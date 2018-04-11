Митрохин: Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина – лишь этап политической карьеры
Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что выборы мэра Москвы для политика Ильи Яшина являются лишь этапом политической карьеры. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», комментируя намерение Яшина участвовать в мэрских выборах.
«Мне кажется, что он относится к числу таких кандидатов, у которых на первом плане только политическая карьера, а реально проблемы Москвы их интересуют только лишь, поскольку постольку», — сказал он.
Митрохин не высоко оценивает деятельность политика Яшина. «Могу сказать только, что у него была масса возможностей реализовать свое желание защищать интересы москвичей, когда он состоял в московском «Яблоке», но он этими возможностями не воспользовался. Может быть, пару раз он сходил на какие-то акции против точечных застроек по моей просьбе. А потом ему все это надоело, и все это закончилось. Он вспомнил о Москве и москвичах только в связи с выборами — с муниципальными, которые прошли только что, теперь мэрскими выборами», — отметил он.
Митрохин также решительно отверг возможность предвыборной коалиции с Ильей Яшиным. Он напомнил, что с тех пор, как Яшина исключили из партии «Яблоко», претензии к нему не изменились.
Комментарии14
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apels 11 апреля 2018 | 14:41
А кто такой Митрохин?
bakero 11 апреля 2018 | 14:46
Кого интересует мнение лузера из "партии", которая играет в поддавки на всех ВыРабах... а слабо Митрохину тоже самое про Собянина сказать?!
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Проблема "партии Яблоко" только одна - они имитируют демократическую оппозицию
https://m.youtube.com/watch?v=sOMQVORXHdk
elena_prestar 11 апреля 2018 | 15:02
О себе Митрохин что-то другое может сказать? Почему вся оппозиция борется между собой всегда?
bakero 11 апреля 2018 | 15:19
elena_prestar: А какое отношение к оппозиции сейчас имеет Митрохин и "Яблоко". Мы же видели за какую Team они играли 18 марта!
vulgaris_liberal 11 апреля 2018 | 15:03
А мне нравится наблюдать как московская бессистемная оппозиция друг друга за жопу кусает, а ведь сезон только начинается :)
cattt 11 апреля 2018 | 15:10
Скисшее яблоко, даже после провала на выборах воняет.
vulgaris_liberal 11 апреля 2018 | 15:16
cattt: гнилое яблоко давно надо было выкинуть на помойку вместе с поселившимися в нем червями :)
captainobvious 11 апреля 2018 | 15:04
то есть, Яшин видит себя не иначе, как в Кремле? ))
masha_ 11 апреля 2018 | 15:09
Потому что Яшин смотрит на пост мэра как на политический, а Митрохин - как на должность начальника.
bakero 11 апреля 2018 | 15:28
masha_: Может быть Митрохин прочит Яшину в будущем президентский пост?
sprav77 11 апреля 2018 | 15:10
У нас нет оппозиции. Все завистники. Митрохин, Навальный, Гудков, Яшин и т.д. и т.п. Друг друга мочат, а власть над ними потешается.
zemljanka 11 апреля 2018 | 15:17
Цапки озерные будут править вечно.
Митрохины будут мочить яшиных...
old44 11 апреля 2018 | 15:34
главное не политика, а бабла напилить - я правильно митрохина понял ?
sasass 11 апреля 2018 | 16:20
В России нет оппозиции , а есть осколки ее и каждый осколок стремиться стать властью...