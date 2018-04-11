Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила к десяти годам тюрьмы лидера сербской радикальной партии
Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила к десяти годам тюрьмы лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Она согласилась с доводами прокуратуры о том, что судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии допустила ряд ошибок. Возвращаться в Гаагу Шешелю не придется, поскольку в процессе рассмотрения дела он пробыл в следственном изоляторе почти 12 лет. Лидер сербской радикальной партии добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии в 2003-ем году. Ему были в частности предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в начале 90-ых годов на территории Хорватии, а также Боснии и Герцеговины.
Комментарии3
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dr_nemos 11 апреля 2018 | 16:57
Фашизм и фашист должен быть наказан.
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 17:34
Веков наследье
горит огнями,
погибла в битве
сербов отчизна –
Косово поле.
lion64___3 11 апреля 2018 | 17:36
С российских продажных судей пример взяли или наоборот?