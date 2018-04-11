Курс евро впервые за два года поднялся выше отметки в 80 рублей
Российская валюта продолжает свое падение после санкций, введенных Минфином США.
Психологическую отметку в 80 рублей евро «пробил» к сегодняшнему открытию торгов на Московской бирже. Затем российская валюта стабилизировалась и курс немного откатился назад. Вместе с евро подрос и доллар – он превысил уровень в 64 рубля. В последний раз такие показатели были зафиксированы полтора года назад.
Ослабление национального рынка происходит на фоне введения санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний властями США. Ограничительные меры привели к обвалу стоимости акций многих отечественных предприятий. Так, больше всего потерял в цене главный финансовый актив Олега Дерипаски «Русал». Хотя сегодня на Гонконгской бирже акции компании продемонстрировали пятипроцентный рост, на фоне катастрофического падения в предыдущие дни эта новость вряд ли сильно утешит миллиардера. Фондовые рынки Нью-Йорка и Лондона приостановили торговлю алюминием «Русала».
Российские власти внешне отреагировали на ситуацию спокойно. Премьер Дмитрий Медведев сказал, что страна справится с давлением и обратит санкции на пользу собственной экономике. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что отечественная финансовая система обладает изрядным запасом прочности.
Рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги попавшей под санкции компании «Русал».
Комментарии12
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deti_sgoreli_izza_karlika 11 апреля 2018 | 14:08
Это оооочень показательно. Сразу видно, какая страна чего стоит)))
s_a_n_d_r_a 11 апреля 2018 | 14:21
deti_sgoreli_izza_karlika:
То ли еще будет:)
vvpv 11 апреля 2018 | 14:17
Рубль уже 65 пробивает. Сиранули после слов Трампа "Россия готовься, скоро в Сирию прилитят ракеты".
boda 11 апреля 2018 | 14:17
Одним росчерком пера Трамп обрушил рубль! Что же может в ответ подписать этакое Окурок, чтобы доллар слетел с катушек?)))
n_a_t_a7777777 11 апреля 2018 | 14:18
Сейчас объявили, что после инаугурации правительство Медведева уйдёт в отставку. Сейчас спешным делом опять девальвируют рубль , примут НДФЛ 15 %, хорошо не успеют увеличить пенсионный возраст. Свалят всё на уходящих, а верховный правитель опять весь в белом. БРЕД!!!
len56 11 апреля 2018 | 14:18
хорошо,что вчера всё обменял...тьфу,тьфу!
а что будет завтра?
s_a_n_d_r_a 11 апреля 2018 | 14:23
len56:
Вы и "вчера" опоздали минимум на несколько лет:/
nitsahon 11 апреля 2018 | 14:19
к сведению эховских информационщиков - фондовые рынки алюминием(Русала, Alcoa и проч.производителей) не торгуют... для этого существуют товарные биржи...
vinny_vega 11 апреля 2018 | 14:20
ЦБ сам насторожился, т.к. ситуация неуправляемая; жестко вниз по бумагам и курсу рубля. В принципе никакой драмматики, если в валюте сидишь – все хорошо. Суетятся пусть те, кто головой плохо думает и упорно досидел в русских бумагах и рублях.
n_a_t_a7777777 11 апреля 2018 | 14:27
vinny_vega:
Зарплату в валюте получают единицы. При каждой девальвации власть залезает в наши карманы. Неужели вам не понятно. Мало в России людей ,сидящих на мешках с долларами.
physician 11 апреля 2018 | 14:23
Так никто и не говорил, что будет легко
gostrax 11 апреля 2018 | 14:30
Никогда раньше Российская экономика не росла так быстро - заявил Медведев!