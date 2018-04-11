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14:30, 11 апреля 2018

В ФСБ отрицают, что пытали предполагаемых участников террористического сообщества «Сеть»

Ранее врачи нашли следы истязания на телах задержанных. У силовиков есть установка не  расследовать дела о пытках" – считает адвокат Виталий Черкасов

Первые задержания по делу террористического сообщества «Сеть» были в  Пензе в коцне прошлого года. Под арестом оказались восемь человек. Изначально некоторые давали признательные показания, но затем отказались от своих слов – задержанные утверждали, что сотрудники ФСБ их пытали.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 11 апреля 2018 | 14:37

А что, ждали, что реально сами признаются в пытках??? Пытки это ж традиции с КГБ. Скрепы.

mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 14:38


"Разве же это пытки", - пожали плечами чекисты, - "мы им даже ломы в задницы не стали засовывать".

gvs 11 апреля 2018 | 14:39

Они сами ПЫТАЛИСЬ )))

rena1960 11 апреля 2018 | 14:46

Каков поп-таков приход...У нас первое лицо от многого отнекивался...,а потом:да...было...руководил...и чего теперь вы мне сделаете...?

post_v 11 апреля 2018 | 14:53

то есть 400 ожогов электрошокером - теперь это не пытки?

pusto1 11 апреля 2018 | 15:04

даже нет сомнений

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