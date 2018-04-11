Таганский суд Москвы завтра начнет рассматривать исковое заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера Телеграм
Как ожидается, на завтрашнем заседании стороны уточнят свои позиции, после чего судья Юлия Смолина назначит дату рассмотрения иска по существу.
В свою очередь, руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, адвокат Павел Чиков сообщил, что нечего не знает о предстоящем судебном заседании: «ни Телеграм, ни его представители об этом не уведомлены», — написал адвокат в своем Телеграм-канале.
Роскомнадзор требует заблокировать Телегарм из-за того, что мессенджер не выполнил требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений. Представители Телеграм заявляют. Что эти требования неисполнимы ни технически, ни юридически.
Комментарии3
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nitinol 11 апреля 2018 | 13:45
Так вам же ещё вчера передали металлические ключи от Телеграмм, чего ещё хотите?
danko1 11 апреля 2018 | 13:56
nitinol: Роскомнадзор - это филиал ФСБ, захватившей в России всё на нашу беду?
diximania1948 11 апреля 2018 | 13:58
ФСБ возьмёт и деньги вместо ключей, чего упирается Дуров?