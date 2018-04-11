Президент США Дональд Трамп предупредил Россию о ракетном ударе по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку
«Ракеты прилетят, Россия готовься», — написал Трамп в своем Твиттере. Он напомнил, что Россия пригрозила сбивать эти ракеты и осудил Москву за поддержку Башара Асада, которого Трамп снова назвал «скотиной, убивающей свой народ газом».
Рубль усилил падение после нового заявления президента США. Доллар стоит 65 рублей, евро — 80 с половиной, — сообщает РИА.
Комментарии63
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grizzlybear 11 апреля 2018 | 15:06
У России - мультики, у Англии - диафильмы, у США - картинки из фотошопа ...
А если это были не мультики?!
Или мультики, но не полностью?!
Потом остановиться будет сложно ...
kondrakr 11 апреля 2018 | 15:20
grizzlybear: А вот сейчас и проверим.....Думаю, это были мультики и блеф.
samkos 11 апреля 2018 | 15:55
Ну вот и наступает судный день, котором с ужасом ждали люди всей земли.