Американское руководство советует Кремлю готовиться к удару США по Сирии

Президент США Дональд Трамп говорит, что намерен действовать, несмотря на предупреждения Москвы.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят: хорошие, новые и «умные», меньше часа назад написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. И добавил, что российскому руководству не следовало поддерживать Башара Асада, которого глава Белого дома называет не иначе как «животным», убивающим при помощи газа своих граждан.

Российская сторона ранее предупреждала, что силовая акция против сил Башара Асада не останется без ответа. Сегодня посол России в Ливане Александр Засыпкин подчеркнул, что российские военные в республике готовятся сбивать любые ракеты, которые запустят США по Сирии. А также наносить удары по местам их запуска. Дипломат подтверждал, что озвучивает позицию российского руководства.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения сообщила сегодня, что, по данным медиков, у примерно 500 жителей пригорода Дамаска Думы наблюдаются симптомы отравления токсичными веществами. Эту информацию структура ООН получила от своих партнеров в республике.

После новых угроз со стороны Трампа усилил падение российский рубль. Доллар на московской бирже приближался к отметке в 65 рублей, евро – превышал уровень в 80.