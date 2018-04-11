В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда

С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проблема бедности – самая сложная в современной России, ее надо решать комплексно, а не только путем повышения МРОТ. Денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете нет, сообщил Дмитрий Медведев во время отчета правительства в Госдуме. По его словам, за чертой бедности сейчас находятся около 20 миллионов россиян, и во время кризиса бедных людей в России стало больше.

Все госструктуры должны подключиться к решению этой проблемы, отметил премьер. Затронул Дмитрий Медведев и вопрос повышения пенсионного возраста, который сейчас обсуждается. По его мнению, решения уже назрели, но резких и непродуманных шагов в этой сфере быть не должно. При этом премьер подчеркнул, что за последние десятилетия продолжительность жизни россиян выросла, а пенсионный возраст устанавливали в годы, когда люди умирали намного раньше.

От индексации пенсий работающим пенсионерам отказались из-за отсутствия денег, объяснил Дмитрий Медведев. Но заверил, что этот вопрос не закрыт.