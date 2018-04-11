Z Архив новостей новости
5 38 6 6286
Эксклюзив Эха 16:04, 11 апреля 2018

Неизвестные ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна

«В ночь на 11 апреля 2018 года работа журналиста Сергея Асланяна получила самую убедительную рецензию и доказательство того, что по-прежнему профессия остается опасной. Потому что автомобиль был подвержен попытке уничтожения», — рассказал он.

С.Асланян считает, что это напрямую является результатом его журналистской деятельности. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста. Теперь моя машина представляет довольно печальное зрелище. Ее не сожгли, но довольно долго и очень старательно приводили в полностью неликвидную форму», — сказал он.

Журналист отметил, что ранее уже подвергался нападениям со стороны недоброжелателей. «Несколько лет тому назад уже была попытка более серьезно поставить меня на место, и специально для этого человек приехал меня убить. Но это тогда закончилось всего-навсего 18 ножевыми ранениями. Поэтому посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего — вандалы мимо проходили — что наименее достоверно», — сказал он. С.Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело по произошедшему, и выразил надежду, что органы ответят на вопрос, кто это сделал.

Комментарии

38

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

gvs 11 апреля 2018 | 16:07

Тайная экстремистская организация фанатов российского автопрома )))

patrik05 11 апреля 2018 | 16:15

Неизвестные ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна...

Не слова. Песня.

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:17

patrik05: Песня?? Это новая модель ЖИГУЛЕЙ??
Даже??.

oo0oo 11 апреля 2018 | 16:24

Ждем новость: "Неизвестные ночью изнасиловали матрас пейсателя и сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» В. Шендеровича. Он сказал «Эху», что это связано с его профессиональной деятельностью. Возбуждено уголовное дело."

vezdehod 11 апреля 2018 | 16:27

не на тех "шипованные балоны" катил Сергей - приходится расплачиваться.

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:44

oo0oo: а ты полез бы на Катю МУ МУ?? с балалайкой??
Уму непостижимо!!
Ума палата у тебя??
шестая??
Даже??

poluputing 11 апреля 2018 | 16:56

oo0oo: а вы уже дождались, из всех щелей лезут черносотенные тараканы. Закат империи, однако

rom8883 11 апреля 2018 | 16:28

patrik05: Соловей ты наш... соловьиный...

alex_0049 11 апреля 2018 | 16:18

gvs:


кого-то задела нелюбовь к отечественному производителю....... ит сеья добавлю конечно уж черезчур он желчью плюётся......



rom8883 11 апреля 2018 | 16:33

gvs: Что-то эти фанаты орудуют только против тех, кто критикует власть.

putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:07

Гадёныши.
Патриоты-тазоводы..

buridan 11 апреля 2018 | 16:53

putin_itogy: А мы трусы. Потому смелых и мочат, что их мало.

naivnyk 11 апреля 2018 | 16:08

А отыметь его не пытались? ) Уничтожить пытались - это как? ) Били машину битами? Новичком дверь намазали, пописали на колесо?

kara 11 апреля 2018 | 16:13

а какая у Асланяна профессия? хвалить все тамошнее и ругать все тутошнее?

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:15

kara: а если хвалить тутошнее, и ругать тамошнее, то рейтинг Путина повысится??
Или понизится??

rom8883 11 апреля 2018 | 16:30

kara: Хвалить хорошее и ругать плохое. Видно не всем нравится.

kochar 11 апреля 2018 | 16:13

"Сергей Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело"
_____________
Щас, бросят все дела и начнут искать своих же.
Хахоньки.

noxepy666 11 апреля 2018 | 16:15

Это наверное потому, что он неоправданно занимает место в блогодроме и программной сетке Эха. Вы посмотрите, его никогда никто не комментирует, а просмотры исчисляются единицами. Ну иногда десятками. В данном случае "неизвестные" выступили в роли Ганнибала Лектора, который съел флейтиста из симфонического оркестра, за то, что тот часто фальшивил, и портил музыкальное полотно.

naivnyk 11 апреля 2018 | 16:21

noxepy666: Бабла не приносит секте Эха, а место на парковке занимает )))

noxepy666 11 апреля 2018 | 16:30

naivnyk: Вот-вот. Машину зря гоняет казённую (с).

akustik57 11 апреля 2018 | 16:19

Меньше трепаться языком нужно этому ОСЛОняну и думать что говорит ! Базарный попугай - без знаний и опыта / да и по жизни ... Одним словом я как автомобильный инженер -механик иногда просто перехожу на другую передачу а в основном пропускаю и не слушаю ! Очень его бред схож с бредом гавнопольского - темы только разные !

