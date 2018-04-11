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15:00, 11 апреля 2018

Трамп заявил, что отношения РФ и США сейчас даже хуже, чем во  времена «холодной войны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения России и США сейчас даже хуже, чем во  времена «холодной войны».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже  чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:05

Трамп: "Может остановить гонку вооружений?" - к кому вопрос? к тем кому кроме как оружии/войне пилить совсем скоро не на чем (благодаря Вашим же усилиям!) будет ...

snamor 11 апреля 2018 | 15:15

johnbmw: Всё ясно. Можно сворачивать дискуссии о войне. Всё это было обычной разводкой, как с КНДР.

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:18

snamor: ЧТО готовы поставить на то, что удара по Сирии НЕ БУДЕТ????

alex_0049 11 апреля 2018 | 15:22

johnbmw: конечно не будет для того и англия не хочет принимать участие будет разыграна карта будто это именно она убедила штаты перепроверить сведения о газовой атаке........

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:28

alex_0049: ванс-мор ... так ЧТО готовы поставить на то, что удара по Сирии НЕ БУДЕТ????

alex_0049 11 апреля 2018 | 15:30




....а вообще то тем кто собираетсялететь над Средиземным морем лучше отложить полёты иначе пропадут ни за грош и виновных не найдут

vezdehod 11 апреля 2018 | 15:38

дядя Трамп знает что говорит...Такого я не переживал в свои 76 лет - со дня своего рождения.

snamor 11 апреля 2018 | 15:31

johnbmw: Я когда что-то ставлю, то обычно проигрываю. Поэтому ставить не буду. Просто проверим.

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:35

snamor: "запомните этот Твит"! ;-))

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 15:20

А зачем воевать военными средствами?
Для этого есть куда как более эффективные экономические инструменты.
И намек- "никто кроме американцев российскую экономику спасать не будет"- вполне прозрачен.

snamor 11 апреля 2018 | 15:28

luger_max_otto: Да всё понятно, только вот Путин молчит...

noxepy666 11 апреля 2018 | 15:07

Ну дык. Получил от куратора из ГРУ по ушам, сразу и отполз. Вот шалун!

kara 11 апреля 2018 | 15:07

наезд-откат?! так это бандитская тема
да, насколько я знаю, Россия не в какую гонку не ввязывалась, так и останавливать нечего

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:09

kara: мммм ... а как же мультики_пу??? или правда ТОЛЬКО мультики? признаёте???

captainobvious 11 апреля 2018 | 15:08

а гонку санкций остановить не пробовали?

vaka257 11 апреля 2018 | 15:09

captainobvious: Так санкции только на пользу.Зачем останавливать?!

captainobvious 11 апреля 2018 | 15:10

vaka257: чтобы не было оснований для гонки вооружений, в свою очередь

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:12

captainobvious: а разве она пользы России не приносит? с каких пор????

captainobvious 11 апреля 2018 | 15:17

johnbmw: мы кажется говорим здесь о намерениях Трампа, а не Путина... это он что-то там останавливать собрался, вот пусть и думает. А России, как известно, на пользу всё, что немцам смерть.

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:22

captainobvious: вы спросили о гонке ванкций ... так? разве такая гонка не предусматривает две (минимум!) стороны??? советую подумать! :-))

captainobvious 11 апреля 2018 | 16:10

johnbmw: предусматривает... вот только это такая, особая асимметричная гонка: они против нас свои санкции, мы против них свое вооружение. Теперь понятно?

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 16:13

captainobvious: они против нас свои санкции, мы против СВОИХ наши санкции. Теперь понятно!

captainobvious 11 апреля 2018 | 16:22

johnbmw: у вас там что, в очередной раз Воронеж бомбят?

snamor 11 апреля 2018 | 15:18

johnbmw: Гонка нет, вооружение приносит.

testmeter 11 апреля 2018 | 15:10

captainobvious: Пробовали - не помогло. Хулигана из питерской подворотни простыми уговорами не урезонишь

bosen48 11 апреля 2018 | 15:21

testmeter: Чудо, кто здесь хулиган?
"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные над Сирией. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят: хорошие, новые и "умные“.
Но похоже, что, как герой Чехова, сам себя очень напугал своей смелостью и уже пишет:
«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период „холодной войны“. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы мы помогли ей с её экономикой, что было бы очень легко сделать, а нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?»

nitsahon 11 апреля 2018 | 15:14

captainobvious: гоночный болид,похоже, с дефектами оказался... а механики (из Сената,конгресса и проч.контор) вдрызг пьяными оказались - починить не могут...так что ждем, когда врежется в какое-нибудь препятствие - тогда остановят...

ostapbey 11 апреля 2018 | 15:21

nitsahon: вообще то с Калины гоночный болид, как из собачьего хвоста сито.
А из ее супруга ситечко.
Даже..

arabmot 11 апреля 2018 | 15:32

captainobvious: Гонка санкций - это как? Запретить чиновникам администрации США хранить деньги в Сбербанке?)))

beobachter 11 апреля 2018 | 15:09

https://echo.msk.ru/news/2182436-echo.html Может прекратить гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.

Т.е. признать очередное поражение? Не, для Путина это значит снова встать на колени и остаться без власти.
Но рано или поздно придётся согласиться....

avp235 11 апреля 2018 | 15:44

beobachter:
Фактически США предлагают России такую же помощь, которую они предоставили Японии после ее поражения в войне. Условия: демилитаризация, ликвидация коррупции, новая конституция и т.д. В результате Япония стала одной из ведущих мировых экономик. У России тоже есть шанс...

joseph_gebbels 11 апреля 2018 | 16:02

avp235: А не пойти ли вам и им с такими условиями на три буквы?

sprav77 11 апреля 2018 | 15:13

Предлагают дружественный жест. Как наши бандиты отреагируют? Боятся за свои капиталы? Наворованные у российского народа.

vvpv 11 апреля 2018 | 15:15

А где машка? Третий день молчит. Обкакунькалась вместе с солнцеликим?

ostapbey 11 апреля 2018 | 15:24

vvpv: они сдают кокс обратно, чтоб на падении курса не разориться..
Даже...

apels 11 апреля 2018 | 15:20

Тролит :)

agamasat 11 апреля 2018 | 15:21

Помощь россии и её населению пойдет на пользу только после её полной капитуляции, как империи, денацификации и расформирования. Но посыл Трампа понятен.

ha12raz 11 апреля 2018 | 15:27

Гляди Трамп, дождесься ты у нас.......лишат звания есаула и выгонят из казачьего войска С-Петербурга.

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 15:37

ha12raz: ... совершенно Безжалостные Сволочи :-((((

old44 11 апреля 2018 | 15:29

он обращается к человеку, который даже мобильником пользоваться не умеет ? какой нах твитер, он и слова такого не знает

aybolit66 11 апреля 2018 | 16:05

Надо же, еще и инаугурации не было, а уже так попёрло!

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