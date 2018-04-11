В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда
С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Проблема бедности – самая сложная в современной России, ее надо решать комплексно, а не только путем повышения МРОТ. Денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете нет, сообщил Дмитрий Медведев во время отчета правительства в Госдуме. По его словам, за чертой бедности сейчас находятся около 20 миллионов россиян, и во время кризиса бедных людей в России стало больше.
Все госструктуры должны подключиться к решению этой проблемы, отметил премьер. Затронул Дмитрий Медведев и вопрос повышения пенсионного возраста, который сейчас обсуждается. По его мнению, решения уже назрели, но резких и непродуманных шагов в этой сфере быть не должно. При этом премьер подчеркнул, что за последние десятилетия продолжительность жизни россиян выросла, а пенсионный возраст устанавливали в годы, когда люди умирали намного раньше.
От индексации пенсий работающим пенсионерам отказались из-за отсутствия денег, объяснил Дмитрий Медведев. Но заверил, что этот вопрос не закрыт.
Комментарии32
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midnightblues 11 апреля 2018 | 16:06
Я считаю-он послал население заслуженно
Сами же выбрали
так получите
pyccokokc 11 апреля 2018 | 16:10
midnightblues: Кто-то ещё не знал, что Димон может о деньгах рассказывать?
zapadnay 11 апреля 2018 | 16:22
pyccokokc:
Даже не хочется комментировать этого премьер-министра.
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 16:24
pyccokokc: Куда они, наши денежки, подевались ? Поконкретнее Захарченко спер? Или утекли в Сирию на поддержку штанов Мясника Асада?
vezdehod 11 апреля 2018 | 16:19
В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда
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Вначале он это сказанул на полуострове "Крым - долетело и до материка.
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 16:07
И призвал держаться. С экономикой все хорошо, но денег нет. Нефть дорогая, но денег нет. Дерипаска резвится с Рыбкой, а денег нет. Домик для уточки модернизируется, но денег нет.
alexander25101977 11 апреля 2018 | 16:07
Сам себе противоречит. Димон, ты же только что ляпнул, что Россия беспрецедентно легко пережила кризис и даже вроде как стала развиваться... И вдруг... такое. Ты уж определись, какую лапшу вешать.
vla7815 11 апреля 2018 | 16:09
Дорулились дима с вовой. Загнали Россию в полную жопу. И теперь весь геморрой собираются на тупоголовое население повесить.
post_v 11 апреля 2018 | 16:14
vla7815:
....Дорулились дима с вовой. Загнали Россию в полную ....
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оптимисты снова говорят, что это еще не предел
dorin1987 11 апреля 2018 | 16:15
post_v: Еще выше с колен скрепнутая РФ подымется?
zapadnay 11 апреля 2018 | 16:24
vla7815:
Судя по выборам, народу нравится там находиться.
kochar 11 апреля 2018 | 16:09
В России нет денег на повышение минимального размера оплаты труда,а есть средства только и только на поддержку дохлых банков ,дохлых режимов и олигархов.
Ну что плебеи,не разочаровались ещё в телевизоре?
tag188 11 апреля 2018 | 16:10
Сейчас необходимо все резервы бросить на помощь попавшим под санкции олигархам.
А для вас россияне -- денег на повышение минимальной зарплаты нет, кроме того, придется повысить пенсионный возраст :))
Выбрали -- хлебайте полным половником!
hicat 11 апреля 2018 | 16:11
Это же универсальный ответ на любые вопросы и проблемы.
Можно просто и коротко - В России нет денег.
jano 11 апреля 2018 | 16:12
А на поддержку миллиардеров, попавших под санкции, - есть.
y3emen1 11 апреля 2018 | 16:13
зато мы делаем ракеты!
y3emen1 11 апреля 2018 | 16:15
за минимальные зарплаты, максимально хреново...
vezdehod 11 апреля 2018 | 16:24
y3emen1:
зато мы делаем ракеты!
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На день "Победы" 9 мая 2018 года. перед царём батюшкой, в едином стою. пройдут Все "Минимальные оплаты труда" за весь его Шестилетний срок правления.
agamasat 11 апреля 2018 | 16:15
"Пришла пора принимать решение о повышении пенсионного возраста!" - сказал премьер. Это ведь столько денег высвободится за счет не дотянувших до пенсии стариков!
sv72 11 апреля 2018 | 16:15
А что это у нас "начальник транспортного цеха" молчит? Где вы, патрики и иже с ними? Надо как-то поддержать медведева
putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:15
Деньги на инаугурацию царя пойдут..
Быдло перебьётся.
mmakarov14 11 апреля 2018 | 16:15
а дерипаскам вексельбергам есть деньги помогать?
andreu641 11 апреля 2018 | 16:17
чтоб ты здох , пидор ублюдочный.
bobiksdoh 11 апреля 2018 | 16:17
А зачем повышать? Главное в хорошем настроении и умении держаться.
umbertovasylevich 11 апреля 2018 | 16:18
димон жжот
plank1957 11 апреля 2018 | 16:18
У России нет денег для россиян, но есть деньги для Асада. Это как так?
zemljanka 11 апреля 2018 | 16:18
Алчные и тупые, лилипутины-незнайки.
Раньше все сравнивали с 1913 годом.
Сегодня сравнили с 1930 годом (продолжительность жизни).
Сколько стоит день войны а Сирии и в Украине?
ihtamnet 11 апреля 2018 | 16:20
В России нет денег. Дальше можно было не писать.
vladimir1967 11 апреля 2018 | 16:20
На дворцы есть, на войну есть а на зп нет. Это то за что голосовали и вбрасывали 18 марта.
suburban 11 апреля 2018 | 16:21
Зато есть деньги на войну. Это важнее каких-то нищебродов!
norgemann 11 апреля 2018 | 16:22
"Денег нет но вы держитесь". Скоро уже и пенсии перестанут платить, деньги из пенсионного фонда уже практически все разворованы.
bosen48 11 апреля 2018 | 16:23
Ляп за ляпом. Ещё один придурок 20 млн. за чертой бедности насчитал. Лучше бы с серыми и чёрными зарплатами боролся. Кто этого дурака к трибуне подпустил?