Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в сентябре

В своем обращении Яшин назвал «враждебной» и «варваркой» политику действующего мэра Сергея Собянина.

«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин. Он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции и своим ближайшим союзником называет Алексея Навального.

Яшин подчеркнул, что является не единственным представителем демократического движения который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.

В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно.

Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина – лишь этап политической карьеры, считает лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Сергей Митрохин также решительно отверг возможность предвыборной коалиции с Ильей Яшиным. Митрохин напомнил, что с тех пор, как Яшина исключили из партии «Яблоко», претензии к нему не изменились.