Таганский суд Москвы завтра начнет рассматривать исковое заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм

Как ожидается, на завтрашнем заседании стороны уточнят свои позиции, после чего судья Юлия Смолина назначит дату рассмотрения иска по существу.

В свою очередь, руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, адвокат Павел Чиков сообщил, что нечего не знает о предстоящем судебном заседании: «ни Телеграм, ни его представители об этом не уведомлены», — написал адвокат в своем Телеграм-канале.

Роскомнадзор требует заблокировать Телегарм из-за того, что мессенджер не выполнил требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений. Представители Телеграм заявляют. Что эти требования неисполнимы ни технически, ни юридически.