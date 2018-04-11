На месте крушения военного самолета в Алжире обнаружены 247 тел
Об этом сообщает алжирский телеканал Ан-Нахар со ссылкой на военные источники. Самолет вооруженных сил Алжира упал через несколько минут после взлета и загорелся.
На борту Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих. Источники на месте крушения сообщают, что обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров, — возможно, этот человек находился на земле, в районе падения самолета. Пострадавший в критическом состоянии.
Комментарии4
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vasyakirin 11 апреля 2018 | 14:37
Не убрали закрылки или трубки обморозило?
dude_lebowsky 11 апреля 2018 | 14:52
Вопрос знатокам: Почему в результате падения военного самолёта ИЛ76, практически сразу обнаружены ТЕЛА, и почему после падения гражданского самолёта АН128 речь шла о ФРАГМЕНТАХ тел, которые до сих пор находят? Может быть, всё таки, на борту гражданского самолёта была взорвана бомба?
russky77 11 апреля 2018 | 14:59
dude_lebowsky: у военных алжиров тела крепче
sasass 11 апреля 2018 | 16:04
dude_lebowsky: Российская территория особенная - она не принимает грешные тела ...