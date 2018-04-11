В результате падения вертолета Ми-8 в Хабаровске погибли шесть человек

Трагедия произошла во время учебно-тренировочного полета.

Вертолет Ми-8 упал на пустыре, при ударе о землю он загорелся и разрушился. Погибли все, кто был на борту: командиры, инструктор, второй пилот и бортмеханик. В районе крушения шел сильный снег, и видимость была ограничена. Свидетелем падения Ми-8 стал один из местных жителей.

Следствие рассматривает три причины падения вертолета: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотов. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, Ми-8 столкнулся с верхушками деревьев, после чего упал и загорелся, при падении он мог зацепить мачту антенного поля.

На тушение пожара после возгорания вертолета направили все силы оперативной группы, сообщил замначальника краевого МЧС Алексей Петрук.

К расследованию причин крушения приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Черные ящики будут расшифровывать в московской лаборатории МАК. Тела погибших доставили в морг, завтра пройдет опознание. Четверг объявлен в Хабаровске днем траура.

Обломки вертолета в районе падения разбросаны в радиусе одного километра.