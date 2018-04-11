Один человек погиб, 9 пострадали в результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге
Один человек погиб, 9 пострадали в результате взрыва на судостроительном заводе в Петербурге. Взорвался газ во время сварочных работ в ремонтном цеху, — сообщает «Интерфакс».
В МЧС уточнили, что ЧП не привело к последующему возгоранию. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
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