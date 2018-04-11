Российский рубль сегодня продолжает дешеветь
На открытии торгов на Московской бирже доллар стоил более 64 рублей, а евро – более 80.
Центробанк будет сдерживать падение рубля, – сказал в эфире РБК финансовый аналитик Антон Шабанов.
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На открытии торгов на Московской бирже доллар стоил более 64 рублей, а евро – более 80.
Центробанк будет сдерживать падение рубля, – сказал в эфире РБК финансовый аналитик Антон Шабанов.
Комментарии20
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luger_max_otto 11 апреля 2018 | 13:38
Тихо ржавеют скрепы.
Ждем веселой инаугурации.
patrik05 11 апреля 2018 | 13:40
На открытии торгов на Московской бирже доллар стоил более 64 рублей, а евро – более 80. Центробанк будет сдерживать падение рубля...
Рубль должен стоить столько, сколько он стоит. Искусственное сдерживание это мера временная и после неё будет только хуже.
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 13:43
patrik05: Неправда. Панику нужно гасить, повышенный спрос на фоне паники. Другое дело что делать это тоже нужно с умом, но на огалтелое заваливание баблом у них всё равно нет ресурсов.
Но я вообще рекомендую после последных самовыборов валюту из банков забирать в нал, там впереди ещё много сюрпризов.
tvitov66 11 апреля 2018 | 13:47
pusin_patriot: с каждым часом в их проклятом долларе всё больше и больше наших стабильных крепких рублей!
vasyakirin 11 апреля 2018 | 13:55
tvitov66: Нет, это Рубль по капле выдавливает из себя раба, с каждым часом в нем все меньше и меньше вражьего Доллара!
dataan 11 апреля 2018 | 14:04
"Падение курса рубля – это эмоциональное и спекулятивное проявление. Наша банковская система обладает изрядным запасом прочности" - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так что всё норм.
dirizhabli 11 апреля 2018 | 14:13
dataan: "Блажен, кто верует, тепло ему на свете."
dataan 11 апреля 2018 | 14:22
Тебе что ли дауну верить? Кто ты такой, сопленосец? :))))))))))))))))
vezdehod 11 апреля 2018 | 14:05
Даёшь "подарок" ко Дню инаугурации царя батюшки - в СТО "деревянных".
vinibi 11 апреля 2018 | 14:12
pusin_patriot: И в какой банке вы предпочитаете ее хранить???
drillerthriller 11 апреля 2018 | 14:06
patrik05: А никрена он ни стоит. И будет еще меньше.
zztop1960 11 апреля 2018 | 13:45
Может России объявить войну Казахстану , они , сволочи фашистские, предали Россию и голосовали в ООН за американскую резолюцию , против которой была Россия.
ha12raz 11 апреля 2018 | 13:50
И опять кремлевская шайка богатее......у них доходы в валюте, а не в рублях
aisterh 11 апреля 2018 | 13:51
То есть это они так сдерживают?
jetsam 11 апреля 2018 | 14:00
aisterh: если бы не сдерживали коридор 80-90 уже был бы
dataan 11 апреля 2018 | 14:07
jetsam: Не сдерживай себя. Пойди уже прocpись наконец то. :))))
ihor_syvoryj 11 апреля 2018 | 14:04
Скоро за рубль будут давать в морду?
ka_mate 11 апреля 2018 | 14:07
К 7-му мая доллар 80,евро 100.
klukvik 11 апреля 2018 | 14:08
100:1 - нормально будет
dekadik 11 апреля 2018 | 14:15
поедете отдыхать летом на Байкал, вместо Римини.