У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом, — сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на свои источники в Сирии.

В заявлении организации приводятся неподтвержденные данные о гибели 70 человек. ВОЗ требует немедленного и беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим.