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13:00, 11 апреля 2018

Юлию Скрипаль доставили на британскую военную базу

Сделано это в интересах безопасности дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

На британской военной базе наблюдают за состоянием здоровья Юлии Скрипаль и следят за сохранностью ее жизни, сообщает газета Sun со ссылкой на свои источники. По их данным, теперь есть надежда на то, что дочь бывшего офицера ГРУ сможет предоставить информацию, которая позволит определить причастных к отравлению. Название военной базы не раскрывают. Дочь бывшего офицера ГРУ выписали из больницы в понедельник, где лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Долгое время девушка была в критическом состоянии, в сознание она пришла 27 марта и начала говорить. Главврач больницы в Солсбери не раскрыл подробности лечения, указав лишь, что медики «использовали специальные методы для вывода токсинов» из организма. Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

В Генпрокуратуре России отметили, что Москва не получала запросов о правовой помощи по делу Скрипалей от Британии и других стран.

Комментарии

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sosiobama 11 апреля 2018 | 13:09

Хочу увидеть эту Юлю, а то в сми полно шороху, но никто не видел виновницу торжества))

mymymy 11 апреля 2018 | 13:13

sosiobama: По их данным, теперь есть надежда на то, что дочь бывшего офицера ГРУ сможет предоставить информацию,
Вот американцы, наверное, переживают - если бы Скрипаль доставили в Гуантанамо, она бы точно дала самую нужную информацию.
А то ведь бритиши "слабаки", хотя опыт пыток и психологического давления имеют огромный.

sofist22 11 апреля 2018 | 14:09

mymymy: " По их данным, теперь есть надежда на то, что дочь бывшего офицера ГРУ сможет предоставить информацию".
А ведь это и есть ключевая фраза, которая, скорее всего, не соответствует правде, ибо всю информацию Юлия уже давно предоставила.

vezdehod 11 апреля 2018 | 14:10

Это нормально...Подальше спрячешь - поближе найдёшь.

evgolius7 11 апреля 2018 | 13:15

Обидно, когда враг может обрушить твою экономику, а ты ему - только двери ядом намазать.

sosiobama 11 апреля 2018 | 13:31

evgolius7: А что, кто-то обрушил нашу экономику?))

anticolorad 11 апреля 2018 | 13:33

sosiobama: а ты достань свою пустую черепную коробку из своей задницы и оглянись вокруг, портян

sosiobama 11 апреля 2018 | 13:35

anticolorad: Ну посмотрел, чего мне надо увидеть?

nf5096004 11 апреля 2018 | 13:41

sosiobama: тяжёлый случай. Попробуй сходить к врачам проверить зрение и слух.

nf5096004 11 апреля 2018 | 13:39

sosiobama: а что, она процветает? Вроде Португалию дополняем. Или не в курсе?

sosiobama 11 апреля 2018 | 14:26

nf5096004: С каких пор ЭМ стало площадкой для экономистов? Вы профессор в этой области?

diximania1948 11 апреля 2018 | 14:03

sosiobama: А что , у нас есть экономика?

sosiobama 11 апреля 2018 | 14:15

diximania1948: У вас может и нет. И вообще, вам каким боком экономика? Что вы в ней смыслите?

zik14 11 апреля 2018 | 13:45

evgolius7: обидно, когда каструля мозг заменяет, дружище))))

kara 11 апреля 2018 | 13:57

evgolius7: а как можно обрушить то, чего нет?

agamasat 11 апреля 2018 | 14:07

evgolius7: только события надо переставить местами: вначале была попытка захватить Грузию, потом - аннексия Крыма и попытка захвата Украины, вероломная и деструктивная международная политика россии... А вот потом уже можно назвать и врага - бандитская кремлевская власть, оккупировавшая страну и сделавшая нас всех заложниками своей невменяемой политики.

anton2010 11 апреля 2018 | 13:29

sosiobama: Абсолютно согласен. Такое ощущение , что все друзья семейства Скрипалей , родственники, коллеги по работе, одноклассники, одногрупники по институтам - внезапно и срочно вымерли или не умеют пользоваться интернетом.)))

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 13:37

sosiobama: "Хочу увидеть эту Юлю"
___
Будете в Гааге - увидите.

mobile_actor 11 апреля 2018 | 14:15

sosiobama: Хотеть не вредно.

neyexo 11 апреля 2018 | 13:10

Как бы не усыпили ради ее же благополучия, как кота

nanaryfive 11 апреля 2018 | 13:11

Сцуко... Ночью путенские фсб будут пробираться к палатке скрипалей ползком с новым новичком, но жеймс бонд фсех победит..

rom8883 11 апреля 2018 | 13:25

Это чтобы всякие двоюродные и троюродные к ней не пролезли.

sg80g 11 апреля 2018 | 13:27

Пусть считается пока
Дочь полка...

