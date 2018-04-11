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14:00, 11 апреля 2018

Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатак в Сирии

Не получил поддержки и российский вариант документа. Постпред нашей страны Василий Небензя считает, что со стороны США нарастает агрессия.

Отметим, что за российский проект голосовали Казахстан, Боливия, Китай, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Воздержались Кот-д-Ивуар и Кувейт. Остальные 7 стран – членов СБ ООН включая США, Великобританию и Францию, проголосовали против. Российская резолюция не позволяет провести независимое расследование обстоятельств применения химоружия в сирийской Думе, заявила постпред США Никки Хейли.

Ранее Дональд Трамп пообещал дать «скорый и жёсткий ответ» на химатаку в сирийской Думе. По данным американской прессы, сейчас продолжается разработка различных вариантов. Газета «Таймс», в свою очередь, отмечает, что Лондон призвал Вашингтон не спешить с ответным ударом.

Комментарии

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danko1 11 апреля 2018 | 14:10

Для того чтобы Совбез мог действовать, Россию, которая Путин, гнать оттуда надо.

deti_sgoreli_izza_karlika 11 апреля 2018 | 14:10

danko1: Конечно, заблокировала. Карлик очень не хочет оказаться в Гааге.

snamor 11 апреля 2018 | 14:15

deti_sgoreli_izza_karlika: Амеры на этот раз переборщили. Даже англики им это говорят.

pit_heap 11 апреля 2018 | 14:16

В проекте, представленном США, говорится, что после изучения доклада новой миссии ООН (UNIMI) Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 ("Об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении") и принять меры в соответствии с главой VII Устава ООН, которая определяет действия в случае угрозы мира.

Говоря проще США предлагает Совбезу признать что Асад не уничтожил и не сдал все хим.оружие "под международный контроль" и в связи "с угрозой всему миру надо начать атаку на Сирию"

snamor 11 апреля 2018 | 14:20

pit_heap: Т.е. их проект изначально агрессивный и называет сразу виновных без расследования?

putinku 11 апреля 2018 | 14:20

pit_heap: холуй ты снова свою отсебятину из ольгино выложил ,которую только твоя мама может разобрать?
Изучай правдивую информацию от авторитетных источников а не от распятых мальчиков..
___________________________________
Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза по расследованию химической атаки в Думе. Решение не из лучших. Суть в том, что российский вариант резолюции позволял лишь установить, была ли вообще химическая атака или нет. Американский вариант предполагал поиск виновных. Вето на американский вариант резолюции ставит Кремль в двусмысленное положение: получается, что Россия не хочет установления виновных, если факт применения химоружия будет подтвержден.
Такое решение фактически позволяет США заявить о том, что Россия подрывает, скрывает, несет прямую ответственность и так далее. И откровенно говоря, если рассматривать ситуацию без истеричного "наших бьют", со стороны аргументы России выглядят крайне слабо. Британия назвала ситуацию вполне предсказуемо: "Россия перешла красную черту". В принципе, возможно решение о наказании не только Асада, но и тех, кто его укрывает.

Но опять же - о ком тут говорить? Если провалы везде и по всем направлениям, то почему здесь должно быть как-то иначе?

П.С. Сообщается о перебазировании российских вертолетов с авиабазы Т-4 в Хмеймим.

https://el-murid.livejournal.com/3760055.html

naivnyk 11 апреля 2018 | 14:10

Так же от России предложение поступило допустить туда комиссию )

luger_max_otto 11 апреля 2018 | 14:13

Ага, без права расследования и после того как все что возможно подчищено. Обычное для путинского режима авыдокажите.

mikhail_spb_ 11 апреля 2018 | 14:10


Сам бубензя ничего не считает, а лишь как попка повторяет блевотину, которую ему приказывают озвучивать его начальнички из наркомата.
Тем не менее, он позорит Россию и всех россиян.

sokal123 11 апреля 2018 | 14:17

mikhail_spb_ Позорит Россию и всех россиян. -он этим гордится ,на то и поставлен этот небздя.

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snamor 11 апреля 2018 | 14:18

mikhail_spb_: Есть другое мнение. Позорят Мировое Сообщетво амеры, которым плевать на мандаты ООН. Они считают что вправе навязывать миру свои решения. Даже Кувейт уже их не поддерживает!

chubuk 11 апреля 2018 | 14:12

Замечательный набор стран-поддержантов: четыре присосавшихся к вымени, а Китай... Что Китай - Китай эту корову и пасет.

arabmot 11 апреля 2018 | 14:15

chubuk: Китай, в отличии от наших МИДовских дебилов поступает очень мудро.

snamor 11 апреля 2018 | 14:22

arabmot: Да, поддерживают Россию. Молодцы. Наши их тоже поддержат, когда на них США навалится. Думаю это не за горами. Торговая война уже во всю идёт.

sg80g 11 апреля 2018 | 14:21

chubuk:
А у неподдержантов - 6 прилизавшихся к заднице заокеанского господина. И что?
То что твои хозяева предлагают - проходили год назад .Безо всякого расследования объявили Асада виноватым. А Россия предлагает ОЗХО привлечь. Чем плохо? Специальная организация и уж точно не проросийская..

andre_klimov 11 апреля 2018 | 14:31

chubuk:
Китай своё в Сирии уже получил (минеральные ресурсы на севере страны). Его задача теперь как можно дольше не допускать никого к ним. Во всйом остальном - слысхали ли Вы хоть о каких-то активных хотя бы дипломатических действиях Китая последнее время? Вот то-то и оно...

dr_nemos 11 апреля 2018 | 14:14

В точку....не допустить расследования....что еще путинские фашисты могут предложить. Что интересно, ведь гитлер точно также как путин мотивировал бы свои действия.

snamor 11 апреля 2018 | 14:25

dr_nemos: Амеры не хотят расследовать. Сразу бомбить хотят. Расследовать хочет Россия, амеры против с Францией. А Англии показалось мало доказательств только из интернета. Включают обратку. Даже удивительно как-то.

evita24 11 апреля 2018 | 14:23

Как "Эхо" вывернула новость. Это ж надо так было сформулировать, будто Россия "не желает расследования". До чего поганенький ресурс и ведь стыда у них нет. Ну, для тупых сработает такая "новость". Умные посмотрят вчерашнее заседание и своими словами услышат, что Россия, как раз, выступала ЗА НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБ КОМИССИЯ ОЗСХ ПОЕХАЛА В СИРИЮ И НА МЕСТЕ ВСЕ ИССЛЕДОВАЛА. А вот США и вассалы были против этого, а только за мутные версии о том, что Сирия, якобы, "не уничтожила химоружие и за это ее нужно наказать", без стыда и следствия.
Читаю "Эхо" и удивляюсь, как так можно откровенно работать против своей же страны. Даже не сомневаюсь, что если б войска НАТО пришли бы на нашу землю, редакция "Эхо" всем составом хлебом-солью встречали их. Подонки!

marfa_1953 11 апреля 2018 | 14:24

Гнать надо Россию из СБ ООН.

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