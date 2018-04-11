Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам и назвал отношения между Россией и США худшими за все время
Дональд Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам и назвал отношения между Россией и США худшими за все время существования государств. Высказывания американского президента еще больше обвалили рубль.
«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, потому что они прилетят» — так эмоционально Дональд Трамп отреагировал на слова российского посольства в Ливане о том, что военные в случае американской атаки, оставляют за собой право открывать ответный огонь. Глава Белого дома добавил, что Москве не стоит поддерживать сирийского президента Башара Асада, которого Трамп назвал «животным», получающим удовольствие от убийства людей.
Впрочем меньше чем через час риторика американского лидера стала менее жесткой.
Следом за первым сообщением он написал в Твиттер о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном хуже чем когда-либо, но для этого нет причин. Трамп сказал, что США могли бы с легкостью помочь российской экономике и закончил текст вопросом: «остановим гонку вооружений?»
На фоне высказываний Трампа курс доллара на некоторое время поднялся выше отметки в 65 рублей.
Высказывания президента Дональда Трампа в Твиттере приводят мир в ужас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Там Володин отреагировал на высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского об угрозах Трампа ударить по Сирии.
Володин призвал правительство дать зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнеса РФ
Комментарии30
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gvs 11 апреля 2018 | 16:04
Ракеты действительно умные, поскольку не видят реальной разницы межу Асадом и террористами. Чего нельзя сказать о ВВП. )))
evgolius7 11 апреля 2018 | 16:07
Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам и назвал отношения между Россией и США худшими за все время
Как опять?....Ну Трамп и троллит...наших троллей и кремлёвских.
Дядя Дональд играет с Путиным как кошка с мышкой.
evgolius7 11 апреля 2018 | 16:09
Согласно научным исследованиям, одна американская умная ракета умнее, чем весь российский МИД и Кремль...вместе взятых
midnightblues 11 апреля 2018 | 16:10
evgolius7: Выходит,те,кто пил шампанское за Трампа и бегал с флагом-предатели.
Почему они еще не расстреляны??
patrik05 11 апреля 2018 | 16:13
Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам...
Тереза Мэй:
- Скажите, а вот это мероприятие... Или, как бы лучше сказать,... операция...
Дональд Трамп:
- "Ы"! Операция "Ы"!
Т.М:
- Почему "Ы"? Почему "Ы"?
Д.Т:
- Чтобы никто не догадался.
Т.М:
- Идиот!
gordy 11 апреля 2018 | 16:22
"....и закончил текст вопросом: «остановим гонку вооружений?»"
Хочет повторить успех Рейгана?
pyccokokc 11 апреля 2018 | 16:15
midnightblues: чур, Жирика из зенитки!
haldey 11 апреля 2018 | 16:07
gvs: А я все думаю, что Трамп так тупит, а у них только ракеты умные))) Да и ты, писака, придурок еще тот, ракеты бьют куда им положено, а вот куда направлять, это дело людей... И их умные ракеты жилые кварталы Саудитов херачат вместо целей))) От большого ума, понимаешь)))
vilingrad 11 апреля 2018 | 16:24
haldey: patrik05: Россияне! При чем тут Сирия? Одно попадание из гранатомета в нужную машину- и может, в России что-нибудь поменяется! И окажется папаша не отцом, а Вовкою...
zapadnay 11 апреля 2018 | 16:16
Как говорится, Трамп превзошёл все ожидания... Мужлан, грубоват, неотесан, церемониться не будет.
captainobvious 11 апреля 2018 | 16:19
gvs: Ракеты действительно умные, поскольку не видят реальной разницы межу Асадом и террористами
эти ракеты как раз таки очень хорошо видлят разницу: реальных террористов (организованно эвакуированных американскими вертолетами и проходящих переформирование на американских военных базах в регионе) они облетают стороной, а бьют исключительно по тем, кто с этими террористами ведёт войну.
putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:04
Начинается спокойное принуждение к миру Асада.
И разделению Сирии на 5-8 частей, для мирного сосуществования всех народов находящихся в подогретом путиным бассейне.
https://www.youtube.com/watch?v=zRTxpxvr8bA
bosen48 11 апреля 2018 | 16:08
putin_itogy: :Малолетний дебил!
putin_itogy 11 апреля 2018 | 16:12
bosen48: Сколько тебе лет, дурик..?
midnightblues 11 апреля 2018 | 16:13
bosen48: Ты вроде уже не такой малолетний
но тебе виднее
avp235 11 апреля 2018 | 16:23
putin_itogy:
Скорее это принуждение Путина к миру. Вчитайтесь:
"Трамп сказал, что США могли бы с легкостью помочь российской экономике и закончил текст вопросом: «остановим гонку вооружений?"»
naivnyk 11 апреля 2018 | 16:05
Трамп надоел уже! Ломается как девочка - ты либо давай, либо мотай восвояси )
nickan 11 апреля 2018 | 16:05
чего просто зеркалка, давай тащите трюмо
bosen48 11 апреля 2018 | 16:06
Как поднялся так и опустился. Много евриков накупили, балбесы? Что валить собрались? Не успеете, будет вам ба-бах!
boseal 11 апреля 2018 | 16:06
Вся западная политика давно похожа на шоу, поэтому пафосным заявлениям и наглым провокациям давно никто не удивляется. А всему виной деньги, ведь кто-то очень хорошо заработает на этом раздувании ноздрей.
perestarok 11 апреля 2018 | 16:07
"Трамп пригрозил ударить по Сирии «умными» ракетам "
Осколки от умных ракет будут облетать мирных жителей с автоматами и поражать только тех, кто балуется газом.
x_signal 11 апреля 2018 | 16:07
Трамп - буйный, а сейчас ещё и весна, может реально войну развязать...
boda 11 апреля 2018 | 16:11
" На фоне высказываний Трампа курс доллара на некоторое время поднялся выше отметки в 65 рублей. "
Когда Окурок демонстрировал мультик с ракетами летящими на Флориду, так доллар не падал и рубль не укреплялся.
Видать Трамп более убедительный в Твиттере, чем Окурок и вся пропагандистская машина РФ)))
eniro 11 апреля 2018 | 16:16
boda: С языка...
vladimir_na_echo 11 апреля 2018 | 16:25
boda: вот только РФ из-за нефти/денег весь ближний восток не ввязывал в войну с миллионными жертвами.
Я реально не пойму чему радуются местные "либералы", войне? Вы дебилы?
zemljanka 11 апреля 2018 | 16:11
Миру мир. И разоружение.
Войны, как способ удержать власть, и попутно - набить карманы воякам-чиновникам.
captainobvious 11 апреля 2018 | 16:12
замечательный фон для отчета Медведева в Думе, ничего не скажешь... если Путину нужен был убедительный повод для отставки правительства, то лучше и не придумаешь.
wertr 11 апреля 2018 | 16:13
а доллару плевать на высказывания путина. Сразу видно,кто круче...)
listen_up 11 апреля 2018 | 16:14
... США могли бы с легкостью помочь российской экономике.
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А он еще и шутник. Типа, я тебе немножно накостыляю, а потом будем сразу дружить
gригорьич 11 апреля 2018 | 16:16
Трамп играет Кремлём, как кошка мышкой: отпусти слегка, потом придушит. Интрига типа. Хотя исход известен: Россия втянет язык в зад и будет присутствовать при казни очередного классово близкого людоеда.