> «использовали специальные методы для вывода токсинов»
То же мне сделали открытие. Лучшие средства борьбы с интоксикацией - здоровый сон, качественный секс и обильный обед.. Только как они так успели в баре накитаться с папаней? Шо за бормотуху подают в Англии?

zik14 11 апреля 2018 | 13:36

sg80g: Не все так просто! Сначало они наелись ядовитой гречки. Потом подержались за отравленную ручку. Прокатились на токсичном БМВ. И все это закаленный организьм перенес! И только атака неизвестного кремлевского дрона сломила этих железных людей. Благо, что у случайного прохожего оказался антидот, который с "высокой вероятностью" помог нейтрализовать боевое ОВ мгновенного действия...

diximania1948 11 апреля 2018 | 14:06

zik14: zik14: Обидно, когда одну и туже шарманку про кастрюли крутят.Фуражка не жмёт, товарищ замполит?

diximania1948 11 апреля 2018 | 14:13

zik14: Дураки, надо учиться у российских спецслужб, работают без осечки, смерть Литвиненко , 125 отравленных заложников и сотни погибших детей Беслана это подтверждают.

pusin_patriot 11 апреля 2018 | 13:39

sg80g: Даа, Искандеры смеются, прямо сейчас на бирже ММВБ, ихтамнеты - ешьте.
И это пока ещё только серия по их выборам.
Впереди ещё Дума и Скрипаль.

zik14 11 апреля 2018 | 13:32

База часом не Гуантанамо называется?))

prof57 11 апреля 2018 | 13:35

И 75 рядов колючей проволоки под током, а между ними минные поля... Спасать, так спасать...

buzukin939 11 апреля 2018 | 13:44

Как бы девушку там не подвергли интенсивному харассменту с последующим изнасилованием, а потом загримировали под украинскую даму низкой социальной ответственности и отправили на стажировку - то ли в Египет, то ли в Испанию. Попробуй угадай, если сможешь :)

mikr 11 апреля 2018 | 13:44

Гражданка Российской Федерации находится под контролем британских спецслужб и ограничена в свободе перемещения. Согласно нормам международного права такая ситуация считается законной, если иностранцу предъявлено обвинение в совершении преступления либо иностранец просит политического убежища. В последнем случае просьба о предоставлении нового гражданства должна быть озвучена в присутствии представителя (консула) того государства, гражданином которого этот иностранец является в данный момент. Любую иную ситуацию нормы международного права трактуют как похищение человека.

commeilfaut 11 апреля 2018 | 14:16

mikr: она озвучит, не сомневайтесь.

mobile_actor 11 апреля 2018 | 14:25

mikr: Угум-с.Вы еще расскажите, что все невозвращенцы и беглецы из СССР, ГДР, Китая и Сев.Кореи и т.п. озвучивали свои свои просьбы о предоставлении убежища в присутствии соответствующих консулов.

yakutt86 11 апреля 2018 | 13:53

Лондон очушал.

nikita_troitsk 11 апреля 2018 | 13:54

Забавно читать комментарии. Такое впечатление, что тролли из разных контор "курсы повышения квалификации" устроили и методичками мерятся.

stas_russkiy 11 апреля 2018 | 14:07

nikita_troitsk: "...Такое впечатление, что тролли из разных контор..."

Их попёрли с зарубежных ресурсов, некоторым закрыли выезд из страны, теперь только и остаётся, что рвать задницы на местных форумах за то, кому в конторе оставаться, а кому на биржу труда очередь занимать...

serg_e 11 апреля 2018 | 14:01

Товарищи, я бы не стал так колбаситься по поводу данного сообщения. Наверняка по закрытым каналам такой мощный торг идет - там уже всем все ясно, и Юлию уже с Северным потоком, Сирией и перспективами Англии замерзнуть в одном пакете обсуждают. А вот чтобы нас дураков меньше дурили, я бы призвал господ журналистов сосредоточиться и выяснить, например, чего это Клейменов 5 марта брякнул, а потом замолк, далее, что это за пранкерши имитировали разговор сестер Скрипаль, что это за сестра такая и т.д. Сестра теперь - публичная фигура, так что это не вмешательство в личную жизнь.

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