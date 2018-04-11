Представители Телеграм просят Таганский суд отложить назначенное на завтра заседание по иску Роскомнадзора
Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Павел Чиков. Он отметил, что Телеграм является иностранной компанией, на оформление полномочий представителя которой необходимо время. Напомним, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Телеграм. Это связано с отказом руководства компании передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
Комментарии1
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captainobvious 11 апреля 2018 | 16:49
это правильно... если сегодня начнется 3-я мировая война, завтра в Таганском суде заседаний уже не будет.