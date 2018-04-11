Президент США Дональд Трамп предупредил Россию о ракетном ударе по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку

«Ракеты прилетят, Россия готовься», — написал Трамп в своем Твиттере. Он напомнил, что Россия пригрозила сбивать эти ракеты и осудил Москву за поддержку Башара Асада, которого Трамп снова назвал «скотиной, убивающей свой народ газом».

Рубль усилил падение после нового заявления президента США. Доллар стоит 65 рублей, евро — 80 с половиной, — сообщает РИА.