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:22

akustik57: Одним словом я как автомобильный инженер -механик иногда просто перехожу на другую передачу а в основном пропускаю и не слушаю !??????*????????.::::::
А сцепление выжимаешь хоть??
Даже??

akustik57 11 апреля 2018 | 16:34

ostapbey: На особо тяжёлых транспортных средствах и автопоездах в их составе предназначенных для перевозки негабаритных и сверхтяжёлых грузов - нет этого устройства ... оборудуй себе рядом с унитазом !

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:41

С УНИТАЗОМ??

А кто нибудь верит что это не ты возил НОВИЧОК на русской "лайбе" как особо предназначенной для русской души людей?
Души- это глагол..Даже..

stratovarius 11 апреля 2018 | 16:21

На ночь Бориса Грица ненадолго отпускают из психушки.

sir_charlie 11 апреля 2018 | 16:22

Трамп уже покусился на самое дорогое для россиян - банку ослоняна!
Не забудем, не простим!

piter_ug 11 апреля 2018 | 16:27

Есть такая профессия - гадить по ночам.

noxepy666 11 апреля 2018 | 16:32

piter_ug: Не, не. Будьте точны. Программа Асланяна выходит днем.

piter_ug 11 апреля 2018 | 16:45

noxepy666: //Будьте точны. Программа Асланяна выходит днем.//

Все зависит от точки отсчета - по ватно-марлевой, видимо так.

ostapbey 11 апреля 2018 | 16:56

noxepy666: а твои друганы Киселев с Скандеевыми ночью по арене бегают в поисках туалета с унитазом??
Так может это и они рейтузы сунули в бак Асланяну?
С русским духом!!
Даже..

sasass 11 апреля 2018 | 16:27

Хвалить надо Российские автомобили и не хаять их разоблачая их недостатки....

encopresis 11 апреля 2018 | 16:31

Был на Эхе Пикуленко - редкостно бездарный автообозреватель. Но Осланян это просто мерзость. Хорошо на руле есть кнопки - быстро переключаю волну, когда его слышу.

oldcitizen 11 апреля 2018 | 16:57

encopresis: Осланян это просто мерзость. Хорошо на руле есть кнопки - быстро переключаю волну, когда его слышу.
========================================================================
И даже ни разу не пытался послушать?

trans 11 апреля 2018 | 16:40

Крысы путинские.

rena1960 11 апреля 2018 | 16:42

Эй,обозреватели "Эхо Москвы"...,сюда же блогеры,сотрудники и прочие,имеющие отношение к сей редакции...,одевайте клетчатые рубашки,толстовки и взлохмаченный седой парик...,вас точно не тронет ФСБ и ФСО...,пока будут разбираться знакомы ли лично с машей смоленской или с пургоносцем...ноги успеете унести...до ...канадской границы...

gelont 11 апреля 2018 | 16:46

А ответ ужасно прост , и ответ единственный : это " исследователи интернета " + SERB .

pabolo 11 апреля 2018 | 16:58

Воу воу полегче ребята. Аи то аж страшно за пиндосов стало.

lubomir 11 апреля 2018 | 17:01

Юля Латынина дождалась результатов расследования?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6886 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту Он произошел еще до столкновения с землей…

5 90 6 23525
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 103 6 12252 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 160 6 12435 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Пентагон обеспокоен тем, что при ударах по Сирии могут пострадать российские военные Власти США опасаются конфронтации непосредственно между Вашингтоном и Москвой…

5 108 6 9154
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 175 6 15194 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 9514 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии Как заявил постперд России при ООН Василий Небензя, мир может оказаться на пороге тяжелых и печальных событий…

5 71 6 6632
Новости

Военные США, по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ в случае применения силы против Дамаска При этом Вашингтон все-таки может задействовать в ходе операции не только ракеты, но и самолеты, пишет пресса…

5 58 6 5687
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30892 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11724 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14603 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Медведев: Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться Но принимаемые решения не должны быть резкими и непросчитанными…

5 61 6 6696
Новости

Президент США Дональд Трамп предложил остановить гонку вооружений и работать вместе «Отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена «холодной войны», оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи и это будет очень просто сделать – нам нужно, чтобы все страны работали вместе», — написал Трамп…

5 66 6 7688
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10997 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 80 6 9616 10:22
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на свои источники в Сирии…

5 55 6 33456
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 185808 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 80 6 25166 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 772 6 252156 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 193009 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6877643
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3399780

Сегодня в эфире