ракеты» могут уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе, и поинтересовалась, предупреждены ли об этом инспекторы ОЗХО? В ответ на идею президента США прекратить гонку вооружений Захарова предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал заявления Трампа об ударах по Сирии безответственными. При этом он отметил, что если Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор.
Высказывания американского лидера приводят мир в ужас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Это не наш путь», — сказал он. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь, выразил уверенность в том, что у Трампа «ничего не получится» — «или Конгресс не разрешит, или сенат».
Жириновский назвал президента США «самым недееспособным». Но при этом, тут же предположил, что «ракеты, может быть, уже летят и десятки, сотни сирийцев погибнут». «Америка сегодня — это позор всего человечества», — заключил лидер ЛДПР.
Комментарии74
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johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:01
Чем же ответит пу ... бомбёжка Воронежа уже никого не испугает ...
rsilk 11 апреля 2018 | 17:04
johnbmw: по-моему в "умной ракете" интелекта больше , чем у захаровой в Разы!
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:05
rsilk: ... поспорить с этим не возьмусь :-((
danko1 11 апреля 2018 | 17:12
johnbmw: На гонке вооружений Путин свой рейтинг держит, когда зомбированное и нищее население и свою манию величия раздувает.
Ни о каком ограничении вооружения при преступном путинизме и речи быть не может.
Путин- это война и нищета населения при фантастическом и наглом обогащении приближенных к власти воров.
danko_swinja 11 апреля 2018 | 17:14
johnbmw: головка ... «Нагнутая»
danko_swinja 11 апреля 2018 | 17:16
danko1: стмрась1 и ты прискакала? Старая преступница.
evgolius7 11 апреля 2018 | 17:15
16:02
В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда
С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
16:30
В Госдуме призывают зеркально ответить на санкции США в отношении российских олигархов.
А что тут комментировать?
И эту хрень защищают патриоты?
Ребятки - патриотики...Россию уничтожат эти козлы а не пиндосы.
detul 11 апреля 2018 | 17:18
evgolius7: Конечно надо ответить зеркально. Деньги российских олигархов вернуть в Россию, а деньги американских олигархов вернуть в США. Вот только что-то подсказывает, что олигархов российских вернут, а деньги, нагребенные в России, и вывезенные в США, останутся в США.
dorin1987 11 апреля 2018 | 17:32
evgolius7: /И эту хрень защищают патриоты? / - Патриотов там нет. А вот наемные работники - да.
ross1919 11 апреля 2018 | 17:20
danko1: Бабуля, это вы про себя? Наворовали бабла и в Майами? Ваш дружок из Израиля mayk сказал, что заграницей живет только ворье!
xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 17:25
danko1: Старая лицемерная лгунья, расскажи, как ты 90-ые тут называла процветанием. 60 миллионов нищих россиян при Ельцине и даунка, жрущая икру в американском посольстве.
nf5096004 11 апреля 2018 | 17:35
xoxlbizombi: 90-ые были переходным периодом, а уже 18 лет нам твердят о стабильности и вставании с колен. Вот и спрос сейчас выше!
tvitov66 11 апреля 2018 | 17:30
danko1: рейтинг Николая II рухнул на фоне внешнеполитических и военных поражений - лилиПУт идет по его стопам как по рельсам
sergeev67 11 апреля 2018 | 17:33
Не стоит забывать, что наши доблестные думцы за Трампа шампусик пили. Радовались. Идиоты.
vezdehod 11 апреля 2018 | 17:18
Крысы засуетились и начали показывать свои зубы. но что они могут сделать против дяди Трампа?
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:28
vezdehod: прошу не сравнивать Паноптикум Дебилов Б"я с Замечательнейшими животными ...
tvitov66 11 апреля 2018 | 17:32
vezdehod: крыса сама забежала в угол ... даже не надо было туда загонять
barmental123 11 апреля 2018 | 17:10
johnbmw:
А как по мне - так Жирик это позор человечества.
Более отвратительного персонажа трудно встретить в реальной жизни.
Эдакий идеальный подлец. в котором уродливо все.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:11
barmental123: там целый Паноптикум Дебилов Б"я ...
testmeter 11 апреля 2018 | 17:18
Жириновский назвал президента США «самым недееспособным» ///
Шампанское за это выпил?
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:26
testmeter: ... полагаю это был американский виски ...
archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 17:12
johnbmw: " Чем же ответит пу ... "
Покажет гос-дупе новый мультик-схему, как российские ракеты стирают в ядерную пыль Вашингтон и Трампа, после чего депутаны по команде володина Володина стоя устроят бурную овацию, переходящую в истерику. После официальной части - танцы. На "бис" - Марфуша Захарова с новыми вариациями "цыганочки" под песню "мурка" (вокальная партия в исполнении - Зa/н/e6eнзя, машущим правом "вето" над его бестолковкой).
budweiser23 11 апреля 2018 | 17:20
Захарова, жирик, володин, шаманов - «быкуют» для ублажения фюрера, но под лавку залезут первыми ...непонятно, как у шаманова так быстро разжижились мозги до этого уровня!
