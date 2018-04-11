Дело возбуждено в отношении командира пожарного звена, которая тушила пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена Сергея Генина, которая тушила пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Генин подозревается в халатности, которая привела к гибели 37 человек. Это люди, которые в момент пожара находились в кинозале №2, — уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Пожарному грозит до 7 лет лишения свободы.
По последним официальным данным на пожаре погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.
Комментарии18
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cap_ 11 апреля 2018 | 13:37
Согласитесь, глупо поднимать вопрос о свалках, о пожарах, если вот-вот ядерная война и тебе по раша-тв пропагандоны рассказывают, что брать в бомбоубежище...
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 13:46
cap_: Зачем?
Если речь об ядреном, я бы предпочел за эти 20 минут махнуть полный до граней стакан коньяка, раскинуться в кресле у открытого настеж окна и втянуться ароматизированной сигарой.
cipherman2 11 апреля 2018 | 13:59
pusin_patriot: красава!
dekadik 11 апреля 2018 | 14:05
pusin_patriot: можно ещё успеть и приписюнить кого нибудь за это время...
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 14:13
dekadik: Я думаю в этом случае лучше помолчать и подумать, за это недолгое время, немного пожалев тех, кто выживет после всего этого.
А вообще повестка дня ныне довольно "забавная". Мы серьезно задумываемся о варианте ядерной войны для человечества. Как-то так.
zapadnay 11 апреля 2018 | 13:56
64 человек погибло, из них 41 ребёнок по причине халатности пожарных, а начальнику звена светит максимум 7 лет?! Ну и ну..
. А что местный глава МЧС будет привлечён к ответственности, или как Тулеев переместится в новое кресло?
snamor 11 апреля 2018 | 14:03
zapadnay: А надо расстрелять?!
leonidrb 11 апреля 2018 | 14:07
snamor: Максимум будет 7 лет условно
snamor 11 апреля 2018 | 14:10
leonidrb: Суд решит, ещё присяжные из Кемерово будут слушать аргументы адвоката и прокурора. Дело долгое всех фактов мы сейчас не знаем.
vova36 11 апреля 2018 | 13:41
я думаю он выполнял инструкции и ничего ему не будет
pusin_patriot 11 апреля 2018 | 13:53
vova36: Кто-нибудь покажет на кадрах первых расчетов что у них на видео были кислородные маски с баллонами за спиной? Вот на последнем московском в ТЦ с возгоранием в Персей для детей там на фото первые же прибывшие со спец. оборудованием, пожарные с баллонами на спине, маски, готовые для входа в полностью задымленные-отравленные помещения.
А если у тех в Кемерово первых прибывших нифига нет, всё ушло в ДНР и Сирию с Сармат-Искандерами, а у пожарных ближайших частей из защиты брезентовые костюмы и каски 60-ых годов прошлого века, ну лежало бы там ещё человек 12 пожарных на этаже. Там виновный кто перераспределил бабло страны в приоритетах таким образом.
lthmvjrhfn1 11 апреля 2018 | 13:53
vova36:
Непонятно как он должен был выводить людей с 4-го этажа в среде непригодной для дыхания.. Что бы вывести 37 человек туда должно было пойти 37 газодымозащитников.
snamor 11 апреля 2018 | 14:05
lthmvjrhfn1: pusin_patriot: Непонятно как он вообще мог что-то делать, если он вообще не пришёл.
oldmen56 11 апреля 2018 | 13:53
Виноват пожарный?????
snamor 11 апреля 2018 | 14:07
oldmen56: Думая пожарный виноват в том числе. И ему предъявляют в меру его вины - халатность, до 7 лет. Другие виновные на очереди. Главный виновник - собственник или управляющий.
Думаю дойдёт очередь до всех.
vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 13:56
Нужно срочно новые тюрьмы открывать, пожарных же ещё вооон сколько осталось... а там и сторожа какие-нибудь с вахтёрами подтянутся...
cypher 11 апреля 2018 | 13:59
мля, сволочи...
это как я понимаю, единственный представитель доблестных мчс, которого решили запустить как стрелочника?
Именно звено Генина вытащило Трусова:
https://vk.com/afontovo?z=video-23543049_456241621/66bbe4e81704d01d80/pl_wall_-23543049
Вот та билетерша, которая заперла запасной выход во втором кинозале и сбежала с ключами , не сказав никому что пожар - её что, слабо поймать?! КОГО она спасла?
А те хари мчс-вских начальников, которые принимали здание в эксплутатацию без установленной системы пожаротушения на 4 этаже - они что, в Думу будут баллотироваться?!
komandarm___68 11 апреля 2018 | 14:12
Охренел СК - обвинять того, кто боролся с последствиями нарушений и безалаберности непосредственно в огне? Ищите причины, и виновных в создании этих условий, махновцы юридические, работаем по принципу - "чем больше сдадим - тем лучше"? Над формальными составами преступлений репу морщат, а банальную кражу доказать не смогут, юризды ))