В Москве резко отреагировали на высказывания Дональда Трампа в Твиттере

Президент США сначала посоветовал России готовиться к авиаудару по Сирии, а сразу после этого призвал остановить гонку вооружений.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — написала в Фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова. Она предположила, что «умные ракеты» могут уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе, и поинтересовалась, предупреждены ли об этом инспекторы ОЗХО? В ответ на идею президента США прекратить гонку вооружений Захарова предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал заявления Трампа об ударах по Сирии безответственными. При этом он отметил, что если Соединенные Штаты захотят проверить российское оружие, то получат достойный отпор.

Высказывания американского лидера приводят мир в ужас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Это не наш путь», — сказал он. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь, выразил уверенность в том, что у Трампа «ничего не получится» — «или Конгресс не разрешит, или сенат».

Жириновский назвал президента США «самым недееспособным». Но при этом, тут же предположил, что «ракеты, может быть, уже летят и десятки, сотни сирийцев погибнут». «Америка сегодня — это позор всего человечества», — заключил лидер ЛДПР.