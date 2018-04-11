Президент США Дональд Трамп предложил остановить гонку вооружений и работать вместе
«Отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена «холодной войны», оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи и это будет очень просто сделать – нам нужно, чтобы все страны работали вместе», — написал Трамп в своем Твиттере.
За 40 минут до этого Трамп призвал Россию готовиться к ракетной атаке в Сирии: «Ракеты прилетят, Россия готовься» – написал Трамп.
Ранее российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу Аль-Манар, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по Сирии, а также открывать ответный огонь.
Российские представители сомневаются в том, что в Сирии была новая химическая атака. Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил в эфире Евроньюз что это «постановка».
В свою очередь, российский МИД, отвечая на угрозы Трампа заявил, что американские умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства в Сирии.
Комментарии66
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perestarok 11 апреля 2018 | 16:09
"Российская экономика нуждается в нашей помощи и это будет очень просто сделать – нам нужно, чтобы все страны работали вместе», — написал Трамп…"
Так США уже много десятилетий помогают России санкциями.
ebze 11 апреля 2018 | 16:11
Тем, кто злорадствует, что Трамп «зассал».
Солитесь, чтоб хоть у кого-нибудь из этих двоих хватило ума «застать».
Ибо вы похоже не отдаёте себе отчёт в том, что будет если никто не сделает «шаг назад»
u237 11 апреля 2018 | 16:16
Дорогой американский президент, включи меня, пожалуйста в свой список санкций, я тоже хочу получать подарки от нашего правительства.