В США поднят в воздух так называемый самолет «судного дня»
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ресурс, который занимается мониторингом полетов. Согласно этим данным, воздушное судно находится над штатом Индиана. Речь дет о лайнере, предназначенном для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случаи начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Такие самолеты способны находиться в полете неделю при условии воздушной дозаправки.
Комментарии95
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niknik 11 апреля 2018 | 17:04
В США поднят в воздух так называемый самолет «судного дня»
Блин, а я ещё даже завещание не успел написать, а тут уже и ссудный день подоспел. Буду жаловаться ... в в Думу!
gardaratat 11 апреля 2018 | 17:07
niknik:
дура сгорит первая.
tag188 11 апреля 2018 | 17:11
Кажется начинается!
В воздухе не только самолет "судного дня". По Северной границе Сирии курсирует "Авакс", а с моря пошел "Посейдон".
Многоходовочка нашего геополитического гения дала неожиданный результат!
Российские военнослужащие в сирии, лучше вам бежать в пустыню и поглубже зарыться в песок, от греха подальше...
velbkeirf1 11 апреля 2018 | 17:22
tag188: дурик в таком случае в песок придется зарываться всем
gotirbit 11 апреля 2018 | 17:22
Шендерович, Ганопольский, Латынина уже выехали! Остальные чего тянут? Быстрее уезжайте , пока ещё не поздно.
russky77 11 апреля 2018 | 17:24
Хабалки, успевшие отправить в Сирию мужей-алкоголиков, нервно потирают потные ручонки в предвкушении раздачи по 5 лямов на рыло
che21 11 апреля 2018 | 17:26
Путин намутил воды, теперь одра надежда ,что его ближайший круг прибьет
pnh__ptn 11 апреля 2018 | 17:26
А все началось с безобидной партии кокаина...
volkov_25 11 апреля 2018 | 17:31
pnh__ptn: Началось с того что кто то захотел особнячек в Крыму.
volvic 11 апреля 2018 | 17:31
Два придурка, дорвавшиеся до власти, меряются членами.
mikr 11 апреля 2018 | 17:33
Трамп ведет себя как визгливая шавка. Истерично посылает Путину один сигнал за другим в робкой надежде на то, что Путин в последний момент предложит хоть какой-нибудь компромисс. Но Путин молчит. И Трампу от этого молчания становится не по себе. Он не понимает, что происходит. Ведь все предыдущие противники вели себя совершенно иначе. Более того, всех предыдущих противников даже противниками назвать было трудно. Это были заранее обреченные жертвы. Хотя, даже Северная Корея не захотела вести себя как жертва. И уже тогда, год назад Трамп получил звонкую пощечину от маленького толстенького корейца. И теперь ему надо хоть как-то реабилитироваться. Но как? Ведь для этого придется развязать войну с русскими.
А может русские не ответят и все будет хорошо?
А если все-таки ответят и все станет очень плохо?
Что делать? Почему молчит Путин?
Надо что-нибудь написать в Твиттер. Напишу, что-то оскорбительное, чтобы Путин разозлился и ответил.
Написал. Но ведь ОН все равно молчит.
Боже, ну почему же молчит? Мне страшно. Путин, ну ответь хоть что-нибудь.
Надо написать не только в Твиттер но и в Одноклассники.
Нет, надо нажимать на ядерную кнопку.
Нет надо застрелиться...