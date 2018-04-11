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14:16, 11 апреля 2018

Трамп посоветовал РФ «быть готовой» сбивать ракеты, выпущенные по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице «Твиттере».

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные», — написал он.

Комментарии

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sandro_007 11 апреля 2018 | 14:18

А он еще и шутник. Добрый дядюшка Трамп.

sokal123 11 апреля 2018 | 14:19

sandro_007: Ржавое железо супротив нового это не катит.

pit_heap 11 апреля 2018 | 14:21

По КНДР уже ударил? А как грозился, кулачки сжимал.
А ведь стоит только Путину обронить фразу "Мы помогали Трампу стать Президентом", и Трамп даже не успеет испугаться импичмента..

putinku 11 апреля 2018 | 14:23

pit_heap: у тебя холуй галлюцинации... он не обьявлял что ударит по Корее. Меньше борматухи употребляй)
Стоит Трампу одну бумажку только подписать и весь рынок России обваливается

yuliana0109 11 апреля 2018 | 14:24

putinku: Ну как там в Госдуре уже открывают ящики с шампанским, Симоньян постирала и погладила американский флаг?

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 14:29

putinku: кому вы пытаетесь ЭТО объяснить? субъекту с ватой в голове? :-))))

gennady_77 11 апреля 2018 | 14:23

pit_heap: путин пока только кал роняет, и не похоже, чтобы что-то поменялось в будущем

wojskowy Марек Качоровски 11 апреля 2018 | 14:26

pit_heap: Зачем ударять, когда Ким съездил в Китай, а там ему чётко сказали: "На колени толстячок и ползи к Трампу договариваться". Он так и сделал, ударять не понадобилось.

johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 14:27

pit_heap: БРЕДИТЬ изволите???? :-))) ваша воля :-((

kottigr1 11 апреля 2018 | 14:29

pit_heap: Жаль зажаренные вагнеровцы не оценят вашу шутку....

dm2 11 апреля 2018 | 14:30

pit_heap: не понадобилось, дядюшка Си, нашлепал мальчика Ына, тот и согласился все уладить с дядей Дональдом :)))

vinibi 11 апреля 2018 | 14:30

pit_heap: Значит вы тролли пригожинские все же помогали ему?- а параноик питерский почему то мямлит обратное?!

ukov 11 апреля 2018 | 14:22

А он еще и шутник. Добрый дядюшка Трамп.
______________________________________________
А хли не шутить...страной больше страной меньше

archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 14:28

sokal123:
Российские ракеты там есть, а кто ими стрелять будет - ведь врут, что военнослужащих россиских "ихтамнет". Неграмотные наемники ЧВК Уткина будут ракеты сбивать?
То есть, ракеты сами, без управления, будут сбивать вражеские "томагавки" или что там у них нового.
Вот так вранье приводит к тому, что уже не знают, что врать.
Но продолжают врать, как пригожинские портянки, которые не помнят, что именно врали 5 минут назад.

taglit 11 апреля 2018 | 14:19

Трамп даже прикалывается, а путин где? Метается в поисках надежного убежища?

seryj_wolk 11 апреля 2018 | 14:24

taglit: Ничего рфики сбивать не будут, а будут стдеть в родземных бункерах и закрывать головы двумя руками! ))))

avp235 11 апреля 2018 | 14:26

taglit:
Очень опрометчиво было идти на 5-й срок. Стоило семь раз примерить...

meteor1908 11 апреля 2018 | 14:29

taglit: нет, он готовит операцию, в результате которой последует первая победа из десятилетних. Как раз решает - над кем.

zztop1960 11 апреля 2018 | 14:19

Лучше в землю зарываться , а не шапками кидаться по натовским ракетам

physician 11 апреля 2018 | 14:20

Вот именно такой оппонент нашему вождю и нужен! Такого он поймет с полуслова и подожмет хвост. Это не Обама

agamasat 11 апреля 2018 | 14:20

Дальше уже продолжаться просто так не может. Пора урезонивать государственный бандитизм Сирии и россии.(

y3emen1 11 апреля 2018 | 14:21

Самое время быстренько "совершить рывок"

vaka257 11 апреля 2018 | 14:21

Знатный тролль этот дядюшка Трамп...

(комментарий скрыт)

sergirusso 11 апреля 2018 | 14:22

Обама - чмо, Трамп(наш) молодец!

p6p6p6 11 апреля 2018 | 14:22

долбай совковых фашистов. Дональд. успеха!

nikitin43 11 апреля 2018 | 14:23

расее надо этот кусок дерьма защищать ?

vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 14:24

Наши Световые Мечи в боевой готовности!
И "Звезда Смерти" тоже!
Лишь бы санитары не помешали...

vlabumur 11 апреля 2018 | 14:25

Нет я понимаю Весь мир на нас ополчился,и нам суждено погибнуть в неравной героической борьбе,но за что?
Ежели за Сирию и газпром так мне они до лампочки, за Путина и супердержаву, опять в лаптях ходить и всех бомбой пугать?
За что биться?
Вот за Европу от Лиссабона до Владивостока согласен.
А за дедушку Тулеева, нет уж увольте.

snamor 11 апреля 2018 | 14:30

vlabumur: За правду Владимир. Ведь эти гады сфальсифицировали химатаку и не хотят расследовать по-этому.

cedegrinn 11 апреля 2018 | 14:26

Ну вот и война на пороге.
Оно нам надо?
Идите к чертовой матери со своим Крымом, Донбассом, Сирией!
Я жить хочу.
И рассада помидор готова к посадке.

vovash45 11 апреля 2018 | 14:28

странное заявление. С точки зрения тактики- провальное, ибо эффекта неожиданности нет, противник приготовился.
Мало того.., Путин имеет право теперь напасть на корабль первым и утопить его, тем более путинское "бей первым" все знают...
Похоже на спектакль по договорённости между Трампом и Путиным- попугают мир, каждый себе очков заработает и всё затихнет....

sosiobama 11 апреля 2018 | 14:29

Почему Умные в кавычках? Трамп признаётся, что ракеты глупые?)) Хотя как они прошлый раз отбомбились по аэродрому, не повредив даже взлётку - вполне возможно.

bobiksdoh 11 апреля 2018 | 14:30

Рассеяне, накуя вы выбрали его в президенты!? Я имею ввиду Трампа.

kochar 11 апреля 2018 | 14:30

"Знаешь, в чем залог успешного блефа? Временами нужно иметь в рукаве туза."
Сокровище нации (National Treasure)

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