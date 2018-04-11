ФСБ не нашло нарушения законодательства во время следственных действий с предполагаемыми участниками «Сети»
ФСБ не нашло нарушения законодательства в действиях своих сотрудников во время следственных действий с предполагаемыми участниками террористического сообщества «Сеть». Ранее члены общественной наблюдательной комиссии собрали доказательства того, что мужчин пытали.
Управление ФСБ по Петербург ответило правозащитникам с задержкой в месяц. В начале февраля представители общественной наблюдательной комиссии направили в ведомство жалобу, в которой предоставили заключение, что задержанных по делу террористического сообщества «Сеть» Виктора Филинкова и Игоря Шишкина пытали силовики. Как рассказала Эху член ОНК Екатерина Косаревская, ФСБ в действиях своих сотрудников нарушений не обнаружила.
Силовики задержали Виктора Филинкова и Игоря Шишкина в конце января. По словам первого, сотрудники ФСБ пытали его электрошокером и избивали. Тогда же о пытках рассказал и ещё один фигурант дела, который проходит как свидетель — Илья Капустин. Позже он уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. Накануне стало известно, что жена Виктора Филинкова также переехала в эту страну и просит убежища.
Первые задержания по делу террористического сообщества «Сеть» прошли в Пензе в конце 2017-го. Под арестом оказалось восемь человек. Изначально, часть из них дали признательные показания, но после они отказались от своих слов заявив, что сотрудники ФСБ пытали их.
Комментарии2
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stas_russkiy 11 апреля 2018 | 14:21
Гестапо не выявило нарушений в работе Гестапо...
nikitin43 11 апреля 2018 | 14:25
stas_russkiy:нквд ссср учило гестапо германии гитлера работать .