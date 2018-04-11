Неизвестные ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна
«В ночь на 11 апреля 2018 года работа журналиста Сергея Асланяна получила самую убедительную рецензию и доказательство того, что по-прежнему профессия остается опасной. Потому что автомобиль был подвержен попытке уничтожения», — рассказал он.
С.Асланян считает, что это напрямую является результатом его журналистской деятельности. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста. Теперь моя машина представляет довольно печальное зрелище. Ее не сожгли, но довольно долго и очень старательно приводили в полностью неликвидную форму», — сказал он.
Журналист отметил, что ранее уже подвергался нападениям со стороны недоброжелателей. «Несколько лет тому назад уже была попытка более серьезно поставить меня на место, и специально для этого человек приехал меня убить. Но это тогда закончилось всего-навсего 18 ножевыми ранениями. Поэтому посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего — вандалы мимо проходили — что наименее достоверно», — сказал он. С.Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело по произошедшему, и выразил надежду, что органы ответят на вопрос, кто это сделал.
Комментарии38
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gvs 11 апреля 2018 | 16:07
Тайная экстремистская организация фанатов российского автопрома )))
patrik05 11 апреля 2018 | 16:15
Неизвестные ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна...
Не слова. Песня.
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:17
patrik05: Песня?? Это новая модель ЖИГУЛЕЙ??
Даже??.
oo0oo 11 апреля 2018 | 16:24
Ждем новость: "Неизвестные ночью изнасиловали матрас пейсателя и сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» В. Шендеровича. Он сказал «Эху», что это связано с его профессиональной деятельностью. Возбуждено уголовное дело."
vezdehod 11 апреля 2018 | 16:27
не на тех "шипованные балоны" катил Сергей - приходится расплачиваться.
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:44
oo0oo: а ты полез бы на Катю МУ МУ?? с балалайкой??
Уму непостижимо!!
Ума палата у тебя??
шестая??
Даже??
poluputing 11 апреля 2018 | 16:56
oo0oo: а вы уже дождались, из всех щелей лезут черносотенные тараканы. Закат империи, однако
rom8883 11 апреля 2018 | 16:28
patrik05: Соловей ты наш... соловьиный...
alex_0049 11 апреля 2018 | 16:18
gvs:
кого-то задела нелюбовь к отечественному производителю....... ит сеья добавлю конечно уж черезчур он желчью плюётся......
rom8883 11 апреля 2018 | 16:33
gvs: Что-то эти фанаты орудуют только против тех, кто критикует власть.
putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:07
Гадёныши.
Патриоты-тазоводы..
buridan 11 апреля 2018 | 16:53
putin_itogy: А мы трусы. Потому смелых и мочат, что их мало.
naivnyk 11 апреля 2018 | 16:08
А отыметь его не пытались? ) Уничтожить пытались - это как? ) Били машину битами? Новичком дверь намазали, пописали на колесо?
kara 11 апреля 2018 | 16:13
а какая у Асланяна профессия? хвалить все тамошнее и ругать все тутошнее?
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:15
kara: а если хвалить тутошнее, и ругать тамошнее, то рейтинг Путина повысится??
Или понизится??
rom8883 11 апреля 2018 | 16:30
kara: Хвалить хорошее и ругать плохое. Видно не всем нравится.
kochar 11 апреля 2018 | 16:13
"Сергей Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело"
_____________
Щас, бросят все дела и начнут искать своих же.
Хахоньки.
noxepy666 11 апреля 2018 | 16:15
Это наверное потому, что он неоправданно занимает место в блогодроме и программной сетке Эха. Вы посмотрите, его никогда никто не комментирует, а просмотры исчисляются единицами. Ну иногда десятками. В данном случае "неизвестные" выступили в роли Ганнибала Лектора, который съел флейтиста из симфонического оркестра, за то, что тот часто фальшивил, и портил музыкальное полотно.
naivnyk 11 апреля 2018 | 16:21
noxepy666: Бабла не приносит секте Эха, а место на парковке занимает )))
noxepy666 11 апреля 2018 | 16:30
naivnyk: Вот-вот. Машину зря гоняет казённую (с).
akustik57 11 апреля 2018 | 16:19
Меньше трепаться языком нужно этому ОСЛОняну и думать что говорит ! Базарный попугай - без знаний и опыта / да и по жизни ... Одним словом я как автомобильный инженер -механик иногда просто перехожу на другую передачу а в основном пропускаю и не слушаю ! Очень его бред схож с бредом гавнопольского - темы только разные !
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:22
akustik57: Одним словом я как автомобильный инженер -механик иногда просто перехожу на другую передачу а в основном пропускаю и не слушаю !??????*????????.::::::
А сцепление выжимаешь хоть??
Даже??
akustik57 11 апреля 2018 | 16:34
ostapbey: На особо тяжёлых транспортных средствах и автопоездах в их составе предназначенных для перевозки негабаритных и сверхтяжёлых грузов - нет этого устройства ... оборудуй себе рядом с унитазом !
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:41
С УНИТАЗОМ??
А кто нибудь верит что это не ты возил НОВИЧОК на русской "лайбе" как особо предназначенной для русской души людей?
Души- это глагол..Даже..
stratovarius 11 апреля 2018 | 16:21
На ночь Бориса Грица ненадолго отпускают из психушки.
sir_charlie 11 апреля 2018 | 16:22
Трамп уже покусился на самое дорогое для россиян - банку ослоняна!
Не забудем, не простим!
piter_ug 11 апреля 2018 | 16:27
Есть такая профессия - гадить по ночам.
noxepy666 11 апреля 2018 | 16:32
piter_ug: Не, не. Будьте точны. Программа Асланяна выходит днем.
piter_ug 11 апреля 2018 | 16:45
noxepy666: //Будьте точны. Программа Асланяна выходит днем.//
Все зависит от точки отсчета - по ватно-марлевой, видимо так.
ostapbey 11 апреля 2018 | 16:56
noxepy666: а твои друганы Киселев с Скандеевыми ночью по арене бегают в поисках туалета с унитазом??
Так может это и они рейтузы сунули в бак Асланяну?
С русским духом!!
Даже..
sasass 11 апреля 2018 | 16:27
Хвалить надо Российские автомобили и не хаять их разоблачая их недостатки....
encopresis 11 апреля 2018 | 16:31
Был на Эхе Пикуленко - редкостно бездарный автообозреватель. Но Осланян это просто мерзость. Хорошо на руле есть кнопки - быстро переключаю волну, когда его слышу.
oldcitizen 11 апреля 2018 | 16:57
encopresis: Осланян это просто мерзость. Хорошо на руле есть кнопки - быстро переключаю волну, когда его слышу.
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И даже ни разу не пытался послушать?
trans 11 апреля 2018 | 16:40
Крысы путинские.
rena1960 11 апреля 2018 | 16:42
Эй,обозреватели "Эхо Москвы"...,сюда же блогеры,сотрудники и прочие,имеющие отношение к сей редакции...,одевайте клетчатые рубашки,толстовки и взлохмаченный седой парик...,вас точно не тронет ФСБ и ФСО...,пока будут разбираться знакомы ли лично с машей смоленской или с пургоносцем...ноги успеете унести...до ...канадской границы...
gelont 11 апреля 2018 | 16:46
А ответ ужасно прост , и ответ единственный : это " исследователи интернета " + SERB .
pabolo 11 апреля 2018 | 16:58
Воу воу полегче ребята. Аи то аж страшно за пиндосов стало.
lubomir 11 апреля 2018 | 17:01
Юля Латынина дождалась результатов расследования?