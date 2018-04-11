Курс евро впервые за два года поднялся выше отметки в 80 рублей

Российская валюта продолжает свое падение после санкций, введенных Минфином США.

Психологическую отметку в 80 рублей евро «пробил» к сегодняшнему открытию торгов на Московской бирже. Затем российская валюта стабилизировалась и курс немного откатился назад. Вместе с евро подрос и доллар – он превысил уровень в 64 рубля. В последний раз такие показатели были зафиксированы полтора года назад.

Ослабление национального рынка происходит на фоне введения санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний властями США. Ограничительные меры привели к обвалу стоимости акций многих отечественных предприятий. Так, больше всего потерял в цене главный финансовый актив Олега Дерипаски «Русал». Хотя сегодня на Гонконгской бирже акции компании продемонстрировали пятипроцентный рост, на фоне катастрофического падения в предыдущие дни эта новость вряд ли сильно утешит миллиардера. Фондовые рынки Нью-Йорка и Лондона приостановили торговлю алюминием «Русала».

Российские власти внешне отреагировали на ситуацию спокойно. Премьер Дмитрий Медведев сказал, что страна справится с давлением и обратит санкции на пользу собственной экономике. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что отечественная финансовая система обладает изрядным запасом прочности.

Рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги попавшей под санкции компании «Русал».