Путен наделал кучу ошибок с этой Сирией, а все ссут признать это, и подставляют страну под раздачу!
noxepy666 11 апреля 2018 | 17:02
И вот очередной твит господина Трампа -
""Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным "российским расследованием", которое держат на плаву сторонники демократов или люди, которые работали на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США — ред.) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР — ред.) Коми). Никакого сговора, вот они и сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:03
noxepy666: Опять БРЕДИТЕ??? Галоперидол! и побольше!!!! - Очень Рекомендую! :-))
evgolius7 11 апреля 2018 | 17:06
Геополитический план США состоит в том, чтобы изгнать Россию из Сирии, а затем шаг за шагом добраться до наших стратегических запасов валежника и поставиить в безвыходное положение
(с)
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:13
evgolius7: именно поэтому госДура и разрешила валежник приватизировать! что бы злобным пиндосам не досталсИ ...
honduras_on_kolima 11 апреля 2018 | 17:30
noxepy666: // И вот очередной твит господина Трампа -
""Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным "российским расследованием", которое держат на плаву сторонники демократов или люди, которые работали на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США — ред.) Розенстайна //
Клоун ватный, ты в этом сабже полный пномпень.
Поясняю на пальцах, записывай, а то забудешь.
Спецпрокурора Мюллера назначил тот самый зампрокурора Розенстайн.
Соответственно, только он его и может снять - ни президент, ни генпрокурор такого права не имеют.
Но Трамп может снять зампрокурора.
Это бюрократический расклад.
Теперь ситуёвина с расследованием Мюллера.
Он уже непосредственно копает под Трампа, и это знают все, кроме разве что быдловаты.
Вот Трамп и пытается найти инфоповод, чтобы снять Розенстайна, поставить на его место кого-то другого, кто потом сможет снять Мюллера.
Комбинация, надо сказать, в типично кремлядском стиле.
Но это это резко ускорит политический конец Трампа, примерно как для Пуйла масштабное наступление на Украину.
То есть Трамп сейчас между молотом и наковальней - с одной стороны Мюллер и Конгресс, а с другой компромат российского гестапо.
Такова наша дислокация - сказал был Лёлик из Бриллиантовой руки.
В общем, этот твит Трампа вполне логичен, особенно если учесть его мягко выражаясь, импульсивный характер.
Уже дошло или ещё добавить?
noxepy666 11 апреля 2018 | 17:06
johnbmw: Поросёночек, ты невероятный тормоз)) Ты только не обижайся, да?
danko_swinja 11 апреля 2018 | 17:18
noxepy666: зато он красивый и выдавливает из себя слова с трудом. Очень загадочный .... поросёнкочек.
noxepy666 11 апреля 2018 | 17:21
danko_swinja: Это да. Портрет хорош, подходит для кино.. (с)
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 17:02
Хор, а где твой дирижер?
meteor1908 11 апреля 2018 | 17:03
Ну когда же мы, наконец, увидим чьи ракеты победоноснее? А то всё языками да языками... У российских думцев они знамо дело длиннее.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:06
meteor1908: полагаю ждать не долго ...
jetsam 11 апреля 2018 | 17:06
meteor1908: вы никогда не увидите, чьи ракеты победоноснее.
даже в простыню не успеете завернуться..
только инопланетяне лет через 500 смогут ответить
на этот вопрос - кто на радиоактивной свалке когда-то был.
но оно вам надо?
meteor1908 11 апреля 2018 | 17:11
jetsam: дедушка старый - ему всё равно...
jetsam 11 апреля 2018 | 17:13
meteor1908: неа. смерти не боятся рабы.
а вот бояре - ой как ссутся...
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:15
jetsam: до ядерных ракет дело не дойдёт на 99,99999999999999%
jetsam 11 апреля 2018 | 17:18
johnbmw: да ну...
никогда не следует сбрасывать фактор "идиота".
идиоту фиолетово, что за в толпу на машине,
что самолет в гору, что кнопку нажать....
* битый писксель на мониторе блеснул и....
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:25
jetsam: к сожалению "фактор "идиота"" не зависит от текущего момента ...
vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 17:03
Ща наша Маня на своей новой гиперзвуковой метле "Rogozilla" им покажет!
Три круга над Вашингтоном и все америкосы сразу "в глаза ей смотрят!"
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:07
vasya_von_smetankin: угу! ... причём ВСЕ одновременно!
agamasat 11 апреля 2018 | 17:04
в москве сидят неизлечимые дебилы.(
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:09
agamasat: вот Трамп им излечении и перелагает ...
russkyi177 11 апреля 2018 | 17:05
"Жириновский назвал президента США «самым недееспособным»"
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А кто пил в Госдуме шампанское и кричал "Трамп-наш ?"
ac_dc 11 апреля 2018 | 17:07
Володин, Жирик, прстигосподи Захарова дружно заголосили.
