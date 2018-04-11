В ФСБ отрицают, что пытали предполагаемых участников террористического сообщества «Сеть»

Ранее врачи нашли следы истязания на телах задержанных. У силовиков есть установка не расследовать дела о пытках" – считает адвокат Виталий Черкасов

Первые задержания по делу террористического сообщества «Сеть» были в Пензе в коцне прошлого года. Под арестом оказались восемь человек. Изначально некоторые давали признательные показания, но затем отказались от своих слов – задержанные утверждали, что сотрудники ФСБ их пытали.