Представители Телеграм просят Таганский суд отложить назначенное на завтра заседание по иску Роскомнадзора

Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Павел Чиков. Он отметил, что Телеграм является иностранной компанией, на оформление полномочий представителя которой необходимо время. Напомним, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Телеграм. Это связано с отказом руководства компании передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.