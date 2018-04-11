Дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которая тушила пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена Сергея Генина, которая тушила пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Генин подозревается в халатности, которая привела к гибели 37 человек. Это люди, которые в момент пожара находились в кинозале №2, — уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Пожарному грозит до 7 лет лишения свободы.

По последним официальным данным на пожаре погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.