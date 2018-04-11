У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом
У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом, — сообщает Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на свои источники в Сирии.
В заявлении организации приводятся неподтвержденные данные о гибели 70 человек. ВОЗ требует немедленного и беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим.
Комментарии59
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nitsahon 11 апреля 2018 | 14:36
сейчас зап.СМИ дружно начнут закидывать мир статьями, что использовалось рос.отравл.вещество "starichok"..
лучший подарок другу Асаду...
meteor1908 11 апреля 2018 | 14:38
nitsahon: на самом деле, никто никогда не докажет, кто на самом пустил хлор. Однако человечество знало и куда более простые поводы для начала войны. :( А, может, это и не хлор был - просто ветер с Волоколамска...
mymymy 11 апреля 2018 | 14:41
meteor1908: Непонятно, Россия сказала, что обеспечит доступ в Думу хоть ОЗХО, что кому.
Зачем требовать, когда нужно согласовывать детали поездки?
Это, кажется, называется "ломиться в открытые ворота".
Или ВОЗу тоже главное - хайпануть?
kindman_a 11 апреля 2018 | 14:43
mymymy:
Малыш, "главное - хайпануть" - это про Машу Захарову, и ее работодателей! :-)))
mymymy 11 апреля 2018 | 14:45
kindman_a: Не, хайпануть - это про ваш призыв минстециков и цру-шниковских недотроллей.
meteor1908 11 апреля 2018 | 14:45
mymymy: Россия обеспечит кому-то прогулку по территории боевиков, которую сам же бомбит? А те с радостью согласятся? Или это вовсе не боевики, а союзники?
cipherman2 11 апреля 2018 | 15:22
meteor1908: если ты не в курсе их уж нет в Думе, вчера на 84-х автобусах вывезли
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:11
meteor1908: Дума уже под контролем Асада. Это лишний раз доказывает, что у него не было никакого повода использовать хим. оружие, которое почему-то убивает только женщин и детей, ни одна бородатая рожа умеренного террориста почему-то не погибает при подобных "атаках".
Минобороны РФ еще месяц назад начало говорить, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с использованием хим. оружия, и вот пжлста.
Эти бородатые поклонники ислама и их западные покровители даже не стесняются, внаглую просто фальсифицируют, с убийством мирных жителей причем, которых они держат в заложниках.
Только эти твари, которые на камеру занимаются каннибализмом - и при этом поддерживаются западом - заинтересованы в том, что произошло. Только у них есть мотив. У асада нет никакого мотива использовать хим. оружие.
vinibi 11 апреля 2018 | 14:50
mymymy: Тролль пригожинский Россия проголосовала в ООН против расследования применения хим-оружия- это называется, правая рука не ведает то, что делает левая!!!
alexander57 11 апреля 2018 | 16:12
vinibi:
"это называется, правая рука не ведает то, что делает левая!!! "
Все она ведает, просто Россия, как всегда врет и это свое вранье замаскировывает, как может.
А потом правда вылезает.
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:13
vinibi: // Россия проголосовала в ООН против расследования применения хим-оружия//
Разве не США, Франция, Польша и проч. подпиндосы, проголосовали в Совбезе ООН против российско-шведской резолюции о расследовании якобы применения хим. оружия?
koshkaedu 11 апреля 2018 | 15:57
mymymy: За "сказать" платить не надо.
vezdehod 11 апреля 2018 | 14:49
А, может, это и не хлор был - просто ветер с Волоколамска...
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Вы правы...От этого газа "Ядрычок" НЕТ антидота.
andreyko_75 11 апреля 2018 | 14:39
70 погибших и 500 пострадавших.
Дайте факты!Где они?
alex_omsk1 11 апреля 2018 | 14:41
andreyko_75: Портянка, ты ена факты как ведьМашка реагируешь...
advokat52 advokat 11 апреля 2018 | 14:51
andreyko_75: 70 погибших и 500 пострадавших. - это и есть факты или тебе трупы домой занести?
andreyko_75 11 апреля 2018 | 14:53
advokat52:
--------------
Ну где то они лечатся?!
anribogg 11 апреля 2018 | 15:27
andreyko_75: Как тебе не понятно, если пиндосы сказали, это правда...
tks 11 апреля 2018 | 14:58
advokat52: Это пока только со слов, их похоже, никто не видел.
gardaratat 11 апреля 2018 | 14:56
andreyko_75:
чем докажешь, что ты не питух? нужны факты.
matros__koshkin__24 11 апреля 2018 | 15:05
andreyko_75: «Дайте факты!Где они? »
Открывай пошире рот,
Глубже fuckт в тего войдет!
