Один человек погиб, 9 пострадали в результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге. Взорвался газ во время сварочных работ в ремонтном цеху, — сообщает «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что ЧП не привело к последующему возгоранию. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.