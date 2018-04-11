Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатак в Сирии

Не получил поддержки и российский вариант документа. Постпред нашей страны Василий Небензя считает, что со стороны США нарастает агрессия.

Отметим, что за российский проект голосовали Казахстан, Боливия, Китай, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Воздержались Кот-д-Ивуар и Кувейт. Остальные 7 стран – членов СБ ООН включая США, Великобританию и Францию, проголосовали против. Российская резолюция не позволяет провести независимое расследование обстоятельств применения химоружия в сирийской Думе, заявила постпред США Никки Хейли.

Ранее Дональд Трамп пообещал дать «скорый и жёсткий ответ» на химатаку в сирийской Думе. По данным американской прессы, сейчас продолжается разработка различных вариантов. Газета «Таймс», в свою очередь, отмечает, что Лондон призвал Вашингтон не спешить с ответным ударом.