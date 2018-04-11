От 100 до 200 человек могли находиться на борту военного самолёта, который упал сегодня на севере Алжира
От 100 до 200 человек могли находиться на борту военного самолёта, который упал сегодня на севере Алжира. Катастрофа произошла в 30 километрах от столицы страны. Самолёт совершал внутренний рейс.
Причины катастрофы пока неизвестны.
Комментарии1
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zapadnay 11 апреля 2018 | 14:04
Не понятно, чей самолёт?