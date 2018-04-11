На месте крушения военного самолета в Алжире обнаружены 247 тел

Об этом сообщает алжирский телеканал Ан-Нахар со ссылкой на военные источники. Самолет вооруженных сил Алжира упал через несколько минут после взлета и загорелся.

На борту Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих. Источники на месте крушения сообщают, что обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров, — возможно, этот человек находился на земле, в районе падения самолета. Пострадавший в критическом состоянии.