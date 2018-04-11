Росавиация и EASA разослали уведомления авиакомпаниям об опасности полетов над восточной частью Средиземного мор

Росавиация и Европейское агентство по авиационной безопасности разослали уведомления авиакомпаниям об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможным ракетным ударом по Сирии. В Европейском агентстве предупредили и о возможности сбоев в работе аэронавигационного оборудования.

9-го апреля президент США заявил, что в течение двух суток примет решение о том, применять ли военную силу в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в городе Дума.