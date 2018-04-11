Медведев: Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться
Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться, но принимаемые решения не должны быть резкими и непросчитанными, — заявил премьер-министр Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
Медведев утверждает, что в России сейчас принципиально другая продолжительность жизни — пенсионный возраст был установлен в 30-е годы прошлого века, когда жизнь в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас, — сказал Медведев. Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной.
Комментарии68
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alexander25101977 11 апреля 2018 | 15:53
Да, назрел, назрел, Димон. Счас твоего хозяина проинаугурируют, тебя снова в кресло премьера посадят (пока так, через 6 лет, может быть, посадят в другое место) - и понеслась. А пенсионный возраст "с нашей-то медициной" можно и до 80 лет довести. Русский холоп - это очень живучая и работающая тварь Божья. Так что... жди своего часа, а потом - валяй.
ostapbey 11 апреля 2018 | 15:54
Медведев, выступая с отчетом в Госдуме;;.
(— пенсионный возраст был установлен в 30-е годы прошлого века, когда жизнь в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас, ))— сказал Медведев, намекая что Путин круче Сталина!! И не подмигивая глазом думским записным хлопальщикам для бурных оваций даже..
encopresis 11 апреля 2018 | 15:57
Раз вопрос назрел, так и иди на пенсию и повелителя своего прихвати!
sprav77 11 апреля 2018 | 15:59
О чем он там отчитывается? О выполнении плана по разворовыванию?
kochar 11 апреля 2018 | 16:00
В 2015 году в России средняя продолжительность жизни достигла
71,4 года (для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 76,7).
_________
То есть пенсию для мужиков установят именно в 65 лет.
Плати и сдохни.
tarxan 11 апреля 2018 | 16:07
kochar:
Назрел. И как-то сразу. До выборов зеленный был и никому не нужный. А после выборов моментально созрел.
semzell 11 апреля 2018 | 16:01
за все нужно платить. и за паранойю кремлевской мафии тоже нужно платить.
чтобы еще сирия, еще донбасс, еще крым, еще .... молдавия? сербия? латвия? ...
encopresis 11 апреля 2018 | 16:01
Димон, сходи, прикола ради, инкогнито и в гриме, в районную поликлинику. Не в Мухосранске, а в Москве. Узнаешь, что изменилось. Выпишут тебе рецепт анальгин с БАД-ами на бумажке без печати и подписи, а заикнёшься про "высокотехнологичные обследования" типа КТ и МРТ, пошлют вдоль по питерской!
gennady_77 11 апреля 2018 | 16:06
encopresis: в каком гриме?! r2d2 разве что
vla7815 11 апреля 2018 | 16:01
///// Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной. ////
В хреновой, построенной вовой питерским и тобой стране, с хреновой не доступной большинству россиян, медициной, 25 миллиононами за чертой бедности, под медным тазом международных санкций и вашими с вовой антисанкциями, без всяких преспектив на лучшее будущее и с реальностью, что дальше будет только хуже. Трепло, блин, и могильщик России.
kitcat 11 апреля 2018 | 16:02
В переводе на русский это означает, что на пенсионеров будет возложена почетная роль спасителей. Что же, пусть платят, раз такого выбрали.
dirizhabli 11 апреля 2018 | 16:03
А что думает Плюшевый насчет прогрессивной шкалы налогообложения, Или это затронет его личный карман?
alexisgross_042018 11 апреля 2018 | 16:14
dirizhabli: Прогрессивная шкала не имеет ни какого отношения к социальной справедливости ;)) Скажем - ты серемяга голожопая платишь на порядки меньше любого предпринимателя. Причем в любом исчислении - что в абсолютном, что в относительном. И не потому что ты тупой или убогий - просто - ты не знаешь сколько реально заработал, сколько реально с каждого рубля заработанного тобой ушло в налоги.
Плюшевый всегда будет в выгоде, при любой шкале - не ты его контролируешь,не ты наделяешь благами и льготами ;))
nf5096004 11 апреля 2018 | 16:04
Да, он прав, в США, в Израиле, Германии и др. цивилизованных странах медицина совсем другая, однако какое отношение это имеет к России? А если и есть у нас кое-какие достижения, то они простым россиянам недоступны. А чем питаются наши дети - будущие пенсионеры? Подлое заявление, циничное, совсем как "денег нет, но вы держитесь".
yurhip 11 апреля 2018 | 16:04
Ну, да, с возрастом понятно - надо увеличивать, с самой пенсией и со всей пенс. системой, похоже, тоже понятно - их трогать не надо, а будущие пенсионеры пусть сами думают, как им жить. Могут попытаться попасть в Думу: там пенсия растет регулярно, задел на будущее ребята себе создают.
tarxan 11 апреля 2018 | 16:05
Назрел. И назрел сразу после выборов. До выборов он зеленным был. А потом сразу созрел, вмиг.
zurrog_ 11 апреля 2018 | 16:07
Вы то, гниды, в "другой стране" живёте. А мы в этой.
agamasat 11 апреля 2018 | 16:08
Повысить пенсионный возраст, это значит обрубить возможность роста более молодым поколениям, что может вызвать конфликт поколений и социальный взрыв - это первое. Второе, замедлится инновационный рост и рост производительности труда. Третье, повысится безработица, а следовательно, и социальная напряженность, и криминагенная обстановка. Четвертое, политическая стагнация страны из-за престарелых маразматиков во власти... Короче, все - к одному: неизбежному краху империи. Осталось еще войну начать со всем миром в Сирии за режим Асада-людоеда! Но тут хотя бы перспектива есть в том, что надают по мордасам совсем уже слетевшую с катушек от безнаказанности кремлевскую гебистскую власть с ВПК, срощенных с преступной мафией...
petrov85 11 апреля 2018 | 16:08
"мы живем в другой стране с другой медициной"
"Мы Николай Вторый...", никто и не сомневается что ты так живеш
gelont 11 апреля 2018 | 16:09
Не , я знал , что димон далек от народа , но края надо видеть . Кто на коране клялся , что пенсионный возраст в ближайшем будущем не поднимет ? Димон , дружище , когда тебя попрут из премьеров , желаю тебе поискать работу на общих основаниях . Чтобы ты столкнулся с " возрастным цензом " и прчими прелестями современных " работодателей " . Когда хлебнешь лиха , приходи , поговорим .
cedegrinn 11 апреля 2018 | 16:11
"Как далеки они от народа..."(с)
vebis 11 апреля 2018 | 16:13
Правильно - уж давно назрела проблема! Сам думаю, что правильно
первым повесить Путлера; а меж его ног - Димона.
sneer1 11 апреля 2018 | 16:17
Ээээ.... Давно уже отмечено, что Путин живёт в какой-то параллельной реальности. Теперь туда и Онвамнедимон попал. Там, видимо, какая-то другая медицина, там молочные реки и кисельные берега, там на деревьях зреют колбасы и сыр под одеялом. А для обычной российской реальности уже понятно - не хватает денег Дерипаске на Рыбок. Значит, будут грабить.
nernerr 11 апреля 2018 | 16:17
А где в обсуждении кивалы, методички изучают? ;)))))))))))))))
ulagai 11 апреля 2018 | 16:18
Дайте ему Айфон,пусть идёт играть.
bosen48 11 апреля 2018 | 16:19
Что Медведев, что Макрон, пульнут что-нибудь, а там хоть не расцветай. В данном запущенном случае молчание действительно золото.