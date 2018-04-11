В США поднят в  воздух так называемый самолет «судного дня»

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ресурс, который занимается мониторингом полетов. Согласно этим данным, воздушное судно находится над штатом Индиана. Речь дет о лайнере, предназначенном для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случаи начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Такие самолеты способны находиться в полете неделю при условии воздушной дозаправки.