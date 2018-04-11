Митрохин: Выборы мэра Москвы для Ильи Яшина – лишь этап политической карьеры

Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что выборы мэра Москвы для политика Ильи Яшина являются лишь этапом политической карьеры. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», комментируя намерение Яшина участвовать в мэрских выборах.

«Мне кажется, что он относится к числу таких кандидатов, у которых на первом плане только политическая карьера, а реально проблемы Москвы их интересуют только лишь, поскольку постольку», — сказал он.

Митрохин не высоко оценивает деятельность политика Яшина. «Могу сказать только, что у него была масса возможностей реализовать свое желание защищать интересы москвичей, когда он состоял в московском «Яблоке», но он этими возможностями не воспользовался. Может быть, пару раз он сходил на какие-то акции против точечных застроек по моей просьбе. А потом ему все это надоело, и все это закончилось. Он вспомнил о Москве и москвичах только в связи с выборами — с муниципальными, которые прошли только что, теперь мэрскими выборами», — отметил он.

Митрохин также решительно отверг возможность предвыборной коалиции с Ильей Яшиным. Он напомнил, что с тех пор, как Яшина исключили из партии «Яблоко», претензии к нему не изменились.