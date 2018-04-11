Президент США Дональд Трамп предложил остановить гонку вооружений и работать вместе

«Отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена «холодной войны», оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи и это будет очень просто сделать – нам нужно, чтобы все страны работали вместе», — написал Трамп в своем Твиттере.

За 40 минут до этого Трамп призвал Россию готовиться к ракетной атаке в Сирии: «Ракеты прилетят, Россия готовься» – написал Трамп.

Ранее российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу Аль-Манар, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по Сирии, а также открывать ответный огонь.

Российские представители сомневаются в том, что в Сирии была новая химическая атака. Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил в эфире Евроньюз что это «постановка».

В свою очередь, российский МИД, отвечая на угрозы Трампа заявил, что американские умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства в Сирии.