Ты кто, портянка, такой, чтобы тебе факты, а не fuckты давать? Факты давали тем, кто их реально может оценить, и та же Меркель признала эти факты надежными, точными и неубиенными. А ты, урод, и fuckтами обойдешься. С проглотом. Понял, нет?
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:17
matros__koshkin__24: //Факты давали тем, кто их реально может оценить, и та же Меркель признала эти факты надежными, точными и неубиенными. А ты, урод, и fuckтами обойдешься. С проглотом. Понял, нет? //
Чего тут не понять. матрасам блошкиным и прочим отечественным либерасам, ФАКТЫ НЕ НУЖНЫ, им что меркели скажут, то для них и факт.
Сам матрас подтвердил только что, да, матрас?
)))
cipherman2 11 апреля 2018 | 15:27
andreyko_75: Я когда увидел, что пострадавших хлором моют обычной водой, предварительно снимая с них одежду, люди, без противогазов, дальше перестал смотреть этот цирк с конями!! С ОБЖ известно, что хлор газ тяжелее воздуха, очень хорошо проникает в одежду, а тут хоть бы хер!))) Клоуны!
koshkaedu 11 апреля 2018 | 16:05
andreyko_75: Вот тебе факт: 30 раз Асад применял химоружие в Сирии (ВОЗ).
alexander57 11 апреля 2018 | 16:17
andreyko_75:
"70 погибших и 500 пострадавших.
Дайте факты!Где они? "
Вот этот мем последнего времени6 не доказано, дайте факты мне больше всего нравится.
Есть заключения нескольких комиссий по поводу того, кто сбил малайзийский Боинг. А андрейки кричат-не доказано.
Есть доклад Макларена с очевидными фактами употребления допинга, даже Путин сквозь зубы признал это. А андрейки кричат: подумаешь. царапины там какие то, что это за доказательства.
И в Крыму тоже доказательств присутствия российских военных до поры до времени не было, андлейки кричали-нет там никого, а форму в универмаге купили.
Ну и так далее.
В данном случае есть мнение ВОЗ. И был проект резолюции Россией заблокирован. Для нормального человека все ясно.
Чего не с кажешь про путриотичных андреек.
gardaratat 11 апреля 2018 | 15:36
nitsahon:
рашка убивает гражданских во всяких сириях с украинами, а потом удивляется смертям в кемерово... ответочка прилетела с неба, и это тока "задаточек", а не "новичок".
slonosl1 11 апреля 2018 | 14:38
Писец все ближе..
bobiksdoh 11 апреля 2018 | 14:38
Ну все, приплыли...
azt 11 апреля 2018 | 14:41
// ВОЗ требует немедленного и беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи пострадавшим. //
Как тогда они определили что:
// У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом//
ukov 11 апреля 2018 | 14:50
azt:
Как тогда они определили что:
// У 500 пострадавших во время бомбардировки в сирийском городе Дума симптомы отравления химическим веществом//
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Очень просто: заглянули в соцсети.
Сейчас это запросто: Трамп через Твиттер уже бомбит.
platonnekafrin 11 апреля 2018 | 14:45
Ну, тут Небензя должен, сидя, потребовать: "Огласите, пожалуйста, весь список!"
prade 11 апреля 2018 | 14:46
Мои соболезнование пострадавшим. Асад и те, кто его поддерживают, должны быть наказаны. Так будет справедливо.
snamor 11 апреля 2018 | 14:50
prade: Справедливо будет расследовать и наказать настоящих виновных, а не тех, кто вам лично не нравиться. Но амеры расследования не допускают.
nf5096004 11 апреля 2018 | 15:55
snamor: если не ошибаюсь, не американцы, а именно Россия наложила вето на расследование
snamor 11 апреля 2018 | 16:07
nf5096004: Наоборот резолюцию Росси о расследовании не поддержали США, Англия, Фр. И др.
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:20
nf5096004: //если не ошибаюсь, не американцы, а именно Россия наложила вето на расследование //
Ошибаетесь. Именно аммериканцы, а так же французы, поляки, и некоторые другие подпиндосы, проголосовали на Совбезе ООН против российско-шведской резолюции о расследовании ОЗХО того, что произошло в Думе.
sv72 11 апреля 2018 | 16:23
snamor: Сша и еще 11!!! стран против расследования, где "расследователей" будет определять Россия. Читайте декларации внимательно
prender 11 апреля 2018 | 14:47
они своих то не жалеют жгут, топят как котят, травят газами с помоек, а сирийские вообще пох.
dadmorose 11 апреля 2018 | 14:50
Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие
tks 11 апреля 2018 | 14:54
А как насчет описания этих симптомов? И каким именно веществом?
