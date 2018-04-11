Росавиация и EASA разослали уведомления авиакомпаниям об опасности полетов над восточной частью Средиземного мор
Росавиация и Европейское агентство по авиационной безопасности разослали уведомления авиакомпаниям об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможным ракетным ударом по Сирии. В Европейском агентстве предупредили и о возможности сбоев в работе аэронавигационного оборудования.
9-го апреля президент США заявил, что в течение двух суток примет решение о том, применять ли военную силу в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в городе Дума.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pravdatut 11 апреля 2018 | 15:21
Росиянам не предупреждать, а удирать!