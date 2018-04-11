Число жертв крушения военного-транспортного самолета в Алжире возросло до 257 человек

Такие уточненные данные представила служба гражданской обороны страны.

Поисковые работы на месте катастрофы продолжаются. В них задействованы более десятка пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Как сообщалось, никто из находившихся на борту не выжил. РИА передает со ссылкой на источник, что обнаружен один пострадавший в критическом состоянии, но не из числа пассажиров. Возможно, он оказался в зоне падения лайнера.

Ил-76 Вооруженных сил Алжира потерпел крушение этим утром в районе аэропорта Буфарик, неподалеку от столицы североафриканского государства. На борту могли находиться до 250 военнослужащих, а также 10 членов экипажа. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. На фотографиях в интернете видны обломки и густой дым. Очевидцы говорят, что у лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. Место крушения сразу после инцидента осмотрели замглавы Минобороны и начальник штаба национальной народной Армии. Причины крушения и другие детали катастрофы пока не сообщаются. Военное ведомство создало комиссию по расследованию.

Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в Алжире с 2003 года, когда в результате падения самолета национальных авиалиний погибли более 100 человек.