"Источники в Сирии" - это бородатые парни, с кораном, на пикапе "тоёта" с пулемётом?
ukov 11 апреля 2018 | 15:02
tks:
Да, если посмотреть на эти бандитские рожи из Восточной Гуты, которых холит и лелеет Запад, становится жутко.
Алло, немцы,французы,бельгийцы завтра они придутс оружием вам!
eniro 11 апреля 2018 | 15:13
ukov: Так позвони(набери) немца,француза,бельгийца. Нет знакомых? Нет связи? Нет денег? Эх, глухомань...
znajka 11 апреля 2018 | 15:57
tks: несмотря на то что вы, видимо, воспринимаете Сирию как большой полигон для бомбометания по соседству с российскими военными базами, это такая страна на Ближнем Востоке, где есть медицинские работники и госпитали. Они и являются источниками для ВОЗ.
tks 11 апреля 2018 | 16:04
znajka: Данные тогда должны быть максимально конкретными и подробными, со списками пострадавших, погибших, с указанием причин гибели. А не так: "от химического оружия", и кадры, как детей из шланга ополаскивают.
znajka 11 апреля 2018 | 16:13
tks: " According to reports from Health Cluster partners, during the shelling of Douma on Saturday, an estimated 500 patients presented to health facilities exhibiting signs and symptoms consistent with exposure to toxic chemicals. In particular, there were signs of severe irritation of mucous membranes, respiratory failure and disruption to central nervous systems of those exposed.
More than 70 people sheltering in basements have reportedly died, with 43 of those deaths related to symptoms consistent with exposure to highly toxic chemicals. Two health facilities were also reportedly affected by these attacks." Копия с сайта ВОЗ
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:23
znajka: //есть медицинские работники и госпитали. Они и являются источниками для ВОЗ. //
Ты уверен, шо источниками для ВОЗ в данном случае являются мед. работники, а не, скажем, "белые каски"?
zik14 11 апреля 2018 | 14:58
Источники - белые каски, конечно?))
borhudarov 11 апреля 2018 | 14:58
Неправда! Наш лысенький, запинаясь, твердо и четко, убедительно и категорически, не отрываясь от бумажки, доказал, что не было там ничего. А если и было, то они сами. Вот так.
beobachter 11 апреля 2018 | 15:01
А на ВОЗ Россия ВЕТО наложить не может? Придётся не сбивать американские ракеты.....
drunk_rhino 11 апреля 2018 | 15:08
Ох уж этот злой Асад! Решил подло использовать хим. оружие как раз, когда гражданская война выиграна, а "умеренная оппозиция" загнана в угол. )
puteshestvennik 11 апреля 2018 | 15:56
drunk_rhino: А кто вам сказал что гражданская война выиграна?
kit07_12 11 апреля 2018 | 16:25
puteshestvennik: //А кто вам сказал что гражданская война выиграна? //
Конкретно по этой самой Думе - это был последний оплот умеренных террористов в Восточной Гуте, все остальные населенные пункты там уже были взяты асадовскими войсками. И даже по этой Гуте была уже договоренность с террористами, что они линяют оттуда на автобусах в Идлиб.
Вопрос: НАХЕРА АСАДУ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМ, ОРУЖИЕ????
anribogg 11 апреля 2018 | 15:12
Свои источники... Это те кто хлор завез и распылил?
kochar 11 апреля 2018 | 15:37
Давший приказ о химической атаке должен быть растерзан.
Давший или продавший химическое оружие должен быть растерзан.
Не допускавшие к пострадавшим должны быть растерзаны.
Из за одного "животного" сотни тысяч убитых и полностью разрушенная страна.
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"Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен."
"Федор Михайлович Достоевский. Записки из Мертвого дома
nikto_nikak 11 апреля 2018 | 15:40
Ну и почему бы не верить ВОЗ? Я верю.
ppsh 11 апреля 2018 | 15:42
Сначала скажем сколько пострадало, затем потребуем допуск на место?
Привет от Ю.Скрипаль...
chimp2013 11 апреля 2018 | 15:55
Где бы не было "кремля"-там везде следы хлорА.
Докажите , что не "кремль" подложил "сия свинья".
askold_rurik 11 апреля 2018 | 16:05
Все ясно. "Специально подготовленных" трупов накачали отравляющими веществами. А "специально подготовленные" люди согласились принять малую дозу веществ чтобы изображать жертв химической атаки.
sasass 11 апреля 2018 | 16:13
Сирия защищается и поэтому все средства хороши, а атомная бомба 1000 раз хуже ,но ее почему-то никто не собирается запрещать и продолжают ее гнать на на атомных заводах "цивилизованных " стран на зло всему землян...