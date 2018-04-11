Футболисты итальянской Ромы сенсационно выбили из Лиги Чемпионов Барселону

И впервые за 34 года пробились в полуфинал турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов чудеса совершала Барселона. Проиграв 0-4 в первом матче французскому ПСЖ, каталонцы разгромили соперника в ответной игре 6-1. И прошли в следующий раунд турнира.

На сей раз рухнуть с небес на землю пришлось уже самой Барсе. После победы на Камп Ноу 4-1, в успехе Месси и Ко мало кто сомневался.

Но римляне, которые и в первой игре не отсиживались в обороне, на родном стадионе с первых минут ошеломили соперника жесточайшим прессингом. Счет уже в дебюте открыл Джеко. А затем фортуна стала возвращать долги тем, кого сильно обидела неделю назад. Тогда два из четырех мячей футболисты Ромы забили в свои ворота. Минувшей ночью Де Росси реализовал пенальти. А другой неудачник – Манолас — и вовсе превратился в героя дня. На счету греческого защитника – решающий мяч в ворота Барсы, который и вывел Рому в полуфинал Лиги Чемпионов.

Празднуя великую победу с фанатами, президент римского клуба Джеймс Палотта на радостях прыгнул в фонтан в брюках и рубашке.

Сегодня вечером определятся последние участники полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.