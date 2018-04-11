Транспортная ситуация в Москве улучшилась, заявляет ГИБДД
По словам начальника московского управления Виктора Коваленко, Москва перестала быть мировым лидером по дорожным пробкам.
Коваленко сослался на публичные отчеты правительства Москвы, согласно которым протяженность пробок сократилась на 23% благодаря введению платной парковки.
Комментарии9
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johnywalker 11 апреля 2018 | 15:43
Это вряд ли
kvazimodo 11 апреля 2018 | 16:00
Чем больше санкции, тем хуже экономике, тем меньше машин !
vezdehod 11 апреля 2018 | 16:09
Это точно...Теперь. даже, миллионер не может туда сунуться - на парковку денег не хватит.
kochar 11 апреля 2018 | 16:03
Коваленко сослался на секретные отчеты правительства Москвы, согласно которым протяженность пробок увеличилась на 23% благодаря введению платной парковки и полос для общественного транспорта где автобусы едут в час один раз и с тремя бабульками.
ulagai 11 апреля 2018 | 16:10
По бизнесу,Москва начала загибаться,вслед за остальной Россией.Поэтому и машин стало меньше на дорогах.В понедельник они пустые,так как транспорт из регионов ее не доехал.Вот и весь секрет.А про грабительские парковки,пусть он бабушке своей свистит.
vlad_sabbath 11 апреля 2018 | 16:11
господи, как уже задрали эти пресмыкающиеся лжецы..
dirizhabli 11 апреля 2018 | 16:11
С заявлениями Коваленко быстрее по городу не поедешь. Но со спецсигналом, реально на 23% быстрее доберешься до места назначения.
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 16:17
Помните анекдот про еврея и глобус? Изя просил выдать другой глобус, что бы выбрать страну куда слинять из Совка. Видать Коваленко выписали другую Москву для поездок ;))
cedegrinn 11 апреля 2018 | 16:20
Ясненько.
Кол-во платных парковок резко увеличат.
Чтоб уж совсем обстановку "улучшить".