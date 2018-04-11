Медведев: Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться

Вопрос о повышении пенсионного возраста назрел, нужно определяться, но принимаемые решения не должны быть резкими и непросчитанными, — заявил премьер-министр Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Медведев утверждает, что в России сейчас принципиально другая продолжительность жизни — пенсионный возраст был установлен в 30-е годы прошлого века, когда жизнь в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас, — сказал Медведев. Сегодня, по его словам, мы живем в другой стране с другой медициной.