В ФСБ отрицают, что пытали предполагаемых участников террористического сообщества «Сеть»
Ранее врачи нашли следы истязания на телах задержанных. У силовиков есть установка не расследовать дела о пытках" – считает адвокат Виталий Черкасов
Первые задержания по делу террористического сообщества «Сеть» были в Пензе в коцне прошлого года. Под арестом оказались восемь человек. Изначально некоторые давали признательные показания, но затем отказались от своих слов – задержанные утверждали, что сотрудники ФСБ их пытали.
Комментарии6
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deti_sgoreli_izza_karlika 11 апреля 2018 | 14:37
А что, ждали, что реально сами признаются в пытках??? Пытки это ж традиции с КГБ. Скрепы.
mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 14:38
"Разве же это пытки", - пожали плечами чекисты, - "мы им даже ломы в задницы не стали засовывать".
gvs 11 апреля 2018 | 14:39
Они сами ПЫТАЛИСЬ )))
rena1960 11 апреля 2018 | 14:46
Каков поп-таков приход...У нас первое лицо от многого отнекивался...,а потом:да...было...руководил...и чего теперь вы мне сделаете...?
post_v 11 апреля 2018 | 14:53
то есть 400 ожогов электрошокером - теперь это не пытки?
pusto1 11 апреля 2018 | 15:04
даже нет сомнений