Трамп посоветовал РФ «быть готовой» сбивать ракеты, выпущенные по Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице «Твиттере».
«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные», — написал он.
Комментарии34
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sandro_007 11 апреля 2018 | 14:18
А он еще и шутник. Добрый дядюшка Трамп.
sokal123 11 апреля 2018 | 14:19
sandro_007: Ржавое железо супротив нового это не катит.
pit_heap 11 апреля 2018 | 14:21
По КНДР уже ударил? А как грозился, кулачки сжимал.
А ведь стоит только Путину обронить фразу "Мы помогали Трампу стать Президентом", и Трамп даже не успеет испугаться импичмента..
putinku 11 апреля 2018 | 14:23
pit_heap: у тебя холуй галлюцинации... он не обьявлял что ударит по Корее. Меньше борматухи употребляй)
Стоит Трампу одну бумажку только подписать и весь рынок России обваливается
yuliana0109 11 апреля 2018 | 14:24
putinku: Ну как там в Госдуре уже открывают ящики с шампанским, Симоньян постирала и погладила американский флаг?
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 14:29
putinku: кому вы пытаетесь ЭТО объяснить? субъекту с ватой в голове? :-))))
gennady_77 11 апреля 2018 | 14:23
pit_heap: путин пока только кал роняет, и не похоже, чтобы что-то поменялось в будущем
wojskowy Марек Качоровски 11 апреля 2018 | 14:26
pit_heap: Зачем ударять, когда Ким съездил в Китай, а там ему чётко сказали: "На колени толстячок и ползи к Трампу договариваться". Он так и сделал, ударять не понадобилось.
johnbmw Евгений Большаков 11 апреля 2018 | 14:27
pit_heap: БРЕДИТЬ изволите???? :-))) ваша воля :-((
kottigr1 11 апреля 2018 | 14:29
pit_heap: Жаль зажаренные вагнеровцы не оценят вашу шутку....
dm2 11 апреля 2018 | 14:30
pit_heap: не понадобилось, дядюшка Си, нашлепал мальчика Ына, тот и согласился все уладить с дядей Дональдом :)))
vinibi 11 апреля 2018 | 14:30
pit_heap: Значит вы тролли пригожинские все же помогали ему?- а параноик питерский почему то мямлит обратное?!
ukov 11 апреля 2018 | 14:22
А он еще и шутник. Добрый дядюшка Трамп.
______________________________________________
А хли не шутить...страной больше страной меньше
archibald_dandy_esquire 11 апреля 2018 | 14:28
sokal123:
Российские ракеты там есть, а кто ими стрелять будет - ведь врут, что военнослужащих россиских "ихтамнет". Неграмотные наемники ЧВК Уткина будут ракеты сбивать?
То есть, ракеты сами, без управления, будут сбивать вражеские "томагавки" или что там у них нового.
Вот так вранье приводит к тому, что уже не знают, что врать.
Но продолжают врать, как пригожинские портянки, которые не помнят, что именно врали 5 минут назад.
taglit 11 апреля 2018 | 14:19
Трамп даже прикалывается, а путин где? Метается в поисках надежного убежища?
seryj_wolk 11 апреля 2018 | 14:24
taglit: Ничего рфики сбивать не будут, а будут стдеть в родземных бункерах и закрывать головы двумя руками! ))))
avp235 11 апреля 2018 | 14:26
taglit:
Очень опрометчиво было идти на 5-й срок. Стоило семь раз примерить...
meteor1908 11 апреля 2018 | 14:29
taglit: нет, он готовит операцию, в результате которой последует первая победа из десятилетних. Как раз решает - над кем.
zztop1960 11 апреля 2018 | 14:19
Лучше в землю зарываться , а не шапками кидаться по натовским ракетам
physician 11 апреля 2018 | 14:20
Вот именно такой оппонент нашему вождю и нужен! Такого он поймет с полуслова и подожмет хвост. Это не Обама
agamasat 11 апреля 2018 | 14:20
Дальше уже продолжаться просто так не может. Пора урезонивать государственный бандитизм Сирии и россии.(
y3emen1 11 апреля 2018 | 14:21
Самое время быстренько "совершить рывок"
vaka257 11 апреля 2018 | 14:21
Знатный тролль этот дядюшка Трамп...
sergirusso 11 апреля 2018 | 14:22
Обама - чмо, Трамп(наш) молодец!
p6p6p6 11 апреля 2018 | 14:22
долбай совковых фашистов. Дональд. успеха!
nikitin43 11 апреля 2018 | 14:23
расее надо этот кусок дерьма защищать ?
vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 14:24
Наши Световые Мечи в боевой готовности!
И "Звезда Смерти" тоже!
Лишь бы санитары не помешали...
vlabumur 11 апреля 2018 | 14:25
Нет я понимаю Весь мир на нас ополчился,и нам суждено погибнуть в неравной героической борьбе,но за что?
Ежели за Сирию и газпром так мне они до лампочки, за Путина и супердержаву, опять в лаптях ходить и всех бомбой пугать?
За что биться?
Вот за Европу от Лиссабона до Владивостока согласен.
А за дедушку Тулеева, нет уж увольте.
snamor 11 апреля 2018 | 14:30
vlabumur: За правду Владимир. Ведь эти гады сфальсифицировали химатаку и не хотят расследовать по-этому.
cedegrinn 11 апреля 2018 | 14:26
Ну вот и война на пороге.
Оно нам надо?
Идите к чертовой матери со своим Крымом, Донбассом, Сирией!
Я жить хочу.
И рассада помидор готова к посадке.
vovash45 11 апреля 2018 | 14:28
странное заявление. С точки зрения тактики- провальное, ибо эффекта неожиданности нет, противник приготовился.
Мало того.., Путин имеет право теперь напасть на корабль первым и утопить его, тем более путинское "бей первым" все знают...
Похоже на спектакль по договорённости между Трампом и Путиным- попугают мир, каждый себе очков заработает и всё затихнет....
sosiobama 11 апреля 2018 | 14:29
Почему Умные в кавычках? Трамп признаётся, что ракеты глупые?)) Хотя как они прошлый раз отбомбились по аэродрому, не повредив даже взлётку - вполне возможно.
bobiksdoh 11 апреля 2018 | 14:30
Рассеяне, накуя вы выбрали его в президенты!? Я имею ввиду Трампа.
kochar 11 апреля 2018 | 14:30
"Знаешь, в чем залог успешного блефа? Временами нужно иметь в рукаве туза."
Сокровище нации (National Treasure)