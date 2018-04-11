Трамп посоветовал РФ «быть готовой» сбивать ракеты, выпущенные по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице «Твиттере».

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные», — написал он.