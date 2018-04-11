Политик Илья Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в сентябре
В своем обращении Яшин назвал «враждебной» и «варваркой» политику действующего мэра Сергея Собянина.
«Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин.
Он рассчитывает на поддержку других муниципальных депутатов от оппозиции и своим ближайшим союзником называет Алексея Навального. Яшин подчеркнул, что является не единственным представителем демократического движения который готов участвовать в выборах мэра Москвы. В связи с этим он предложил провести праймериз и выдвинуть единого кандидата.
В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно.
Комментарии9
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romashka__ 11 апреля 2018 | 13:37
Удачи Илье Яшину!
zapadnay 11 апреля 2018 | 13:46
romashka__:
Если выбирать между Яшиным и Гудковым, то мой выбор - Илья Яшин.
Гудков, считаю, подпортил себе репутацию альянсом с Собчак.
vezdehod 11 апреля 2018 | 14:08
Дмитрий Гудков должен преодолеть гордыню и поддержать Илью Ящина - он более проходим.
vaka257 11 апреля 2018 | 13:43
Срочная нововость:АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ России на санкции не заставил себя ждать. Трампа лишили звания почетного казака Петербурга. Утритесь, пиндосы!
x_signal 11 апреля 2018 | 13:44
"В свою очередь, политик Дмитрий Гудков уже заявил, что не надеется на единого кандидата и будет участвовать в выборах самостоятельно."
Опять 25... Пока оппозиция не сможет договориться - Собянин может спать спокойно.
agamasat 11 апреля 2018 | 13:44
Давай, только через праймериз оппозиционных движений выдвигайся! В противном случае, будем тебя считать пособником режима.
anatoli_antibandera21 11 апреля 2018 | 13:46
Яшин в мэры,это то что и Собчак в президенты,смех одним словом.
max3446 11 апреля 2018 | 13:47
Думаю сейчас Яшина, кстати по сообщениям сми выгнавшего родную бабушку по сути на улицу, тот же навральный, гудков и митрохин начнут клеймить, ведь все последние спят и видят себя на месте мэра Москвы, и поди уже прикидывают куда сворованные из бюджета деньги денут.
kvam 11 апреля 2018 | 14:01
Гудков и Яшин - два клоуна, решили на потеху народу потолкаться друг с другом.
С такой оппозицией ЕдРосы пожалуй просуществуют дольше, чем КПСС.