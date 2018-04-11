В Госдуме призывают зеркально ответить на санкции США в отношении российских олигархов
С соответствующим заявлением спикер Вячеслав Володин обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву. Спикер сказал, что это хамское поведение со стороны Вашингтона и неприкрытый лоббизм Соединенными Штатами своих интересов.
Комментарии81
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severnaj 11 апреля 2018 | 17:26
Нашелся же и там такой дурак, который еще дурнее их всех.
ostapbey 11 апреля 2018 | 17:29
С странным заявлением спикер Вячеслав Володин обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву. Спикер заметил, что это хамское поведение со стороны Вашингтона и неприкрытый лоббизм Соединенными Штатами своих интересов!!!!!!
И тут Россия не впереди?? Обскакали и тут?? Неужели и Крым с Донбассом не учли?? Да и Сирию тоже!
victoro 11 апреля 2018 | 17:36
Назло Трампу провести инаугурацию Путина в Америке.
cypher 11 апреля 2018 | 17:36
Точно, ага. Запретят Маккейну выращивать клубнику на 6 сотках у Волоколамской свалки . И Биллу Гейтсу не дадут покупать отечественные телефоны по 20 тыс долларов, о которых рассказывала Латытина. Нечем бедняге будет гвозди забивать .