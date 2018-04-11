Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила к десяти годам тюрьмы лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Она согласилась с доводами прокуратуры о том, что судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии допустила ряд ошибок. Возвращаться в Гаагу Шешелю не придется, поскольку в процессе рассмотрения дела он пробыл в следственном изоляторе почти 12 лет. Лидер сербской радикальной партии добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии в 2003-ем году. Ему были в частности предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных в начале 90-ых годов на территории Хорватии, а также Боснии и Герцеговины.