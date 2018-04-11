Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в сентябре
В своем обращении Яшин назвал «враждебной» и «варваркой» политику действующего мэра Сергея Собянина.
«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин. Он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции и своим ближайшим союзником называет Алексея Навального.
Яшин подчеркнул, что является не единственным представителем демократического движения который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.
В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно.
Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина – лишь этап политической карьеры, считает лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.
Сергей Митрохин также решительно отверг возможность предвыборной коалиции с Ильей Яшиным. Митрохин напомнил, что с тех пор, как Яшина исключили из партии «Яблоко», претензии к нему не изменились.
Комментарии6
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vulgaris_liberal 11 апреля 2018 | 15:09
Дегенрат-недомерок яшин будет соревноваться с гудковым за звание лузер года. И сдается мне, на этот раз гудков победит. Не может же человеку все время не везти :)
beobachter 11 апреля 2018 | 15:24
Навальный упорно продолжает курс на раскол демократической оппозиции. За это кремляди, пожалуй, оставят его на свободе...
plank1957 11 апреля 2018 | 15:26
Самое время. Живем на вулкане, а Яшин о кресле мэра думает.
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 15:31
Ага. В то время, как космические корабли бороздят просторы Большого Театра. А в чем проблема? Есть выборы, есть участник. Или путинский режим против?
plank1957 11 апреля 2018 | 15:54
luger_max_otto:
Не знаю, что там думает путинский режим. А я думаю, что время у нас так сжалось, что к осени все может кардинально измениться. И если оппозиция зациклится на выборах, а не на проблемах страны, то эти изменения будут далеко не в лучшую сторону.
glebbalbesov 11 апреля 2018 | 16:00
Он еще только объявил о намерении, как его свои же либерасты .овном обливать начали.