Юлию Скрипаль доставили на британскую военную базу

Сделано это в интересах безопасности дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

На британской военной базе наблюдают за состоянием здоровья Юлии Скрипаль и следят за сохранностью ее жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на свои источники. По их данным, теперь есть надежда на то, что дочь бывшего офицера ГРУ сможет предоставить информацию, которая позволит определить причастных к отравлению. Название военной базы не раскрывают. Дочь бывшего офицера ГРУ выписали из больницы в понедельник, где лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Долгое время девушка была в критическом состоянии, в сознание она пришла 27 марта и начала говорить. Главврач больницы в Солсбери не раскрыл подробности лечения, указав лишь, что медики «использовали специальные методы для вывода токсинов» из организма. Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

В Генпрокуратуре России отметили, что Москва не получала запросов о правовой помощи по делу Скрипалей от Британии и других стран.