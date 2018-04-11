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15:00, 11 апреля 2018

Американское руководство советует Кремлю готовиться к удару США по Сирии

Президент США Дональд Трамп говорит, что намерен действовать, несмотря на предупреждения Москвы.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят: хорошие, новые и «умные», меньше часа назад написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. И добавил, что российскому руководству не следовало поддерживать Башара Асада, которого глава Белого дома называет не иначе как «животным», убивающим при помощи газа своих граждан.

Российская сторона ранее предупреждала, что силовая акция против сил Башара Асада не останется без ответа. Сегодня посол России в Ливане Александр Засыпкин подчеркнул, что российские военные в республике готовятся сбивать любые ракеты, которые запустят США по Сирии. А также наносить удары по местам их запуска. Дипломат подтверждал, что озвучивает позицию российского руководства.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения сообщила сегодня, что, по данным медиков, у примерно 500 жителей пригорода Дамаска Думы наблюдаются симптомы отравления токсичными веществами. Эту информацию структура ООН получила от своих партнеров в республике.

После новых угроз со стороны Трампа усилил падение российский рубль. Доллар на московской бирже приближался к отметке в 65 рублей, евро – превышал уровень в 80.

Комментарии

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dr_nemos 11 апреля 2018 | 15:24

Да, надо быстренько эвакуировать воинов....аааа, хрен с ними, наемников надо эвакуировать в первую очередь, воины обойдутся. Асадовцам, бандитам из хамас и иранским сир необязательно все знать, пусть остаются.... пора драпать.

sekretniy_fizik 11 апреля 2018 | 15:39

"Умные", говоришь Дональд, прилетят? Ну тогда в ответку будь готов к прилету не менее умных. И по своим эсминцам и их экипажам ( если они пустят ракеты по Сирии ) можешь тогда смело панихиду заказывать.

dr_nemos 11 апреля 2018 | 16:09

sekretniy_fizik: родной...ты в армии - то служил? Не неси ерунды. Израиль в свое время уничтожил все ПВО сирии (с-300) без потерь, да и недавно прошелся неплохо. Ты полагаешь, что западные пво хуже, чем в разворованной патриотами России. Шапкозакидательство ВСЕГДА приводит к поражению.

alexx2101 11 апреля 2018 | 15:25

Повторяльщики, на выход. Кто громче всех кричал, ваше время настало.

pampey 11 апреля 2018 | 15:26

Влепить бы хорошенько по американским кораблям, чтобы отучились считать себя жандармом мировым!

jetsam 11 апреля 2018 | 15:29

pampey: да не вопрос.
сходи в аэрофлот, купи билет в сирию,
там в сельпо купи с400 и влепи.
туалетной бумаги не забудь только.

alehan11174 11 апреля 2018 | 15:33

pampey: конечно, у путлера и у асада должно быть священое право травить людей разной химией. готов за это сдохнуть?

cukker 11 апреля 2018 | 15:28

Русские очень злы и мотивированы, будут топить и уничтожать пиндосов всеми возможными способами. Рыбам будет много корма

kondrakr 11 апреля 2018 | 15:34

cukker: О, да. Как русские с турками за сбитые самолёты разобрались! Аж, весь север Сирии отдали. И американы не забудут, как в прошлом году все их ракеты почти сбили, когда они в тогда бомбили Асада. А уж как им "вагнеровцы" навеали в этом году под Дейр-эз-Зором...Уууууу...

(комментарий скрыт)

cukker 11 апреля 2018 | 15:52

kondrakr: голодный украинский мститель. сутками ништяки выжидаешь на сайте Эха? не будет тебе ништяков

arabmot 11 апреля 2018 | 15:28

Ну, что, приплыли.

peresvet73 11 апреля 2018 | 15:28

Сегодня утром, охрана надела двойные памперсы Вове-76%.

svirepyi_gary 11 апреля 2018 | 15:29

Что за гнусные комменты?
Путин 13 лет ходил поджав хвост, питаясь фаст-фудом, копя деньги на войну, на поднятие с колен вас, ослов.
И вот теперь, когда он взял Абхазию, Осетию, Крым, Донбасс. Луганск… Сирию взял.. почти…
Когда у него появилась возможность уничтожить весь мир,
Вы… вместо благодарности Путину (слава ему!!!) роняете его непокобелимый рейтинг.
Кароче, изгаляйтесь как хотите, НО чтоб каждый был готов умереть за ПУТИНА, Сечина, Кадырова, Шувалова, Миллера, Якунина, братьЁв Роттенбергов, Абрамовича-Чубайса и ещё гражданина Финляндии Тимченко.
Они’с – наша нацы-анал гордость.

severnaj 11 апреля 2018 | 15:31

Зачем так много слов?! Пока Трамп говорит, они вывозят и укрывают военную технику, эвакуируются - получится по пустому месту. Нарочно, что ли шум поднимает, что бы убрались от греха. Тогда урок не пойдет впрок, опять Захарова будет смеяться. Россия заслужила вполне хорошей зуботычины..

(комментарий скрыт)

hermannhesse456 11 апреля 2018 | 15:49

severnaj: в зуботычине нуждается такое тупое животное как вы

pravdatut 11 апреля 2018 | 15:35

У кремля есть гиперракеты, перед восхождением на престол можно одну запустить.

deputat181 11 апреля 2018 | 15:52

pravdatut: Лучше бы мы придумали киперпулемет Максим. Как мы дали бы очередями по американским кораблям, так они сразу на дно уйдут. Со своими умными ракетами. А мы тогда попляшем!!!

kvasoff 11 апреля 2018 | 15:39

Срочная новость-на Донольде Куке личный состав срочно надел памперсы и спасательные жилеты

y3emen1 11 апреля 2018 | 15:41

Вот как бабахнет вова по омериканской ракете, и писец ианагурации...

aise 11 апреля 2018 | 15:42

Э э эх понеслась тачанка к югу ))) Забыли пиндосы про Вьетнам, как им там наваляли)))

samkos 11 апреля 2018 | 15:49

Готовьте памперсы.

samkos 11 апреля 2018 | 15:52

Триумф политики путина - сидеть и ждать американских ракет.

via4eslavdenisov 11 апреля 2018 | 16:00

Боже ты мой милостивый, и откуда здесь столько пропиндосских сволочей, Веник, мать твою, ты за базаром то следи, всему в конце концов бывает предел, если ты считаешь, что это свобода слова, то это не свобода слова , а прямой сволочизм против моей Родины, и ты это прекрасно знаешь, так что прекращай валять дурочку, допрыгаешься лохматый, как бы не побрили.

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