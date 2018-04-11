Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257 человек

Военный самолет упал после взлета на севере страны.

Ил-76 упал почти сразу после вылета с военно-воздушной базы Буфарик. Его обломки лежат на сельскохозяйственных угодьях, над ними поднимается черный дым, очевидцы рассказывают что у воздушного судна сильнее всего повреждена передняя часть фюзеляжа. Точное количество жертв еще уточняется, Сначала говорилось о почти 200 погибших. Позже эту цифру скорректировали до 105. Местное телевидение уже ссылается на гражданские службы и утверждает, что обнаружили тела как минимум 181 погибшего. Всего же на борту могли находиться до 250 человек. По предварительным данным, в основном это были военнослужащие алжирской армии. 26 из них – члены ПОЛИСАРИО, вооруженной организации, которая ведет партизанскую войну в соседней Западной Сахаре против сил Марокко и Мавритании. По сведениям агентства Reuters, военный самолет направлялся на юг Алжира, в Тиндуф, где у сторонников независимости Западной Сахары находится база, а также лагеря беженцев.

Причина падения самолета пока не называется. Тем временем телеканал «Эн-Нахар» сообщает, со ссылкой на свои источники, что еще в воздухе у самолета загорелось крыло.