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16:02, 11 апреля 2018

В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда

С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проблема бедности – самая сложная в современной России, ее надо решать комплексно, а не только путем повышения МРОТ. Денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете нет, сообщил Дмитрий Медведев во время отчета правительства в Госдуме. По его словам, за чертой бедности сейчас находятся около 20 миллионов россиян, и во время кризиса бедных людей в России стало больше.

Все госструктуры должны подключиться к решению этой проблемы, отметил премьер. Затронул Дмитрий Медведев и вопрос повышения пенсионного возраста, который сейчас обсуждается. По его мнению, решения уже назрели, но резких и непродуманных шагов в этой сфере быть не должно. При этом премьер подчеркнул, что за последние десятилетия продолжительность жизни россиян выросла, а пенсионный возраст устанавливали в годы, когда люди умирали намного раньше.

От индексации пенсий работающим пенсионерам отказались из-за отсутствия денег, объяснил Дмитрий Медведев. Но заверил, что этот вопрос не закрыт.

Комментарии

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midnightblues 11 апреля 2018 | 16:06

Я считаю-он послал население заслуженно
Сами же выбрали
так получите

pyccokokc 11 апреля 2018 | 16:10

midnightblues: Кто-то ещё не знал, что Димон может о деньгах рассказывать?

zapadnay 11 апреля 2018 | 16:22

pyccokokc:
Даже не хочется комментировать этого премьер-министра.

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 16:24

pyccokokc: Куда они, наши денежки, подевались ? Поконкретнее Захарченко спер? Или утекли в Сирию на поддержку штанов Мясника Асада?

vezdehod 11 апреля 2018 | 16:19

В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда
=====================================================================
Вначале он это сказанул на полуострове "Крым - долетело и до материка.

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 16:07

И призвал держаться. С экономикой все хорошо, но денег нет. Нефть дорогая, но денег нет. Дерипаска резвится с Рыбкой, а денег нет. Домик для уточки модернизируется, но денег нет.

alexander25101977 11 апреля 2018 | 16:07

Сам себе противоречит. Димон, ты же только что ляпнул, что Россия беспрецедентно легко пережила кризис и даже вроде как стала развиваться... И вдруг... такое. Ты уж определись, какую лапшу вешать.

vla7815 11 апреля 2018 | 16:09

Дорулились дима с вовой. Загнали Россию в полную жопу. И теперь весь геморрой собираются на тупоголовое население повесить.

post_v 11 апреля 2018 | 16:14

vla7815:
....Дорулились дима с вовой. Загнали Россию в полную ....
====================

оптимисты снова говорят, что это еще не предел

dorin1987 11 апреля 2018 | 16:15

post_v: Еще выше с колен скрепнутая РФ подымется?

zapadnay 11 апреля 2018 | 16:24

vla7815:
Судя по выборам, народу нравится там находиться.

kochar 11 апреля 2018 | 16:09

В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда,а есть средства только и только на поддержку дохлых банков ,дохлых режимов и олигархов.
Ну что плебеи,не разочаровались ещё в телевизоре?

tag188 11 апреля 2018 | 16:10

Сейчас необходимо все резервы бросить на помощь попавшим под санкции олигархам.
А для вас россияне -- денег на повышение минимальной зарплаты нет, кроме того, придется повысить пенсионный возраст :))
Выбрали -- хлебайте полным половником!

hicat 11 апреля 2018 | 16:11

Это же универсальный ответ на любые вопросы и проблемы.
Можно просто и коротко - В России нет денег.

jano 11 апреля 2018 | 16:12

А на поддержку миллиардеров, попавших под санкции, - есть.

y3emen1 11 апреля 2018 | 16:13

зато мы делаем ракеты!

y3emen1 11 апреля 2018 | 16:15

за минимальные зарплаты, максимально хреново...

vezdehod 11 апреля 2018 | 16:24

y3emen1:
зато мы делаем ракеты!
======================================================================================
На день "Победы" 9 мая 2018 года. перед царём батюшкой, в едином стою. пройдут Все "Минимальные оплаты труда" за весь его Шестилетний срок правления.

agamasat 11 апреля 2018 | 16:15

"Пришла пора принимать решение о повышении пенсионного возраста!" - сказал премьер. Это ведь столько денег высвободится за счет не дотянувших до пенсии стариков!

sv72 11 апреля 2018 | 16:15

А что это у нас "начальник транспортного цеха" молчит? Где вы, патрики и иже с ними? Надо как-то поддержать медведева

putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:15

Деньги на инаугурацию царя пойдут..
Быдло перебьётся.

mmakarov14 11 апреля 2018 | 16:15

а дерипаскам вексельбергам есть деньги помогать?

andreu641 11 апреля 2018 | 16:17

чтоб ты здох , пидор ублюдочный.

bobiksdoh 11 апреля 2018 | 16:17

А зачем повышать? Главное в хорошем настроении и умении держаться.

umbertovasylevich 11 апреля 2018 | 16:18

димон жжот

plank1957 11 апреля 2018 | 16:18

У России нет денег для россиян, но есть деньги для Асада. Это как так?

zemljanka 11 апреля 2018 | 16:18

Алчные и тупые, лилипутины-незнайки.
Раньше все сравнивали с 1913 годом.
Сегодня сравнили с 1930 годом (продолжительность жизни).
Сколько стоит день войны а Сирии и в Украине?

ihtamnet 11 апреля 2018 | 16:20

В России нет денег. Дальше можно было не писать.

vladimir1967 11 апреля 2018 | 16:20

На дворцы есть, на войну есть а на зп нет. Это то за что голосовали и вбрасывали 18 марта.

suburban 11 апреля 2018 | 16:21

Зато есть деньги на войну. Это важнее каких-то нищебродов!

norgemann 11 апреля 2018 | 16:22

"Денег нет но вы держитесь". Скоро уже и пенсии перестанут платить, деньги из пенсионного фонда уже практически все разворованы.

bosen48 11 апреля 2018 | 16:23

Ляп за ляпом. Ещё один придурок 20 млн. за чертой бедности насчитал. Лучше бы с серыми и чёрными зарплатами боролся. Кто этого дурака к трибуне подпустил?

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