Трамп заявил, что отношения РФ и США сейчас даже хуже, чем во времена «холодной войны»
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена «холодной войны».
«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.
Комментарии41
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johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:05
Трамп: "Может остановить гонку вооружений?" - к кому вопрос? к тем кому кроме как оружии/войне пилить совсем скоро не на чем (благодаря Вашим же усилиям!) будет ...
snamor 11 апреля 2018 | 15:15
johnbmw: Всё ясно. Можно сворачивать дискуссии о войне. Всё это было обычной разводкой, как с КНДР.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:18
snamor: ЧТО готовы поставить на то, что удара по Сирии НЕ БУДЕТ????
alex_0049 11 апреля 2018 | 15:22
johnbmw: конечно не будет для того и англия не хочет принимать участие будет разыграна карта будто это именно она убедила штаты перепроверить сведения о газовой атаке........
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:28
alex_0049: ванс-мор ... так ЧТО готовы поставить на то, что удара по Сирии НЕ БУДЕТ????
alex_0049 11 апреля 2018 | 15:30
....а вообще то тем кто собираетсялететь над Средиземным морем лучше отложить полёты иначе пропадут ни за грош и виновных не найдут
vezdehod 11 апреля 2018 | 15:38
дядя Трамп знает что говорит...Такого я не переживал в свои 76 лет - со дня своего рождения.
snamor 11 апреля 2018 | 15:31
johnbmw: Я когда что-то ставлю, то обычно проигрываю. Поэтому ставить не буду. Просто проверим.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:35
snamor: "запомните этот Твит"! ;-))
luger_max_otto 11 апреля 2018 | 15:20
А зачем воевать военными средствами?
Для этого есть куда как более эффективные экономические инструменты.
И намек- "никто кроме американцев российскую экономику спасать не будет"- вполне прозрачен.
snamor 11 апреля 2018 | 15:28
luger_max_otto: Да всё понятно, только вот Путин молчит...
noxepy666 11 апреля 2018 | 15:07
Ну дык. Получил от куратора из ГРУ по ушам, сразу и отполз. Вот шалун!
kara 11 апреля 2018 | 15:07
наезд-откат?! так это бандитская тема
да, насколько я знаю, Россия не в какую гонку не ввязывалась, так и останавливать нечего
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:09
kara: мммм ... а как же мультики_пу??? или правда ТОЛЬКО мультики? признаёте???
captainobvious 11 апреля 2018 | 15:08
а гонку санкций остановить не пробовали?
vaka257 11 апреля 2018 | 15:09
captainobvious: Так санкции только на пользу.Зачем останавливать?!
captainobvious 11 апреля 2018 | 15:10
vaka257: чтобы не было оснований для гонки вооружений, в свою очередь
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:12
captainobvious: а разве она пользы России не приносит? с каких пор????
captainobvious 11 апреля 2018 | 15:17
johnbmw: мы кажется говорим здесь о намерениях Трампа, а не Путина... это он что-то там останавливать собрался, вот пусть и думает. А России, как известно, на пользу всё, что немцам смерть.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:22
captainobvious: вы спросили о гонке ванкций ... так? разве такая гонка не предусматривает две (минимум!) стороны??? советую подумать! :-))
captainobvious 11 апреля 2018 | 16:10
johnbmw: предусматривает... вот только это такая, особая асимметричная гонка: они против нас свои санкции, мы против них свое вооружение. Теперь понятно?
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 16:13
captainobvious: они против нас свои санкции, мы против СВОИХ наши санкции. Теперь понятно!
captainobvious 11 апреля 2018 | 16:22
johnbmw: у вас там что, в очередной раз Воронеж бомбят?
snamor 11 апреля 2018 | 15:18
johnbmw: Гонка нет, вооружение приносит.
testmeter 11 апреля 2018 | 15:10
captainobvious: Пробовали - не помогло. Хулигана из питерской подворотни простыми уговорами не урезонишь
bosen48 11 апреля 2018 | 15:21
testmeter: Чудо, кто здесь хулиган?
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные над Сирией. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят: хорошие, новые и "умные“.
Но похоже, что, как герой Чехова, сам себя очень напугал своей смелостью и уже пишет:
«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период „холодной войны“. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы мы помогли ей с её экономикой, что было бы очень легко сделать, а нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?»
nitsahon 11 апреля 2018 | 15:14
captainobvious: гоночный болид,похоже, с дефектами оказался... а механики (из Сената,конгресса и проч.контор) вдрызг пьяными оказались - починить не могут...так что ждем, когда врежется в какое-нибудь препятствие - тогда остановят...
ostapbey 11 апреля 2018 | 15:21
nitsahon: вообще то с Калины гоночный болид, как из собачьего хвоста сито.
А из ее супруга ситечко.
Даже..
arabmot 11 апреля 2018 | 15:32
captainobvious: Гонка санкций - это как? Запретить чиновникам администрации США хранить деньги в Сбербанке?)))
beobachter 11 апреля 2018 | 15:09
https://echo.msk.ru/news/2182436-echo.html Может прекратить гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.
Т.е. признать очередное поражение? Не, для Путина это значит снова встать на колени и остаться без власти.
Но рано или поздно придётся согласиться....
avp235 11 апреля 2018 | 15:44
beobachter:
Фактически США предлагают России такую же помощь, которую они предоставили Японии после ее поражения в войне. Условия: демилитаризация, ликвидация коррупции, новая конституция и т.д. В результате Япония стала одной из ведущих мировых экономик. У России тоже есть шанс...
joseph_gebbels 11 апреля 2018 | 16:02
avp235: А не пойти ли вам и им с такими условиями на три буквы?
sprav77 11 апреля 2018 | 15:13
Предлагают дружественный жест. Как наши бандиты отреагируют? Боятся за свои капиталы? Наворованные у российского народа.
vvpv 11 апреля 2018 | 15:15
А где машка? Третий день молчит. Обкакунькалась вместе с солнцеликим?
ostapbey 11 апреля 2018 | 15:24
vvpv: они сдают кокс обратно, чтоб на падении курса не разориться..
Даже...
apels 11 апреля 2018 | 15:20
Тролит :)
agamasat 11 апреля 2018 | 15:21
Помощь россии и её населению пойдет на пользу только после её полной капитуляции, как империи, денацификации и расформирования. Но посыл Трампа понятен.
ha12raz 11 апреля 2018 | 15:27
Гляди Трамп, дождесься ты у нас.......лишат звания есаула и выгонят из казачьего войска С-Петербурга.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:37
ha12raz: ... совершенно Безжалостные Сволочи :-((((
old44 11 апреля 2018 | 15:29
он обращается к человеку, который даже мобильником пользоваться не умеет ? какой нах твитер, он и слова такого не знает
aybolit66 11 апреля 2018 | 16:05
Надо же, еще и инаугурации не было, а уже так попёрло!