САМ то чего затихарился?
ugas 11 апреля 2018 | 17:29
ac_dc: Так все помощники в трансе, а самому что-то придумать - не получается. Ждет, когда ему бумажки принесут.
aleks_3310 11 апреля 2018 | 17:32
ac_dc: САМ то чего затихарился?
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Не иначе как думу думает. А в прочим специализируется по его думам и придает ему человеческое лицо А. Венедиктов.
Так что будем наблюдать!
terens 11 апреля 2018 | 17:07
Справедливости ради замечу, что США до сих пор не уничтожила запасы химического оружия. Что как бы намекает. Уничтожение хим оружия в Сирии подтверждено международной комиссией. В РФ оно уничтожено давно.
ac_dc 11 апреля 2018 | 17:10
terens: Что как бы намекает
-----------------------------------
На что?
На "новичок" ?
captainobvious 11 апреля 2018 | 17:34
ac_dc: и на него тоже, кстати
navsegda 11 апреля 2018 | 17:08
Народ , они обсуждают и реагируют на ТВИТТЕР !!!! , это не официальное заявление , не пресс конференция , это Трамп кропает за кофе между делом в соц сети !
captainobvious 11 апреля 2018 | 17:32
navsegda: вообще-то ТВИТТЕР!!!! - это основной канал коммуникации, который Трамп выбрал для своих посланий городу и миру ))
gibs 11 апреля 2018 | 17:08
Шаманов!!!! Вспомни , что ТЫ творил в Чечне!!!! ТЫ - позор человечества!!!! ТВОЁ место на нарах , как военного преступника!!!!!!
mavreh 11 апреля 2018 | 17:08
Согласен с Жириком.. Впервые..
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:08
mavreh: это Диагноз! Сочувствую :-((
captainobvious 11 апреля 2018 | 17:09
«Америка сегодня — это позор всего человечества»
лучше не скажешь
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:17
captainobvious: а как вам :"пу - Гордость человечества" - неужели ХУЖЕ?????
evgolius7 11 апреля 2018 | 17:18
captainobvious:
А Россия вершина эволюции?
putin_itogy 11 апреля 2018 | 17:10
В России всё по прежнему.
Бравурные угрозы неслись из всех репродукторов Сталинской СССР, перед нападением на Финляндию.
"Огнём разя, сверкая блеском стали"...
За Родину! За Сталина!
putkaput001 11 апреля 2018 | 17:13
Трампушка уже сидит в самолёте судного дня и зачётно троллит путьку в твиттере.И как видно у кремлюков уже случилась жидкая истерика...
andreyoo 11 апреля 2018 | 17:23
putkaput001: "...сидит в самолёте судного дня и зачётно троллит путьку..."
---
В целом ты написал смешно. Но за твой интеллектуальный уровень грустно.
aleks_3310 11 апреля 2018 | 17:18
А чё за кипишь?
Ну отбомбятся американцы по Асаду, а мы то каким боком должны быть к сему причастными, ну кроме как очередных демаршей в ООН?
xoxlbizombi 11 апреля 2018 | 17:37
aleks_3310: Сначала дождемся обещанных хохлоботами бомбежек по КНДР. А то что-то обещали,обещали...
dorin1987 11 апреля 2018 | 17:37
aleks_3310: Как же? А бабло повара царька РФ? Которое, конечно же, бабло самого царька РФ? А как же желание царька РФ рулить миром? Быть наравне с ненавистной "гейропой" и "пиндосами". Пенсионеры РФ и все, кто за чертой бедности решительно идут нафиг в сравнении со всем этим...
dima62 11 апреля 2018 | 17:19
Самое обидное что Трамп ссыканет. Потом предложит переговоры.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:23
dima62: ЧТО готовы поставить на то, что удара по Сирии НЕ БУДЕТ????
ugas 11 апреля 2018 | 17:20
Позор всего человечества - это Россия, точнее, ее правители!
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 17:23
ugas: к сожалению это так! ... и действуют они Паскудно и от нашего имени тоже ....
dr_nemos 11 апреля 2018 | 17:20
группа возмущенных клоунов....именно вся эта шайка и есть виновница сложившейся ситуации. Думают отсидеться...не выйдет же.
alend 11 апреля 2018 | 17:22
не ну кто в думу пару машин с шампанским подогнал когда трамп победил .веселились от всей души..... ..ЖИРИК а теперь на трампнаш бочку катит ..где логика ..граждане?))))
gvzdk 11 апреля 2018 | 17:22
А разве Эхо не объявляло бойкот Думе, зачем публиковать словесные испражнения кучки лживых политиков, неужели здесь кому то интересно, что например сказал Жириновский?
volkov_25 11 апреля 2018 | 17:24
ТРАМПНАШ даст просраться СИРИЯНАШ, приготовится ДОНБАССНАШ И КРЫМНАШ.
gardaratat 11 апреля 2018 | 17:27
пора в дуре разливать шампусик))