Дональд Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам и назвал отношения между Россией и США худшими за все время существования государств. Высказывания американского президента еще больше обвалили рубль.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, потому что они прилетят» — так эмоционально Дональд Трамп отреагировал на слова российского посольства в Ливане о том, что военные в случае американской атаки, оставляют за собой право открывать ответный огонь. Глава Белого дома добавил, что Москве не стоит поддерживать сирийского президента Башара Асада, которого Трамп назвал «животным», получающим удовольствие от убийства людей.

Впрочем меньше чем через час риторика американского лидера стала менее жесткой.

Следом за первым сообщением он написал в Твиттер о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном хуже чем когда-либо, но для этого нет причин. Трамп сказал, что США могли бы с легкостью помочь российской экономике и закончил текст вопросом: «остановим гонку вооружений?»

На фоне высказываний Трампа курс доллара на некоторое время поднялся выше отметки в 65 рублей.

Высказывания президента Дональда Трампа в Твиттере приводят мир в ужас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Там Володин отреагировал на высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского об угрозах Трампа ударить по Сирии.

Володин призвал правительство дать зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнеса РФ