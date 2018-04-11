Миллиардер Карл-Эриван Хауб бесследно пропал в субботу во время лыжного отпуска в Альпах

Глава крупного немецкого торгового концерна «Тенгельман» миллиардер Карл-Эриван Хауб бесследно пропал в субботу вечером во время лыжного отпуска в Альпах.

58-летнего шефа крупнейшей коммерческой группы Германии в последний раз видели в субботу. Карл-Эриван Хауб вышел в лыжной экипировке из отеля и поехал по канатной дороге к горной станции Малый Маттерхорн, располагающейся на высоте 3 800 метров. Миллиардерсобирался длятренировки пройти около швейцарско-итальянской границы по маршруту традиционного лыжного тура,в котором он принимал участиеуже в течение многих лет. Менеджер давно и серьезноувлекался лыжным спортом. Тур был назначен на 17 апреля.

Семья Хауба обратилась в полицию, поскольку он в 16 часов не пришел на встречу к отелю в местечке Церматт. Никто из многочисленных лыжников, катавшихся в том же районе, предпринимателя не видел. В субботуего мобильный телефон подал последний сигнал.

Родственники Хауба заявили о своей готовности финансировать поиски. Однако итальянские горные службы сообщили,что спасательные работы затруднены из-за плохой видимости и опасности схода лавин. Представительница концерна не подтвердила слухи о назначенном вознаграждении.

Группа «Тенгельманн» считается одним из самых крупных торговых предприятий мира. В него входят 73 акционерных обществ с общим годовым оборотом 30 миллиардов евро. Среди важных торговых сетей концерна – строительный супермаркет OBI и магазины одежды KIK.