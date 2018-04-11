Транспортная ситуация в Москве улучшилась, заявляет ГИБДД

По словам начальника московского управления Виктора Коваленко, Москва перестала быть мировым лидером по дорожным пробкам.

Коваленко сослался на публичные отчеты правительства Москвы, согласно которым протяженность пробок сократилась на 23% благодаря введению платной парковки.